ACM krijgt aangepast voorstel van Apple over voorwaarden datingapps

Apple heeft een nieuw voorstel ingediend bij de ACM wat betreft het App Store-beleid voor datingapps in Nederland. Het is nu aan de toezichthouder om te bepalen of de aangepaste voorwaarden aan de reeds opgelegde eisen voldoen.

De Autoriteit Consument & Markt onderzoekt momenteel het voorstel van Apple, zo blijkt uit een persbericht. Een woordvoerder van het overheidsorgaan stelt tegenover Tweakers dat de voorlopige voorgestelde aanpassingen aan het App Store-beleid veelbelovend zijn, maar er kunnen nog geen inhoudelijke details prijsgegeven worden. Wanneer het definitieve voorstel binnen is legt de ACM het geheel voor aan marktpartijen. Dat vindt naar verwachting 'op de zeer korte termijn' plaats.

Mocht het overheidsorgaan toch concluderen dat Apple niet aan de opgelegde regels voldoet, dan volgt er mogelijk een nieuwe boeteprocedure. In dat geval kan de ACM 'een nieuwe last opleggen met een hogere dwangsom om Apple te stimuleren om aan de last te voldoen'. Er zijn nog geen exacte bedragen genoemd.

Vooralsnog kon er wekelijks 5 miljoen euro boete opgelegd worden aan Apple. Het nieuwe voorstel komt een dag nadat het bedrijf de tiende en laatste achtereenvolgende boete van 5 miljoen euro opgelegd kreeg. De App Store-uitbater zou al tien weken niet voldoen aan de eisen die de ACM stelt aan het bedrijf. Apple kreeg eind 2021 opgelegd dat datingapps in Nederland alternatieve betaalmogelijkheden mogen aanbieden, wat voorheen werd tegengehouden door de gebruikersvoorwaarden van de App Store. Daaropvolgend liet de toezichthouder weten dat Apple onredelijke eisen zou stellen aan dergelijke applicaties, waardoor er een boete van maximaal 50 miljoen euro geëist kon worden.