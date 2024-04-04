Google brengt Find My Device om offline apparaten te vinden dit weekend uit

Google brengt Find My Device, een netwerk van apparaten om telefoons en accessoires te vinden via bluetooth, dit weekend uit. Dat zegt het bedrijf in e-mails aan klanten. Het had eigenlijk vorige zomer moeten uitkomen.

De release lijkt dit weekend plaats te vinden, want Google zegt tegen gebruikers dat het netwerk over drie dagen live gaat, meldt 9to5Google. Het nieuwe Find My Device-netwerk moet met bluetooth werken, niet alleen met wifi. Dit netwerk is vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld Apple en Samsung al langer aanbieden. Bluetoothtrackers van onder meer Tile, Chipolo en Pebblebee krijgen ondersteuning voor dit netwerk, evenals bestaande audioapparaten als Pixel Buds en Sony-koptelefoons.

Google stelde de release uit om te wachten op de standaard om stalking via Find My Device tegen te gaan. Die standaard maakt Google met Apple. Apple lijkt de verbeteringen ook binnenkort uit te brengen en nu komt dus binnenkort ook het vernieuwde Find My Device uit.

Gebruikers kunnen via een nieuwe pagina de eigen apparaten beheren en de functie in- of uitschakelen. Dat is nu nog niet mogelijk, behalve voor gebruikers die de mail van Google al hebben gekregen.