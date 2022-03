Amerikaanse FCC bestempelt Kaspersky Lab als dreiging voor nationale veiligheid

De Amerikaanse Federal Communications Commission heeft het Russische Kaspersky Lab op een 'zwarte lijst' gezet. De antivirussoftwaremaker zou een bedreiging voor de nationale veiligheid zijn, zegt de telecomwaakhond.

Het is de eerste keer dat de FCC een Russisch bedrijf aan de lijst heeft toegevoegd, meldt Bloomberg. Door een dergelijke sanctie is het voor Amerikaanse bedrijven die federale subsidies krijgen niet meer mogelijk om producten of diensten van een in de lijst opgenomen partij aan te schaffen. Kaspersky Lab zou een 'onacceptabel beveiligingsrisico zijn voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten en voor de veiligheid van zijn burgers.'

Kaspersky is het niet eens met de maatregel die de FCC neemt. In een verklaring schrijft het softwarebedrijf: "We zijn teleurgesteld in de beslissing van de Federal Communications Commission om het gebruik van bepaalde federale subsidies voor telecommunicatiedoeleinden voor services en producten van Kaspersky te blokkeren. De beslissing is niet gebaseerd op een technische analyse van onze producten, maar is genomen op basis van politieke gronden."

Het bedrijf beweerde dit eerder al nadat de Duitse inlichtingendienst adviseerde om de software niet bij overheden te gebruiken. De Russische antivirussoftware kwam al ver voor de recente inval in Oekraïne regelmatig in opspraak. In 2018 besloot de Nederlandse Rijksoverheid bijvoorbeeld om de software uit voorzorg niet meer te gebruiken. Dat verbod wordt gehandhaafd, al weigert de overheid te zeggen welke concrete risico's Kaspersky oplevert. Ook de Amerikaanse overheid stelde eerder al een verbod in op gebruik van de Russische antivirussoftware.