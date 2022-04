Amazon gaat toegang van Synology-diensten tot Amazon Drive blokkeren

De Synology-diensten Cloud Sync en Hyper Backup hebben vanaf 1 november geen toegang meer tot Amazon Drive. Tot die tijd kunnen de diensten gebruikt worden om data van een Synology-nas op te slaan op Drive, daarna moeten gebruikers Amazon-apps of de browser gebruiken.

Amazon heeft alle gebruikers van de twee Synology-diensten gemaild. Die mail is op Reddit gepubliceerd. In het bericht legt Amazon niet uit waarom de Synology-toegang per 1 november wordt geblokkeerd. Amazon raadt gebruikers aan om bepaalde apps als Amazon Photos en Amazon Cloud Drive te downloaden, zodat ook na 1 november bestanden van de gebruiker geüpload worden naar de opslagdienst.

Gebruikers van de Synology-diensten moeten volgens Amazon nu wel controleren of hun Drive-bestanden versleuteld zijn of dat er bestanden zijn opgeslagen met een speciale bestandsindeling. Wanneer bestanden inderdaad zijn versleuteld, moeten ze volgens de dienst 'in een andere indeling' worden opgeslagen. Versleutelde bestanden die nu op Amazon Drive staan, moeten volgens Synology worden gedownload, met een Synology-tool worden ontsleuteld, om daarna weer geüpload te kunnen worden naar Amazon Drive. Synology benadrukt dat de bestanden op Amazon Drive blijven staan, maar dat ze niet meer bereikbaar zijn via de Synology-apparaten.

Cloud Sync en Hyper Backup zijn twee Synology-diensten die het mogelijk maken om data die op een nas staat, te back-uppen naar een opslagdienst. Onder meer Google Drive, Dropbox en Microsoft Azure worden via de dienst ondersteund. Synology geeft gebruikers die door de beslissing van Amazon worden beperkt, tot 31 maart gratis gebruik van Synology's eigen C2 Backup-dienst.