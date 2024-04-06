Google test Pixel-functie voor het opzoeken van onbekende telefoonnummers

Google test een functie voor Pixel-telefoons waarmee het makkelijker moet worden om onbekende telefoonnummers op te zoeken. Met de Lookup-knop kunnen gebruikers meteen telefoonnummers opzoeken in Google.

Als Google Pixel-gebruikers op een recente oproep klikken in de Telefoon-app, kunnen ze binnenkort kiezen voor de Lookup-knop. Dat ontdekte X-gebruikers AssembleDebug in bètaversie 127.0.620688474 van de app. Met deze knop wordt er meteen een Google-zoekopdracht gestart met het telefoonnummer in de zoekbalk.

De functie lijkt dus bedoeld als snellere manier om telefoonnummers van bedrijven te identificeren, aangezien nummers van individuen vaak niet op Google te vinden zijn. Daarmee is het geen vervanger van apps als Truecaller, een soort digitaal telefoonboek waarin gebruikers zelf informatie over telefoonnummers kunnen delen. Het is niet duidelijk wanneer de functie algemeen beschikbaar komt.

Lookup-functie Google Pixel

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 06-04-2024 11:37 42

06-04-2024 • 11:37

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Reacties (42)

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Oon 6 april 2024 12:01
Ik gebruik i.p.v. de Google telefoonapp TrueCaller, daarmee wordt heel wat spam automatisch tegengehouden en krijg ik vaak al te zien wie er belt voordat ik het nummer opzoek. Alles dat TrueCaller niet kan maar de Google telefoonapp wel, zijn dingen die in Nederland toch niet werken (zoals call screening).
Jerie @Oon6 april 2024 13:18
TrueCaller, tja.

How TrueCaller built a billion-dollar caller ID data empire in India

TL;DR dmv de lakse privavywetgeving in India.

Want hoe werkt het? Zo:

Truecaller uploads users' stored contacts to their servers to form a database of phone numbers.

Zeg ik dat je het dan maar niet moet gebruiken? Dat niet, het is een afweging. Mijn moeder gebruikt het niet , die krijgt regelmatig spam calls. Mijn vrouw gebruikt het wel, het kwam er gratis bij met twee telefoons geleden, die krijgt nooit spam calls. Ik gebruik het niet heb vrijwel nooit spam calls. Maar we staan allemaal in de TrueCaller DB want m'n vrouw heeft het geïnstalleerd...
ikbenerniet @Jerie6 april 2024 15:06
Dat klinkt wel als de meest effectieve manier om het gewenste doel te bereiken.

Een beetje als de ouderwetse telefoonboek, alleen dan automatisch de juiste naam bij een nummer opgezocht.
CivLord @ikbenerniet7 april 2024 07:18
Een beetje als de ouderwetse telefoonboek, alleen dan automatisch de juiste naam bij een nummer opgezocht.
Of juist niet. Mijn vrouw gebruikt juist veel omschrijvingen voor haar telefoonnummers.
Het lijkt me weinig professioneel wanneer een kennis van haar zakelijk naar iemand met TrueCaller belt, waarbij 'Moeder van Anna' als caller ID getoond wordt, omdat mijn vrouw haar telefoonboek heeft gedeeld met TrueCaller.
P_Tingen @CivLord7 april 2024 20:52
Ik gok zomaar dat TrueCaller daar iets voor geïmplementeerd heeft á la "meeste stemmen gelden", dus zolang niet het grootste deel van de mensen dat nummer als "Moeder van Anna" heeft opgeslagen zal het wel loslopen.
CivLord @P_Tingen8 april 2024 07:02
Dan moeten er wel zoveel gebruikers zijn dat de meeste mensen via meerdere gebruikers bij TrueCaller bekend zijn.

En dan nog zijn er zoveel verschillende manieren om een naam op te schrijven. Achternaam met één of meerdere voorletters. Eén of alle voornamen uitgeschreven, bij meerdere voornamen. Voornaam vóór of achter de achternaam. Bij getrouwwde vrouwen is er de keuze tussen de eigen achternaam, de achternaam van haar echtgenoot of allebei. En dan schrijven veel mensen alle onderdelen van een naam in de desbetreffende invulvelden die een telefoon daarvoor heeft, maar er zijn ook genoeg mensen die de volledige naam invullen in het eerste/ bovenste invulveld, wat afhankelijk van het merk toestel/ inastellingen het invulveld voor de voornaam of achternaam kan zijn.

Dus ja, een onverwachte naam als caller ID is heel goed mogelijk.
evilution @ikbenerniet7 april 2024 09:37
Nee, totaal niet als het ouderwetse telefoonboek want daar kon je zelf de keus maken om er wel of niet in te staan. Tegenwoordig doen je relaties gewoon hun contactlijst delen en heb je geen fluit meer te vertellen over wie iets van je heeft.
ultimate-tester @Jerie6 april 2024 15:54
Het Nederlandse telefoonnummerinformatie.nl geeft soortgelijke informatie weer, maar dan met betere privacywaarborging en zonder dergelijke praktijken. Helaas hebben ze nog geen app, dus het blijft even bij handmatig opzoeken...
Pizzalucht @Jerie6 april 2024 22:06
Sync.me doet hetzelfde, die verkoopt de data aan iedereen die het wilt hebben. Daardoor hebben bedrijven opeens een 06 bij een naam. Door Sync.me word ik geregeld gebeld door bedrijven op mijn 06 voor werkgerelateerde verkooppraatjes omdat mijn gegevens zijn gekocht van Sync.me door verschillende databrokers zoals PIPL en PeopleDataLabs.

Sync.me is op de vingers getikt door de European Commission maar omdat ze in Israel zitten boeit het ze niks. Ik heb een klacht ingediend bij de AP maar die hebben te weinig capaciteit om er iets mee te doen.

Al dat gezeik alleen omdat 1 van mijn contacten besloot sync.me te installeren ;(

[Reactie gewijzigd door Pizzalucht op 22 juli 2024 17:50]

Oon @Jerie7 april 2024 05:09
Ik twijfelde bij het schrijven van mijn reactie nog of ik in moest gaan over de mogelijke privacygevolgen van het gebruiken van dergelijke apps, maar het is iets waar je toch niks aan kan doen. Zoveel mensen gebruiken zo'n app en delen hun volledige lijst dat jouw gegevens er toch al in staan.

Dus wat mij betreft weegt het privacyrisico niet op tegen hoe nuttig het is. Zolang ze alleen de naam bij een telefoonnummer laten zien en niet verder gaan dan dat vind ik het wel acceptabel.
Kristof Vxx 6 april 2024 11:40
Hopelijk werkt het beter dan een nummer ingeven in Google zelf. Meestal moet ik zelf aan de slag met diverse notaties om soms een resultaat te hebben. Maar meestal komt er gewoon niets relevant uit.
bendier @Kristof Vxx6 april 2024 11:49
Het is helaas maar een knop om sneller in google zelf te zoeken
Davy de Vries @Kristof Vxx6 april 2024 12:01
Precies dit, ik denk dat 1/10 keer er iets uitkomt waar je iets kunt uit op maken.

Little offtopic misschien: Maar vroeger kon je zelfs in Facebook op telefoonnummer zoeken.
Jerie @Davy de Vries6 april 2024 13:06
Tegenwoordig kan dat op basis van zo'n paste.
Metal spoon 6 april 2024 13:02
Goeie feature, ik word regelmatig gebeld door onbekende nummers en ben altijd wel benieuwd of ik zou nou wel of niet weg had moeten drukken.
-Colossalman- @Metal spoon6 april 2024 20:18
Caller id kunnen ze dus gewoon faken, ik ben hier zelf helaas de dupe van. Ze bellen iemand met mijn telefoonnummer als id en als die persoon niet op neemt dan staat mijn nummer als gemist. Er zijn periodes dat ik dit dagelijks meemaak. De grote providers kunnen/willen hier niks aan doen.

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Voorbeeld 3
GroeneThee @-Colossalman-7 april 2024 13:14
Dit heb ik zeker 5x per week. Ik zeg nu, blokkeer dit nummer maar.
kozue
@GroeneThee8 april 2024 09:38
Eigenlijk vreemd dat Apple en Google dit zelf al niet blokkeren in hun software. Je kan toch niet jezelf bellen, dus een oproep vanaf je eigen nummer is altijd spam.
GroeneThee @kozue8 april 2024 10:44
Denk dat je het niet begrijpt. Mijn nummer wordt gebruikt om andere mensen te bellen (Ik vermoed dat ze mijn nummer vanuit KVK hebben verkregen. Je ziet namelijk mijn bedrijfsnaam in je scherm).

Dus die mensen bellen mij weer als ze een oproep hebben gemist. Ik geef dan aan dat ik dat niet ben geweest en geef het advies (zelf van Vodafone gehad) dat ze mijn nummer moeten blokkeren.

Het vervelende is gewoon dat je er niets tegen kan doen. Behalve een nieuw nummer nemen maar dat doe ik niet graag.
Venix1990 @-Colossalman-7 april 2024 13:30
Lijkt me wel vervelend
Tuktop
6 april 2024 11:49
Handig! Dit doe ik heel regelmatig handmatig. Een kleine maar wat mij betreft wel leuke QoL-feature.
Alxndr 6 april 2024 12:44
Wat is precies het verschil met wat Android al jaren doet? Ik krijg vaak genoeg namen van bedrijven te zien die niet in mijn contactenlijst staan en heb daar geen app voor geïnstalleerd?
kozue
@Alxndr8 april 2024 09:39
Is dat niet gewoon de caller ID die ze zelf meegeven?
Alxndr @kozue8 april 2024 11:18
Caller ID is voor zover ik weet een nummer, niet een naam.

In mijn scherm verscheen ooit eens Rabobank, terwijl ik dat nummer niet heb opgeslagen in mm contanten. Google heeft dit blijkbaar opgezocht/gekoppeld?
Jhojo @Alxndr8 april 2024 14:29
Nee, dit wordt meegegeven. Dankzij VoIP heb je nu ook namen als CallerID naast het nummer. Als de operator dit meeneemt bij het aanbieden van het gesprek dan krijg je dit in beeld.
Alxndr @Jhojo8 april 2024 15:17
Ahhh, ok, Weer wat geleerd, thnx!

Mijn telecom carriere is inderdaad alweer meer dan 20 jaar geleden bedenk ik me nu :o
sijberman 6 april 2024 11:55
Ik hoop dat het ook heter werkt dan dat je onbekende bellers blokkeert. Die functie werkt gewoon niet op de pixel 7a. Aparte app moeten installeren.
metalmania_666 @sijberman6 april 2024 12:48
Ik weet dat diverse ziekenhuizen gebruik maken van een afgeschermd nummer. Die wil je toch echt niet blokkeren lijkt mij
Blokker_1999
@metalmania_6666 april 2024 15:21
Zij kunnen perfect buitenbellen met het centrale nummer van het ziekenhuis zodat er ook gewoon terug gebeld kan worden.
Lrrr @Blokker_19996 april 2024 20:11
Hangt helemaal van het ziekenhuis af.
Jerie @metalmania_6666 april 2024 13:20
Eigenlijk wel, dan moeten ze maar leren om zich van te voren kenbaar te maken of communiceren op een andere wijze.
metalmania_666 @Jerie6 april 2024 13:50
Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar goed, dit is jouw bewuste keuze
Jerie @metalmania_6666 april 2024 13:55
Het UWV heeft het inmiddels aangepast. Dus waarom bijvoorbeeld DUO of de ziekenhuizen niet?
sijberman @metalmania_6667 april 2024 15:32
Ik heb mijn tel. nr. eens ergens achtergelaten. En daarna werd ik ongeveer 25 x per dag gebeld, dan wil je toch echt wel dat je die functie even aan kan zetten. Al is het maar tijdelijk. In het begin nam ik op en zei ik niets, zodat het hun geld kost. Maar na zoveel telefoontjes ben je ook dat wel zat. Na twee weken was het ongeveer weer weg. Ook na het coronalek ben ik gek gebeld. Als je niks koopt, verkopen ze gewoon je nummer. En kom je in een soort netwerk lijkt het. Zou fijn zijn dat zulke netwerken eens aangepakt zouden worden.
Alxndr @sijberman6 april 2024 12:45
Lijkt me nou niet echt handig, genoeg belangrijke telefoontjes zijn nog steeds afgeschermd?
Blokker_1999
@Alxndr6 april 2024 15:20
Dan laat je maar een voicemail achter met wie je bent, waarom je belt en hoe ik je kan contacteren.
ravw 7 april 2024 03:08
Ach gewoon even het nummer intikken bij https://wieheeftmijgebeld.nl/gebeld-nummer-zoeken/
Dan zie je gauw genoeg of dit een grensoverschrijdend telefoontje was van een oplichter (( Wat volgens de wet niet eens mag als je daar zelf niet om gevraagd heb.))
Maar ik wel blij dat hier steeds meer aandacht voor komt.
vroeger had je nog een optie dat alleen nummer ui te telefoonlijst je konden bereiken.
Maar dat is volgens mij ook niet meer het geval.
Dat zou wel een veel beter idee zijn ... willen ze je te pakken krijgen dan geven ze het nummer maar door via wat anders .
Ipv 10 keer per dag je proberen te bereiken .
Watje4 7 april 2024 08:42
Ik gebruik sinds kort de app van TelGuarder … hierbij deel je geen info met het bedrijf, maar door een speciale functie in iOS (en ik dacht dat dit ook in Android bestaat) kan het bellende nummer voorzien worden van een label tijdens het over gaan. Zo krijg je dus bijvoorbeeld “possible scam number” te zien als CallerId.

De app werkt tot dusver goed en je deelt volgens de App Store geen informatie met ze, maar ik heb echter geen idee wat het business model is van TelGuarder, en daardoor twijfel ik of ik het aan moet bevelen aan anderen.

Iemand meer info hier over?
Jhojo @Watje48 april 2024 14:43
In een onderzoek aan de TU Delft wordt deze genoemd:https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:10949541-87bc-4518-a030-85429ba1878c/datastream/OBJ/download

UIt dit onderzoek: TelGuarder is the first application which takes an all online approach. No offline data could be found, but TelGuarder queries each incoming call on its API endpoints.
Watje4 @Jhojo8 april 2024 15:39
Thanks. Om eerlijk te zijn, zegt 't me niet veel of ze offline of online werken, ik ben vooral benieuwd hoe ze hun geld verdienen en of dat met mijn data is? Het is een gratis app en een gratis website. Op dit moment worden er geen reclame's getoond. Dus in hoeverre "if you're not paying, you are most likely the product" op gaat, dat is nog iets wat me bezighoudt.
Jhojo @Watje48 april 2024 15:53
Telguarder is een product van 180 ( soort van gele gids ) Alle binnenkomende gesprekken worden gelogd in hun database en ingevuld door de community. Of hier een verdienmodel verder achter zit weet ik niet. Telguarder heeft een contactadres voor advertenties, dus misschien dat ze in andere landen wel adverteren.
mutley69 10 april 2024 21:22
De vraag is of deze functie in bepaalde EU landen wel toegelaten is? Ik ken genoeg artsen die via een privé-nummer hun klanten contacteren. Zijn er telco-controleorganen die dit gaan laten passeren? Ik denk dat Google een stortvloed aan boetes te wachten staat als ze dit in bepaalde landen gaan activeren.

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