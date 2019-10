Apple brengt AirPods Pro met noisecancelling uit voor 279 euro

Apple brengt woensdag een nieuwe versie van de AirPods-bluetoothoordoppen uit waarbij noisecancelling wordt ondersteund. Verder hebben deze AirPods Pro-oordoppen een vernieuwd ontwerp dat de oren van de gebruiker beter moet afsluiten van omgevingsgeluid.

De AirPods Pro beschikken over noisecancelling om omgevingsgeluiden zoveel mogelijk weg te filteren, maar gebruikers hebben ook de beschikking over een zogeheten transparantiemodus zodat de geluiden in de directe omgeving juist goed hoorbaar worden. De tweede generatie van de AirPods, die in maart dit jaar uitkwam, had nog geen ruisonderdrukking.

Een ander verschil is het vernieuwde vorm, waarbij sprake is van een meer traditioneel in-earontwerp, met siliconen dopjes die in het oor van de gebruiker worden gestoken. Deze dopjes komen in drie verschillende formaten en moeten omgevingsgeluid op passieve wijze al deels blokkeren; volgens Apple komt dat de ruisonderdrukking ten goede.

Na de AirPods Pro een keer te hebben opgeladen is er volgens Apple 4,5 uur luistertijd, wat kan oplopen tot 5 uur als ruisonderdrukking en de transparantiemodus worden uitgeschakeld. Als de oordoppen vijf minuten in de case zitten zou er weer voor de duur van een uur naar bijvoorbeeld muziek moeten kunnen worden geluisterd. Verder is er nu bluetooth 5.0-ondersteuning, opladen in het doosje kan met Qi-opladers of een Lightning-aansluiting en de dopjes zijn zweet- en waterbestendig conform de ipx4-norm, wat overigens niet voor de oplaadcase geldt.

Door het nieuwe ontwerp is ook het oplaaddoosje aangepast; de case is nu rechthoekiger. Nog altijd wordt de H1-chip gebruikt en is er ondersteuning voor stemassistent Siri. Apple stelt dat er een adaptieve equalizer is die de muziek automatisch afstemt op de vorm van de oren van de gebruiker. Op de steel van de oordoppen is een druksensor waarmee muziek en telefoongesprekken zijn te bedienen, maar ook het wisselen tussen de noisecancelling en de transparantiemodus. Ook is er er een optie om audio te delen, zodat samen met een andere gebruiker op twee paar AirPods Pro hetzelfde geluid is te beluisteren. De AirPods Pro-oordoppen zijn momenteel te bestellen en komen inclusief het oplaaddoosje vanaf woensdag beschikbaar voor 279 euro.