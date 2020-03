Synology brengt instap-nas DS220j uit voor 172 euro

Synology heeft zijn DiskStation DS220j-nas met twee bays uitgebracht. Het model is gericht op consumenten, en voorzien van een quadcore-soc en ddr4. Daarmee is de DS220j krachtiger dan voorganger DS218j, die is uitgerust met een dualcore en ddr3.

Synology meldt dat de DiskStation DS220j verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 172 euro. Webwinkels hebben de nas inmiddels opgenomen en bieden hem voor prijzen rond dat bedrag aan. Vorige maand werd de nas al geïntroduceerd, maar toen was het apparaat alleen in Taiwan verkrijgbaar.

De DS220j is de opvolger van de DS218j uit 2017. Het nieuwe model is grotendeels gelijk, maar voorzien van een Realtek RTD1296-soc. Dat is een 64bit-quadcore die Synology ook gebruikt in de DS218 en D218play.

Er is plaats voor twee hdd's of ssd's van het 3,5"- of 2,5"-formaat. De DS220j heeft net als zijn voorganger twee usb 3.0-aansluitingen en een gigabitethernetpoort. Vorige maand bracht Synology ook een versie voor vier hdd's uit: de DS420j met dezelfde soc.