Kaspersky: leeromgevingen zijn vaker doelwit van ddos-aanvallen

Het aantal ddos-aanvallen op leeromgevingen is dit voorjaar met meer dan 350 procent toegenomen. Dat zegt Kaspersky op basis van eigen onderzoek. De stijging was in januari het sterkst, met 550 procent meer ddos-aanvallen dan in januari 2019 het geval was.

In de maanden maart en mei was de stijging het kleinst, blijkt uit het Digital Education-onderzoek van Kaspersky. In maart was de stijging 350 procent, in mei 357 procent. In januari, februari, april en juni lag de stijging op 450 procent of hoger. Volgens Kaspersky lag het aantal ddos-aanvallen op leeromgevingen dit jaar hoger, omdat deze online leeromgevingen dit jaar vaker worden gebruikt. Vanwege het coronavirus kregen veel studenten wereldwijd sinds dit jaar meer les op afstand, waarbij dergelijke omgevingen worden gebruikt.

Januari Februari Maart April Mei Juni 550 procent 500 procent 350 procent 480 procent 357 procent 450 procent

De procentuele, jaarlijkse groei van het aantal ddos-aanvallen op onderwijsinstellingen in 2020

Absolute cijfers over de ddos-aanvallen geeft Kaspersky in het document niet. Wel geeft het bedrijf aan dat het aandeel ddos-aanvallen dat gericht is op leeromgevingen, ten opzichte van het totale aantal ddos-aanvallen is gestegen. Zo was in januari 2019 6,9 procent van alle ddos-aanvallen gericht op leeromgevingen. In januari 2020 was dit aandeel 35,5 procent. Alleen in maart was het aandeel ddos-aanvallen op leeromgevingen in 2019 lager dan in 2020.

Criminelen misbruiken volgens Kaspersky daarnaast steeds vaker leertools en videoconferentiediensten. Van januari tot juni 2020 kregen 168.550 unieke gebruikers te maken met threats die verspreid werden onder het mom van een van deze programma's. Dit is 20.455 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019. Het meestgebruikte 'lokprogramma' was Zoom, bij 99,5 procent van alle gebruikers die te maken hadden met een threat stond Zoom in de bestandsnaam. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om installers of set-upbestanden die doen alsof ze Zoom op een computer installeren, terwijl het daadwerkelijk om malware, riskware of adware gaat.

Het beveiligingsbedrijf zegt dat online leren geen kortetermijnoplossing is, maar dat het een blijvend iets gaat worden in onze maatschappij. Deels omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, maar ook omdat meer universiteiten aan meer online lessen zouden willen doen. Cyberveiligheid moet dan ook hoog op de agenda staan van educatieve instellingen, volgens Kaspersky.