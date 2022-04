Synology brengt DS720+ en DS420+ met m2-sleuven voor ssd-cache uit

Synology brengt de DS720+ en DS420+ in Nederland en België op de markt. De nas-systemen met respectievelijk twee en vier drivebays zijn beide van twee m2-sleuven voorzien voor ssd-cachefunctionaliteit.

De twee ingebouwde sleuven van de DS720+ en DS420+ kunnen nvme-ssd's met m2.2280-formfactor huisvesten. Dit maakt het mogelijk om ssd's te gebruiken voor cacheversnelling in aanvulling op de opslag van de langzamere harde schijven. Dit moet de hdd's ontlasten en vooral de reactietijd bij willekeurige i/o-werklasten verbeteren. Tot nu toe was de aanwezigheid van m2-cachesleuven voorbehouden aan duurdere nas-modellen in de Plus-serie van Synology.

De soc van de DS720+ is de Celeron J4125-quadcore. Deze nas heeft standaard twee drivebays, maar deze hoeveelheid is uit te breiden met de DX517-uitbreiding. De DS420+ is een vier-bay-nas met een J4025-dualcore. Beide systemen hebben standaard 2GB ddr4, twee usb 3.0-poorten en twee gigabitethernetaansluitingen. De DS720+ beschikt daarnaast over esata.

Internationaal heeft Synology ook de DS220+ en DS920+ aangekondigd, waar eerder ook geruchten over verschenen. Of en wanneer deze naar de Benelux komen is nog niet bekend. De DS720+ staat inmiddels in de pricewatch voor een prijs van iets minder dan 470 euro, terwijl de DS420+ voor iets minder dan 530 euro te koop staat.