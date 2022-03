Nederlandse podcastmaker Dag en Nacht Media wordt overgenomen door Deens bedrijf

Dag en Nacht Media, een van de grootste podcastuitgevers in Nederland, wordt overgenomen door het Deense bedrijf Podimo. Dit is een Deense abonnementsdienst voor podcasts. Het Deense bedrijf zal binnenkort ook in Nederland een abonnementsvorm introduceren.

Het is onbekend welk bedrag de Denen voor Dag en Nacht Media neertellen. Tegen de NOS zegt mede-oprichter Tim de Gier dat die inkomsten nodig zijn. "Wij hebben gewoon geld nodig om nieuwe shows op te zetten. Dankzij deze samenwerking kan dat. Podimo had content nodig, dus het was een goede match", zegt hij.

Podimo zal onder meer podcasts en content gaan aanbieden die bijvoorbeeld ook op platforms als Spotify en Apple Podcast zijn te vinden; deze zijn grotendeels gratis te beluisteren door de aanwezige advertenties. Podimo komt daarnaast vanaf volgend maand ook met een exclusief aanbod voor 5 euro per maand. Welke podcasts onder het abonnement gaan vallen en welke gratis beschikbaar blijven, zal komende maand moeten blijken.

Bij Dag en Nacht Media werken zo'n twintig mensen. Het bedrijf begon in 2016 en noemt zich inmiddels een 'podcastuitgeverij, advertentienetwerk en creatief bureau'. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 60 podcasts in zijn netwerk die gezamenlijk goed zijn voor meer dan 8 miljoen beluisteringen per maand.

Onder meer de volgende podcasts maken deel uit van Dag en Nacht: Man man man, Mr. Big, De Willem podcast, Jong beleggen, Alle geschiedenis ooit, Echt gebeurd, Betrouwbare bronnen, De rode lantaarn, Moordcast, Een podcast over media en De Universiteit van Nederland.