Apple test Find My-app voor accessoires van derden

Apple heeft de Find My Certification Assistant-app uitgebracht. Daarmee kunnen fabrikanten van accessoires voor iPhones testen hoe goed hun apparaten functioneren binnen Apples Find My-netwerk, waarmee gebruikers zoekgeraakte iPhones, AirPods en Macs kunnen vinden.

De Find My Certification Assistant-app is bedoeld voor Made for iPhone-licentiehouders zodat ze hun accessoires op het netwerk kunnen testen. Volgens TechCrunch laat de nieuwe app een groot aantal elementen testen, zoals de connectiviteit, het weergeven van een geluid, het doorvoeren van fimware en NFC-functionaliteit. Waarschijnlijk vormt deze app een nieuwe stap om het Find My-netwerk open te stellen voor makers van accessoires, waarbij bijvoorbeeld aan bluetooth-trackers van Tile gedacht kan worden, maar ook Apples eigen, nog niet uitgebrachte AirTags.

Vooralsnog gaat het om een test. Het is nog onbekend wanneer het netwerk daadwerkelijk wordt opengesteld voor de accessoires. Een maand geleden heeft Apple wel de reguliere Find My-app een update gegeven met een nieuw tabblad met Items. Deze is in de bèta van iOS 14.5 al te gebruiken.

Apple kondigde in de zomer van vorig jaar tijdens de WWDC aan om het Find My-netwerk open te stellen voor andere bedrijven die compatibele apparaten maken. Waarschijnlijk was dat een reactie op druk vanuit onder meer het bedrijf Tile, dat begin vorig jaar klaagde dat Apple zichzelf wel eens een competitief voordeel zou kunnen verschaffen door alleen AirTags toegang te geven tot Apples U1-ultrawideband-chip. Deze is aanwezig vanaf iPhone 11-modellen en maakt een precieze locatiebepaling mogelijk.