Apple brengt wellicht een nieuwe accuhoes uit voor iPhone 11-telefoons

Apple gaat wellicht een nieuwe Smart Battery Case uitbrengen voor de iPhone 11, iPhone 11 Pro, en de iPhone 11 Pro Max. De website 9to5Mac heeft in code van de maandag uitgekomen iOS-versie 13.2 een afbeelding gevonden van zo'n accuhoes.

Volgens 9to5Mac bevestigt de release van iOS 13.2 dat de kans groot is dat Apple op termijn een officiële Smart Battery Case uitbrengt voor de nieuwste iPhones. De afbeelding lijkt sterk op de accuhoezen die Apple eerder uitbracht, met als belangrijkste verschil een groter, vierkant gat voor het camera-eiland van de iPhone 11-toestellen. Het is nog onbekend of en zo ja wanneer het bedrijf uit Cupertino nieuwe accuhoezen gaat uitbrengen. Ook is nog onduidelijk in hoeverre de accuduur kan worden opgeschroefd als deze hoesjes worden gebruikt.

Begin dit jaar bracht Apple soortgelijke accuhoezen uit voor de iPhones uit 2018, te weten de iPhone XS, XS Max en XR. Aangezien die hoezen toen voor de drie uitgebrachte modellen beschikbaar kwamen, ligt het voor de hand dat Apple de eventueel nieuw uit te brengen accuhoesjes ook weer voor de drie nieuwste iPhones uitbrengt.

Apple heeft maandag iOS-versie 13.2 uitgebracht, waarmee onder meer compatibiliteit voor de nieuwe Airpods Pro-oordoppen wordt toegevoegd. Met deze nieuwe versie krijgen gebruiker verder de beschikking over camerafunctie Deep Fusion, die eerder al in de bèta van iOS 13.2 zat. Deze modus is geen nachtmodus, maar wijzigt de manier waarop de iPhone 11-telefoons foto's maken bij matige lichtomstandigheden. Overigens heeft 9to5Mac in code van iOS 13.2 ook aanwijzingen gevonden dat Apple een apparaat genaamd AirTag gaat uitbrengen, waarmee gebruikers persoonlijke items kunnen tracken.