Hackers zonden Russisch propagandafilmpje uit op BabyTV door hacken satelliet

Hackers hebben satellietbedrijf Eutelsat gehackt waarmee ze op BabyTV een Russische propagandavideo wisten af te spelen, zo schrijft Nu.nl. Het is niet duidelijk hoe de hack heeft plaatsgevonden.

Satellietbedrijf Eutelsat zou ergens vorige week het doelwit zijn geweest van een 'geavanceerde hack', meldt Nu.nl. Het nieuwsmedium baseert zich daarbij op 'verschillende ingewijden in de tv-zenderwereld', al is niet duidelijk hoe dicht die bronnen bij het verhaal betrokken waren. De hackers wisten het gecodeerde tv-signaal van BabyTV over te nemen en een Russisch propagandafilmpje af te spelen op de zender, blijkt uit een video die een lezer van Nu.nl met het nieuwsmedium heeft gedeeld.

Er waren onder meer beelden van de Russische president Poetin en de vlag van Rusland te zien. Het signaal zou naast Nederland ook naar Portugal en Scandinavische landen zijn verstuurd. Volgens de nieuwssite is dit voor zover bekend de eerste keer in Nederland dat een tv-uitzending is overgenomen door een satelliet te hacken.

Eutelsat laat in een reactie aan het Portugese medium Observador weten dat 'een externe radiofrequentie-interferentie een korte periode invloed heeft gehad op sommige videodiensten bij een klein aantal contentklanten'. Het satellietbedrijf zegt onderzoek te doen naar de hack en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Een woordvoerder van BabyTV vertelt aan Observador dat het ging om 'twee onverwachte onderbrekingen'. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is of zijn voor de hack.