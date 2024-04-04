Google brengt Find My Device om offline apparaten te vinden dit weekend uit

Google brengt Find My Device, een netwerk van apparaten om telefoons en accessoires te vinden via bluetooth, dit weekend uit. Dat zegt het bedrijf in e-mails aan klanten. Het had eigenlijk vorige zomer moeten uitkomen.

Google Find My Device-instellingen. Bron: 9to5Google
Bron: 9to5Google

De release lijkt dit weekend plaats te vinden, want Google zegt tegen gebruikers dat het netwerk over drie dagen live gaat, meldt 9to5Google. Het nieuwe Find My Device-netwerk moet met bluetooth werken, niet alleen met wifi. Dit netwerk is vergelijkbaar met wat bijvoorbeeld Apple en Samsung al langer aanbieden. Bluetoothtrackers van onder meer Tile, Chipolo en Pebblebee krijgen ondersteuning voor dit netwerk, evenals bestaande audioapparaten als Pixel Buds en Sony-koptelefoons.

Google stelde de release uit om te wachten op de standaard om stalking via Find My Device tegen te gaan. Die standaard maakt Google met Apple. Apple lijkt de verbeteringen ook binnenkort uit te brengen en nu komt dus binnenkort ook het vernieuwde Find My Device uit.

Gebruikers kunnen via een nieuwe pagina de eigen apparaten beheren en de functie in- of uitschakelen. Dat is nu nog niet mogelijk, behalve voor gebruikers die de mail van Google al hebben gekregen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 21:48 80

04-04-2024 • 21:48

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Roel1966 4 april 2024 21:56
een netwerk van apparaten om telefoons en accessoires te vinden via bluetooth,
Weet niet maar vind dit een beetje een vreemde zin want zo lijkt het erop alsof je via een aantal via bluetooth aan mekaar gekoppelde apparaten een smartphone of accessoires zou kunnen traceren.
WhatsappHack
@Roel19664 april 2024 22:01
Dat is het toch ook? Als mijn AirTag bij jouw iPhone met Find My aan in de buurt komt (babbelt via BLE), dan zet jouw iPhone de locatie van mijn tag door naar iCloud.
kiang @WhatsappHack4 april 2024 22:52
Nog even wat preciezer (maar alsnog abstract):

De iPhone vangt een bepaalde publieke sleutel op, maakt een pakket aan met daarin tijdstempel en locatie, versleutelt deze met de publieke sleutel, en om de zoveel tijd uploadt de iPhone in een batch alle dergelijke pakketjes die het aangemaakt heeft, van allerlei verschillende devices in de buurt.

Aan de kant van apple is het onmogelijk te achterhalen wat er in dit pakketje zat: noch de tijd en locatie, noch welk device er gedetecteerd is. Het enige dat apple weet is dat die iPhone iets gezien heeft, en dat op een bepaald tijdstip geeft gerapporteerd. Niets dus over jouw airtag.

Ik ben geen apple fan, maar offline find my is echt zo een prachtig systeem vanuit privacy oogpunt.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 14:50]

StackMySwitchUp @kiang5 april 2024 08:46
Als het echt zo werkt dan vind ik dat een elegante oplossing; maar werkt het ècht zo, of zegt Apple dat het zo werkt? (is het geverifieerd?)
Na de recente ontwikkeling dat o.a. Siri overal in zit mee te neuzen vertrouw ik eigenlijk helemaal niks meer wat bij een groot techbedrijf vandaan komt. (deed ik al niet, maar dat terzijde)
kiang @StackMySwitchUp5 april 2024 08:47
Ik werk in het digitaal forensisch domein, en kan je zeggen dat er veel onderzoek naar gebeurt, en het echt zo werkt.
StackMySwitchUp @kiang5 april 2024 08:51
In dat geval, nice!
Ik ben benieuwd of Google dezelfde implementatie doet. Echter, knowing Google..
pepsiblik @StackMySwitchUp5 april 2024 10:14
Google ontwikkelt de standaard samen met Apple. Google heeft notabene gewacht met de uitrol vanwege issues met stalking (waar Apple dus niet gewacht heeft).
Grrrrrene @pepsiblik5 april 2024 10:35
Die stalking heb ik toevallig een paar weken geleden letterlijk meegemaakt. Ik had bij een aanhangerverhuurder een aanhanger gehuurd (what else 8)7) en kreeg later op de dag de melding dat er een airtag met me meereisde en of ik daarvan op de hoogte was. Blijkbaar heeft die verhuurder airtags in de aanhangers zitten, zodat ze die in geval van diefstal kunnen terugvinden.

Dat is misschien ook meteen het grootste manco: de dief krijgt na een korte periode door dat er een airtag in het gestolen goed zit, maar OK. Het systeem werkt en daar gaat het om. Ik ben blij dat Google dit nu ook "native" gaat ondersteunen. Het is een veel groter en fijnmaziger netwerk dat je dan krijgt, omdat er natuurlijk veel meer Android- dan iOS-apparaten zijn.
Hansie9999 @Grrrrrene5 april 2024 12:31
hmmm,

Langs de ene kant vind ik het privacy gewijs wel echt goed dat je die melding krijgt,

aan de andere kant maakt dit dus wel anti diefstal trackers die op deze manier werken totaal nutteloos ??

Dan zou je al bijna speciale trackers moeten hebben waar dit NIET van gemeld wordt, maar dan gaan de criminelen en stalkers dan natuurlijk die gewoon gebruiken dus , tja ? :(


Ik vraag me dan af , als je tegenwoordig dan de trein neemt, krijg je dan altijd die melding als je in een volle wagon zit (of een volle bus ? ) ????
TTMJ! @Grrrrrene5 april 2024 20:03
Mja daar is de airtag natuurlijk ook niet voor bedoeld haha, wel netjes bedacht.
kiang @pepsiblik5 april 2024 13:17
1. Daar vergis je je een beetje: google en Apple hebben samengewerkt om anti-stalking technieken te ontwikkelen, niet aan de gehele techniek: Apple heeft het offline find-my systeem gewoon zelf ontwikkeld. De samenwerking (voor zover bekend) gaat gewoon om het anti-stalking gedeelte, zodat iemand met een iPhone ook merkt als er tracking gebeurt dmv een google find my tracker, en iemand met een Android ook op de hoogte is wanneer die getrackt wordt dmv een airtag. Verder gaat de samenwerking (zover bekend) niet. Het zou technisch natuurlijk kunnen, maar de kans dat Apple vrijwillig hun ecosysteem openbreekt is erg klein volgens mij.
2. Ik denk alsnog dat Google's implementatie heel erg gelijkaardig wordt.
copi @StackMySwitchUp5 april 2024 13:04
Hoezo stelt dit jou gerust? Er staat ze niets in de weg om die publieke sleutel te koppelen aan jouw apparaten, of het feit dat jij die publieke sleutel in jouw lijst met devices hebt hangen. Ze kunnen daar alsnog genoeg uit halen toch?
peggman @StackMySwitchUp5 april 2024 10:12
Alle cryptografie is gereverse-engineered, en publiek beschikbaar. Je kan dat zelfs gebruiken om eigen apparaten in het FindMy netwerk te gebruiken.
Roel1966 @WhatsappHack4 april 2024 22:08
Eh ja ik heb een Android toestel maar dat even terzijde.

Snap wat je bedoeld maar het is dan toch niet echt een netwerk van meerdere apparaten, plus dat bluetooth alleen op kortere afstanden werkt.
Jrz @Roel19664 april 2024 22:44
Paar miljard apparaten is toch een netwerk? Met een coverage van bijna de hele weekend.

Blijkbaar is findmy niet bekend bij je
pbk @Jrz5 april 2024 07:00
Ik denk dat wat @Roel1966 bedoelt is dat de bluetooth alleen voor 1 op 1 verbinding zorgt. Het daadwerkelijke netwerk gaat via het internet (wifi/4g/5g). Dus ik snap wel dat hij zegt dat erg geen netwerk is via bluetooth. Met alleen bluetooth werkt dit systeem niet.

Aanvulling: in de tekst staat overigens: "een netwerk van apparaten om telefoons en accessoires te vinden via bluetooth". Dus je kan het op 2 manieren lezen: "een netwerk van apparaten om telefoons en accessoires te vinden --- via bluetooth" of "een netwerk van apparaten ---- om telefoons en accessoires te vinden via bluetooth".
Een beetje het oude krantenman probleem :)

[Reactie gewijzigd door pbk op 22 juli 2024 14:50]

Roel1966 @pbk5 april 2024 22:22
Ik denk dat wat @Roel1966 bedoelt is dat de bluetooth alleen voor 1 op 1 verbinding zorgt.
Dat is inderdaad precies wat ik bedoel maar ook al erbij zet dat ik het een beetje vreemde zin vind. Het zou logischer zijn geweest als er had gestaan 'een netwerk van apparaten om telefoons en accessoires te vinden via bluetooth en wifi'.
DrPoncho @Jrz5 april 2024 09:54
Met een coverage van bijna de hele weekend.
Denk dat jij toe bent aan het weekend :p
Horatius @Roel19664 april 2024 22:22
Punt is dat elk apparaat welke het ondersteunt deze locatie dus kan updaten, net zoals iPhone + Airtags. Je hoeft geen verbinding aan te gaan, de telefoon hoeft alleen het ID van het device te zien om dit te doen.
eliasje @Roel19664 april 2024 22:41
ja dat klopt toch? als ik mijn iphone uitzet staat er zelfs bij dat hij nog steeds gevonden kan worden, geloof dat je wel ergens uit kan zetten.Neem aan dat functie van android op vergelijkbare manier werkt.
Roel1966 @eliasje4 april 2024 22:50
Er staat dat een netwerk van apparaten en dat is gewoon vreemd want het hoeft geen netwerk van apparaten te zijn.
Grrrrrene @Roel19665 april 2024 10:41
Hoezo? Het is toch ook een netwerk van apparaten (alle iPhones wereldwijd) die allemaal je Airtag zouden kunnen detecteren en dat doorgeven via het netwerk? De enige onduidelijke zin (maar met logisch nadenken wel te ontcijferen) is dat er de term Bluetooth doorheen wordt gemengd. BLE wordt gebruikt om de tag te vinden, 4G/5G/Wifi wordt gebruikt om dat door te geven aan Apple/Google.
Z80 @Roel19665 april 2024 09:04
Vanaf wanneer is het een netwerk dan?
Je hebt. Het device dat "kwijt" is. Minimaal 1 ble device met data connectie en gps dat toevallig in de buurt is. Een server waar deze info naartoe gaat. En een device waar je zelf op inlogt op zoek naar het device dat "kwijt" is. Dat zijn minimaal 4 apparaten die min of meer met elkaar communiceren. Klinkt als een netwerk van apparaten.
Roel1966 @Z805 april 2024 22:29
Klinkt als een netwerk van apparaten.
Je mist een woord hierbij namelijk bluetooth en daar gaat het om, het is dan geen bluetooth netwerk van apparaten.
Tarquin 4 april 2024 21:57
Yes!
Dan komen er waarschijnlijk ook trackers, vergelijkbaar met Apple .
Super nuttig voor aan de sleutelbos.
Helium-3 @Tarquin4 april 2024 22:25
Ben er heel blij mee! Vind de Airbags prachtige dingetjes, hoewel een tikkie prijzig, en ik zit niet in het Apple ecosysteem. Met Google trackers én een universele standaard zal de dekking alleen maar beter worden!
Spuugvuur @Helium-34 april 2024 22:53
Om nou een airbag aan je sleutelbos te doen... :+
vrow @Spuugvuur5 april 2024 00:06
Ik laat best vaak mijn sleutels vallen, dus zo overbodig is dat niet hoor!
Bux666 @vrow5 april 2024 13:44
Dan raap je die toch gelijk op? Of ga je dan je mobiel pakken om te kijken waar ze liggen? 8)7
Sinester @Bux6665 april 2024 13:57
Nog een keertje lezen :P dit ging over airbags aan je sleutels
Bux666 @Sinester5 april 2024 13:59
Haha...nu zie ik dat de reactie op een typo is. :o
basix @Helium-35 april 2024 08:38
Het is niet zo dat beide fabrikanten samen werken zodat er een groter netwerk ontstaat. Beide houden hun eigen netwerk en bijbehorende trackers.
sircampalot 4 april 2024 23:06
Het zou mooi zijn als Apple en Google samen gaan werken, en dus elkaars 'tags' herkennen.
Dat zou een enorme boost geven aan het search netwerk voor beide fabrikanten.
Grrrrrene @sircampalot5 april 2024 10:46
Ik had eigenlijk gedacht dat ze dat zouden doen. Als je dan toch samen een standaard opstelt, waarom dan niet daarna ook samenwerken? Dat lijkt me in het belang van beide partijen.
JelleDekkers 5 april 2024 02:28
Ehm, wat gebeurt er dan als je Bluetooth uitzet?
Llopigat
@JelleDekkers5 april 2024 07:15
Dat zullen ze wel onmogelijk maken zonder te unlocken in dat geval.

Apple doet ook zoiets, en een iPhone blijft zelfs bakens uitzenden als die uit staat, dan wordt het zeg maar een dure airtag. Mits je die functie inschakelt natuurlijk.
Draaksteker @Llopigat5 april 2024 09:21
Eens en werkt al zo. Als ik nog gelocked ben kan ik mijn Wifi en Bluetooth nu ook al niet uitzetten op mijn Samsung (Android). Vanuit hetzelfde 'knoppenoverzicht' de zaklamp aanzetten werkt wél zonder te unlocken.
Grrrrrene @Llopigat5 april 2024 10:53
Ik wil niet zeuren over je taalgebruik, maar bedoel je niet "tenzij je de functie uitschakelt natuurlijk"? Die functie staat default aan begreep ik?
Llopigat
@Grrrrrene5 april 2024 11:09
Oh dat zou kunnen. Ik heb geen iOS dus ik weet niet precies hoe het werkt, ik weet alleen dat het kan :)
Qwilo @JelleDekkers5 april 2024 10:33
De laatste tijd vraagt mijn Android smartphone mij soms of ik verbinding wil maken met mijn Sony koptelefoon. Terwijl bluetooth niet aanstaat.

Dus de vraag is of bluetooth überhaupt wel echt uitstaat.
ralphm @Qwilo5 april 2024 11:00
Bluetooth (Classic) en Bluetooth Low Energy (BLE) zijn twee verschillende protocollen. De eerste wordt gebruikt met traditionele pairing en is waar bij een koptelefoon audio overheen gaat. BLE zit in heel veel meer apparaten als zogenaamde beacons, om bijv. pairing te vergemakkelijken.

Installeer maar eens een app zoals NanoBeacon BLE Scanner, en verbaas je over hoeveel beacons er eigenlijk al zijn, los van Apple's AirTags.

Ergens in je systeeminstellingen vind je een setting "Bluetooth Scanning" o.i.d. Zelfs als je "gewone" Bluetooth hebt uitgezet, vindt dit nog apparaten zoals je koptelefoon. Dat wordt ook gebruikt voor betere plaatsbepaling.
Frant!c @Qwilo8 april 2024 10:21
Kan in het geval van een Sony hoofdtelefoon ook nog de NFC optie zijn. Die kan de bluetooth koppeling voor je opzetten zonder dat je zelf door de opties hoeft te bladeren.
iAR @JelleDekkers5 april 2024 08:53
Zijn er echt nog mensen die de moeite nemen om bluetooth en wifi uit te zetten? Met alle negatieve gevolgen van dien? Minder precieze locatie, geen airdrop/-play/cast achtige toestanden, geen connectie met oordopjes en andere accesoires, geen achtergelaten meldingen en geen zoek mijn ondersteuning.
Qwilo @iAR5 april 2024 10:49
Ja hoor. Als ik thuis de deur uitga zet ik wifi uit. En mijn bluetooth zet ik alleen aan als ik muziek op mijn hoofd wil. Die ene seconde werk word ik echt niet moe van.

Verder kan ik me niet herinneren dat ik ooit in mijn leven verdwaald ben. Dus ik heb geen apparaat nodig dat vertelt waar ik ben en locatie staat daarom gewoon uit.
Caayn @iAR5 april 2024 11:00
Jahoor, zoveel moeite is het nou ook weer niet. Wifi, locatie en bluetooth staan alleen aan wanneer ik er gebruik van maak.

"Minder precieze locatie" GNSS is meer dan precies genoeg.
"geen connectie met oordopjes en andere accesoires" Jawel hoor maar enkel wanneer ik ze werkelijk gebruik
"geen airdrop/-play/cast achtige toestanden"
"geen achtergelaten meldingen en geen zoek mijn ondersteuning"
Als je daar gebruik van maakt kan ik het mij voorstellen maar niet iedereen gebruikt het.
svideo @iAR6 april 2024 16:27
Haha wat moet ik er mee. Verzonnen benodigdheden die data verzameling afdwingen.
90% van smart functies zijn overbodig
arnoldus1955 @JelleDekkers5 april 2024 11:35
De laatste lekken indiceren dat ze het Apple-systeem gaan toepassen bij Google: Bluetooth uitschakelen betekent dat het zichzelf na 24u automatisch weer inschakelt. (Maar, bij Apple is dat zo als je de quick toggle gebruikt, als je het uitschakelt in het systeemmenu, blijft het uitgeschakeld).
WhatsappHack
4 april 2024 21:59
Fijn dat de bedrijven de handen in een hebben geslagen om misbruik te voorkomen. Het systeem van Apple heeft soms nog wat rare quirks, maar werkt over het algemeen erg goed.

Zou nog beter zijn als de twee platformen ook de locaties van alle tags doorgeven ipv enkel die binnen eigen platform, zodat je een nog veel en veel fijnmazigere dekking krijgt - mits dat privacy vriendelijk en veilig gaat uiteraard. De implementatie van Apple waarborgt dat tot grote hoogte, hoop dat die van Google dat eveneens gaat doen.
H.Klinkhamer 4 april 2024 22:51
In het artikel staat:
Google stelde de release uit om te wachten op de standaard om stalking via Find My Device tegen te gaan.

Op het volgende artikel gestuit:
https://support.google.co...py=%2Ccompatible-trackers

Dus als mijn portemonnee met tracker wordt gejat, krijgt de dief een bericht dat mijn tracker in zijn buurt is? Is het dan Find unless stolen😁
sircampalot @H.Klinkhamer4 april 2024 23:07
Gewoon verstoppen tussen de enorme stapel geld :+
MartNL @sircampalot5 april 2024 00:32
Is dit wat anders dan de Samsung trackers?

[Reactie gewijzigd door MartNL op 22 juli 2024 14:50]

Grrrrrene @MartNL5 april 2024 10:43
Het idee is hetzelfde, maar voor de meeste trackers onder Android moet je een app installeren om hem te detecteren. Dat maakt dat het leuk is dat alle Samsung-telefoons jouw Samsung-tracker kunnen vinden, maar dat netwerk is lang niet zo snel met updaten als wanneer alle Android- of iOS-telefoons jouw tracker kunnen vinden.

Nu het door Google zelf ondersteund wordt, kan ieder (modern?) Android-apparaat meedoen in die "zoektocht", dus de kans dat je tracker ergens in een uithoek van de wereld wordt gevonden en een update geeft op je "Find my" kaart, is vele malen groter. Nog groter dan met Airtags al het geval was en dat werkte eigenlijk al prima.

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 22 juli 2024 14:50]

Keypunchie @H.Klinkhamer4 april 2024 23:13
De use case is “verloren/vergeten” apparaat, het is geen anti-diefstal middel.

Overigens viel me in wat politiefilmpjes op dat telefoondieven al vrij standaard telefoons in alu-folie lijken te doen en ze vervolgens ergens buiten verbergen (niet in hun huis)

Die houden dus allang rekening met tracking.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 14:50]

Von Henkel 5 april 2024 02:16
En wat als ik niet wilt dat het gevonden word als hij uit is?
Je maakt me niet wijs dat google dit niet gaat gebruiken voor 24/7 tracking.
Mr.Monk 4 april 2024 22:39
Handig voor aan de kattenband :).
Die standaard katten trackers zijn log/kosten per maand geld en is de batterij ook zo van leeg.

Gezien ik geen Apple Airtag kan gebruiken is dit wel een uitkomst.
Murfy @Mr.Monk4 april 2024 22:53
Dan moet de kat wel in nabijheid van een android smartphone komen. Ook is het niet realtime dacht ik, die GPS trackers wel.
Robin92 @Mr.Monk4 april 2024 23:09
Hier gebruik ik nu exact AirTags voor. Werkt top. Wat Murfy wel zegt, het is niet realtime, maar voor mij is het uitermate nuttig dat ik km 23 uur weet waar ik ongeveer naartoe moet lopen als m'n kat weer eens niet naar binnen wil komen en dan mijn iPhone erbij kan pakken (tweedehands ergens gekocht, want ik zit op Android) en "speel geluid af" kan klikken.
Dan weet mijn kat dat hij erbij is en dan komt hij mee naar huis 😂
Dus het gaat niet echt om realtime GPS like precisie. Een klein gebied en richting is al genoeg en daar zijn deze trackers top voor.
mijsk1974 @Robin925 april 2024 08:29
Zo te lezen heeft je kat jou aardig weten te conditioneren.
;)
Robin92 @mijsk19745 april 2024 09:01
Een beetje misschien 😁 dit komt gelukkig maar 1 keer in de paar weken voor. Meestal is ie op tijd binnen
cariolive23 @Mr.Monk5 april 2024 00:08
Twee dingen: Ten eerste trekt de kat zo'n bandje sneller van z'n kop dan dat ik hem er om kan krijgen. En ten tweede komt de kat vanzelf zo rond etenstijd wel thuis.

En mocht hij echt niet komen, zit hij bij de buren weer eens opgesloten in huis...
richard1074 5 april 2024 01:09
Gaat Google nu ook tags verkopen in de toekomst? Samsung kan dan wel ophouden met hun netwerk en tags. Met alle Android toestellen heb je een veel groter netwerk dan met alleen Samsung toestellen.
Llopigat
@richard10745 april 2024 07:13
Niet per se, het betekent niet dat elke telefoon er aan meedoet natuurlijk. Ik zal het zeker uitzetten als ik er zelf geen tags voor heb (en ik heb die van Samsung al).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 14:50]

arnoldus1955 @richard10745 april 2024 11:37
Ze hadden vorig jaar met verschillende fabricanten al een samenwerking opgezet voor tags in het Google netwerk. Deze waren ook reeds geproduceerd.
Maar op het allerlaatste moment hebben ze de stekker er uit getrokken (zgn anti-stalking in samenwerking met Apple).
jaimykooijman @richard10745 april 2024 18:41
Ik heb vorig jaar Pebblebee besteld, deze hadden een samenwerking met Google. Gister toevallig nog contact gehad over me bestelling van een jaar geleden. Worden verzonden wanneer Google het activeert. Nog heel even geduld dus… helaas ben ik nu in het bezit van een iPhone. 8)7
BladeSlayer1000 4 april 2024 22:02
Mooi nieuws, een tijd geleden zat ik te kijken naar de trackers van Chipolo en die vermelden al een hele tijd dat er een tracker komt met find my device ondersteuning, maar het is tot nu toe allemaal een preorder.
Aurora @BladeSlayer10005 april 2024 04:58
Correct. De laatste update komt uit 2022. Nu dit nieuws is uitgekomen, zou ik de Chipolo pagina's goed in de gaten houden.
“The joint unwanted tracker alert specification by Google and Apple was published on December 22. We are now waiting for an update about the timeline for the implementation of the protections against unwanted tracking for iOS.

After that we can expect Google’s new timeline for rolling out the Find My Device app update which is necessary for Point products to work.

In the meantime, we are hard at work updating Point firmware to match the new specs.”

December 22, Chipolo

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