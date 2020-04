Apple lijkt komst AirTags te bevestigen in inmiddels verwijderde video

Het lijkt erop dat Apple daadwerkelijk AirTags gaat uitbrengen. Hier gaan al langer geruchten over en die lijken nu per abuis te zijn bevestigd. Apple heeft kortstondig een uitlegvideo over een ander onderwerp online gezet en daarin waren de naam AirTags en de bijbehorende functie te zien.

In de inmiddels van YouTube verwijderde video liet Apple zien hoe een iPhone-gebruiker zijn telefoon kan terugzetten naar de fabrieksinstellingen via de smartphone of een computer. In de video met de titel 'How to erase your iPhone', die werd opgemerkt door Appleosophy, was de functie Enable Offline Finding te zien. Daarmee is het mogelijk om de telefoon en AirTags te traceren, ook als er geen verbinding is met wifi of mobiel internet. De naam AirTags wordt ook specifiek genoemd bij de korte uitleg van deze functie.

Het feit dat AirTags ook te vinden zijn als de gebruiker offline is en dus geen verbinding heeft met wifi of 4g, betekent dat eerdere geruchten over het gebruik van U1-chip van iPhone 11-telefoons lijken te kloppen. Er wordt verwacht dat AirTags niet werken via bluetooth, maar via de ultrawideband-chip U1. Deze techniek maakt dankzij time of flight precieze locatiebepaling van het apparaat mogelijk, en van het apparaat ten opzichte van andere apparaten met de U1-chip.

Er gaan al langer geruchten dat Apple op niet al te lange termijn AirTags gaat uitbrengen. De naam is al vaker verschenen in code van iOS-builds. AirTags worden vermoedelijk kleine apparaatjes die bijvoorbeeld aan een sleutelbos zijn te bevestigen, waarna een iPhone 11 ze via de U1-chip kan lokaliseren. In iOS 13 zit overigens al een manier om een zoekgeraakte iPhone te traceren via bluetooth.

Onlangs klaagde Tile, de fabrikant van apparaatjes om bijvoorbeeld sleutels via bluetooth te traceren, over hoe Apple iOS 13 minder gebruiksvriendelijk zou hebben gemaakt voor Tile-trackers. Gebruikers moeten namelijk diep in de instellingen van iOS 13 aangeven dat ze Tile toestemming geven om de locatie op de achtergrond bij te houden, iets dat bij Apples eigen Find My-app, die vermoedelijk gebruikt zal worden voor AirTags, niet hoeft. Volgens de directeur van Tile zou Apple op dit punt beterschap hebben beloofd, maar is het bedrijf uit Cupertino deze belofte nog niet nagekomen. Als AirTags uitkomen, gaan ze waarschijnlijk concurreren met de apparaatjes van Tile.