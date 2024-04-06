Google test Pixel-functie voor het opzoeken van onbekende telefoonnummers

Google test een functie voor Pixel-telefoons waarmee het makkelijker moet worden om onbekende telefoonnummers op te zoeken. Met de Lookup-knop kunnen gebruikers meteen telefoonnummers opzoeken in Google.

Als Google Pixel-gebruikers op een recente oproep klikken in de Telefoon-app, kunnen ze binnenkort kiezen voor de Lookup-knop. Dat ontdekte X-gebruikers AssembleDebug in bètaversie 127.0.620688474 van de app. Met deze knop wordt er meteen een Google-zoekopdracht gestart met het telefoonnummer in de zoekbalk.

De functie lijkt dus bedoeld als snellere manier om telefoonnummers van bedrijven te identificeren, aangezien nummers van individuen vaak niet op Google te vinden zijn. Daarmee is het geen vervanger van apps als Truecaller, een soort digitaal telefoonboek waarin gebruikers zelf informatie over telefoonnummers kunnen delen. Het is niet duidelijk wanneer de functie algemeen beschikbaar komt.