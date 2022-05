Synology introduceert DS920+-nas met vier bays en plek voor m2-ssd's

In navolging van de DS720+ en DS420+ heeft Synology de DS920+ aangekondigd. Dit is een nas-systeem met vier bays en twee m2-slots voor ssd's die als cache voor het DiskStation in te zetten zijn.

De DS920+ vertoont grote overeenkomsten met de vorige maand aangekondigde DS420+. Ook dat is een nas met vier bays en ondersteuning voor twee m2-nvme-ssd's voor caching. De DS920+ heeft met de Celeron J4125-quadcore echter een krachtiger processor dan de DS420+ met zijn Celeron J4025-dualcore. Bovendien kan de 920+ met 4GB ddr4 uitgerust worden en is er ondersteuning voor twee 4GB-reepjes, waar de 420+ standaard 2GB krijgt en maximaal 6GB kan bevatten.

De DS920+ heeft verder twee gigabit-lanpoorten, twee usb 3.0-poorten en een esata-interface. De nas is te combineren met de los te verkrijgen Synology DX517 Expansion Unit voor nog eens vijf extra bays. De eveneens in juni aangekondigde DS720+ met twee bays is ook met dat systeem uit te breiden.

De DS920+ staat op het moment van schrijven voor een bedrag van zo'n 590 euro in de Pricewatch. Ook de DS220+ maakt deel uit van de line-up, maar die heeft Synology nog niet voor de markt in Nederland en België aangekondigd. De DS220+ staat al wel in de Pricewatch voor zo'n 353 euro.