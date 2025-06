Google rolt Find My Device voor offline apparaten uit in België en Nederland

Google gaat het binnenkort mogelijk maken om in Nederland en België offline apparaten terug te vinden via het Find My Device-netwerk. Dat meldt het bedrijf in een mail die naar verschillende gebruikers is gestuurd.

In tegenstelling tot het bestaande Find My Device-netwerk moet de update ook bluetoothfunctionaliteit inschakelen in plaats van alleen wifi. Hierdoor moet het mogelijk zijn om apparaten te vinden die niet met internet zijn verbonden. De feature moet ook in staat zijn om verloren Fast Pair-accessoires te vinden.

Google geeft aan dat het Android-apparaat een melding zal geven 'als de functie binnen drie dagen wordt ingeschakeld'. Tot dan kunnen gebruikers zich afmelden via de website van Find My Device. Begin april heeft Google de functie op een soortgelijke manier uitgebracht in de VS en Canada.

De ontwikkelaar voegt toe dat de locatie van apparaten wordt versleuteld via de pincode, het ontgrendelpatroon of het wachtwoord van het toestel. De locatie is enkel zichtbaar voor de gebruiker en diegenen die toegang hebben gekregen via Find My Device. Google belooft dat de locatie niet zichtbaar is voor het bedrijf of voor andere doeleinden zal worden ingezet.