Australië meldt dat het doelwit is van cyberaanvallen van staatshackers

De Australische premier Scott Morrison meldt vrijdag dat verschillende sectoren waaronder de overheid te maken heeft met geavanceerde cyberaanvallen waar een andere staat achter zou zitten.

De aanvallen zijn gericht op onder andere alle Australische overheidsniveaus, de industrie, politieke organisaties, educatie, gezondheidszorg, dienstverleners en beheerders van essentiële infrastructuur. Dat meldt de Australische premier Scott Morrison vrijdag in een mededeling.

De Australian Cyber Security Centre zou de aanvallen toewijzen aan een staat, vanwege de omvang en de aard van de aanvallen, en de gekozen doelwitten. Morrison zei in een toelichting dat er maar enkele staten in aanmerking komen, zonder namen te noemen. In het algemeen wijzen westerse mogendheden naar met name China, Noord-Korea en Rusland bij claims over aanvallen van staatshackers.

De reden dat de overheid van Australië de melding doet uitgaan is dat de frequentie van de aanvallen zou toenemen. Aanvallen van staatshackers zouden wel al veel langer plaatsvinden. Morrison wil met de waarschuwing bewustwording creëren zodat organisaties hun beveiliging opschroeven.

Uit de advisery van het Australian Cyber Security Centre blijkt dat recente aanvallen zich initieel op kwetsbare versies van Telerik UI, Microsoft Internet Information Services, Sharepoint en Citrix richtten. Toen daar geen succes mee geboekt werd, gingen de aanvallers over tot spearphisingtechnieken, waarbij op personen gerichte aanvallen met bijvoorbeeld e-mails met links gebruikt worden om netwerken binnen te dringen.