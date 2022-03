Nederlandse overheid introduceert MijnGegevens-app

De Nederlandse overheid heeft de MijnGegevens-app geïntroduceerd. Via deze app kunnen Nederlandse staatsburgers persoonlijke informatie die de overheid over hen heeft opgeslagen, terugvinden. Ook verloopdata van identiteitsbewijzen en rijbewijzen kan geraadpleegd worden.

Via de MijnGegevens-app kunnen Nederlanders hun onder andere hun burgerservicenummer, woonadres en inkomensgegevens raadplegen. Ze krijgen ook te zien welke voertuigen op hun naam staan geregistreerd bij de Nederlandse overheid en wanneer volgende de algemene periodieke keuring (apk) plaatsvindt. Een aantal van deze gegevens kunnen momenteel al via de MijnOverheid-website geraadpleegd worden.

Als bepaalde gegevens niet blijken te kloppen, kunnen gebruikers via de app meteen te weten komen bij welke overheidsinstantie ze moeten aankloppen om een correctie aan te vragen. De app is enkel te gebruiken in combinatie met de DigiD-authenticatie-app. Die app moet op hetzelfde apparaat geïnstalleerd staan. Via de pincode van de DigiD-app kan er ingelogd worden op de MijnGegevens-app. De MijnGegevens-app is voorlopig enkel beschikbaar voor Android- en iOS-toestellen.