Teardown laat zien dat AirPods Pro knoopcelaccu heeft

Een teardown van iFixit laat zien de AirPods Pro van Apple een knoopcelaccu, vermoedelijk van het Duitse Varta, aan boord heeft. Dat wil niet zeggen dat je zelf de accu kan vervangen, want Apples nieuwe draadloze oortjes zijn nog altijd niet repareerbaar.

De knoopcel heeft als typenummer CP1154, blijkt uit de iFixit-teardown. Dat is bijna gelijk aan de accu in de Galaxy Buds van concurrent Samsung, die als typenummer CP1254 heeft. De accu van de Galaxy Buds komt van Varta en gezien het typenummer en de aanduiding 'made in Germany' is de kans groot dat de AirPods Pro ook knoopcelletjes uit de fabrieken van Varta aan boord hebben.

De accu's van de Galaxy Buds hebben een capaciteit van 60mAh, maar wat de capaciteit is van de knoopcellen in de AirPods Pro is onbekend. Het doosje van de nieuwe AirPods heeft een 510mAh-accu. Dat is iets groter dan de capaciteit van de accu in het doosje van de reguliere AirPods. Ook valt op dat de accu in het doosje uit twee verschillende units bestaat.

Net zoals bij vorige generaties had iFixit weer grote moeite om de AirPods open te peuteren en dat lukte ook niet helemaal. Zo was de processor ook na de teardown nog niet te zien en was er bovendien een metalen beschermkap die de technici niet konden verwijderen.

Apple had al laten weten aan Wired-journalist Lauren Goode dat de AirPods Pro niet repareerbaar zijn. Als de accucapaciteit na enkele jaren gebruik terugloopt, is de oordopjes weggooien de enige optie. Apple verkoopt de Pro-versie van zijn oortjes sinds deze week.