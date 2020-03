Sennheiser kondigt Momentum True Wireless 2 aan met actieve noisecancelling

Sennheiser heeft de draadloze in-ear oordoppen Momentum True Wireless 2 aangekondigd. In tegenstelling tot hun voorgangers hebben de oortjes actieve noisecancelling. Daarnaast hebben ze een langere accuduur: 7 uur. De meegeleverde case kan daar 21 uur aan toevoegen.

Naast noisecancelling krijgen de nieuwe oortjes een Transparant Hearing-functie. Hiermee zijn de geluiden uit de directe omgeving juist hoorbaar. Zo kunnen gebruikers een gesprek voeren met mensen in de omgeving zonder de oordoppen te verwijderen, schrijft Sennheiser.

De fabrikant zegt dat de Momentum True Wireless 2 daarnaast ergonomisch is verbeterd om het langdurig dragen van de oordoppen comfortabeler te maken. Deze oortjes zijn twee millimeter kleiner dan hun directe voorgangers. In deze oortjes zitten 7mm-drivers, net als in de eerste versie.

Het apparaat heeft ondersteuning voor de Sennheiser Smart Control App, waarmee gebruikers onder meer de Transparant Hearing-functie kunnen inschakelen. Besturing gaat ook via de aanraakgevoelige knoppen die aan de oortjes zitten. Deze knoppen zijn instelbaar door de gebruiker. Als de gebruiker de oordoppen uit zijn of haar oren haalt, pauzeert het apparaat meteen de muziek.

De Sennheiser Momentum True Wireless 2 is vanaf april verkrijgbaar voor 299 euro. Dan is er alleen een zwarte versie beschikbaar. Later moet er ook een witte variant op de markt komen.