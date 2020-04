Tile: Apple heeft ondanks beloftes iOS niet aangepast voor locatietracking

Tile, fabrikant van apparaatjes om bijvoorbeeld sleutels via bluetooth te traceren, zegt dat Apple het bijhouden van de locatie op de achtergrond nog niet eenvoudiger heeft gemaakt in iOS, zoals was beloofd. Aanpassingen in iOS 13 maakten Tile-trackers minder gebruiksvriendelijk.

Zo moeten gebruikers in iOS 13 diep in de instellingen aangeven dat ze Tile toestemming geven om de locatie op de achtergrond bij te houden, waarna het besturingssysteem nog geregeld aan gebruikers vraagt of ze dat echt willen. Bij Apples eigen Find My-app hoeft dat niet, zegt Tile volgens Reuters. Apple zou volgens veel geruchten op het punt staan om een concurrerend product onder de naam AirTags uit te brengen. Die zouden te beheren zijn via de Find My-app.

De wijziging in de werking van iOS 13 is bedoeld om de privacy van gebruikers te waarborgen, zo zegt Apple. Zonder de locatie bij te houden op de achtergrond weet de Tile-app echter niet waar de trackers zijn, wat de werking onmogelijk maakt. Apple beloofde enkele maanden geleden beterschap, maar de directeur van Tile heeft aan een commissie van het Amerikaanse Congres, dat onderzoek doet naar machtsmisbruik door techgiganten, laten weten dat het bedrijf die beloftes nog niet is nagekomen.

Apple besloot vorig jaar ook al om te stoppen met de verkoop van Tile-trackers in de eigen winkels. De iOS-maker heeft niet bevestigd dat het een concurrerend product wil gaan verkopen, maar de apparaatjes zijn vaak verschenen in de code van iOS-builds. AirTags zouden niet werken via bluetooth, maar via de ultrawideband-chip U1 van de iPhone 11-telefoons.