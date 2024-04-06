Hackers zonden Russisch propagandafilmpje uit op BabyTV door hacken satelliet

Hackers hebben satellietbedrijf Eutelsat gehackt waarmee ze op BabyTV een Russische propagandavideo wisten af te spelen, zo schrijft Nu.nl. Het is niet duidelijk hoe de hack heeft plaatsgevonden.

Satellietbedrijf Eutelsat zou ergens vorige week het doelwit zijn geweest van een 'geavanceerde hack', meldt Nu.nl. Het nieuwsmedium baseert zich daarbij op 'verschillende ingewijden in de tv-zenderwereld', al is niet duidelijk hoe dicht die bronnen bij het verhaal betrokken waren. De hackers wisten het gecodeerde tv-signaal van BabyTV over te nemen en een Russisch propagandafilmpje af te spelen op de zender, blijkt uit een video die een lezer van Nu.nl met het nieuwsmedium heeft gedeeld.

Er waren onder meer beelden van de Russische president Poetin en de vlag van Rusland te zien. Het signaal zou naast Nederland ook naar Portugal en Scandinavische landen zijn verstuurd. Volgens de nieuwssite is dit voor zover bekend de eerste keer in Nederland dat een tv-uitzending is overgenomen door een satelliet te hacken.

Eutelsat laat in een reactie aan het Portugese medium Observador weten dat 'een externe radiofrequentie-interferentie een korte periode invloed heeft gehad op sommige videodiensten bij een klein aantal contentklanten'. Het satellietbedrijf zegt onderzoek te doen naar de hack en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Een woordvoerder van BabyTV vertelt aan Observador dat het ging om 'twee onverwachte onderbrekingen'. Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is of zijn voor de hack.

BabyTV hack Eutelsat

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 06-04-2024 10:53
123 • submitter: TB-B

06-04-2024 • 10:53

123

Submitter: TB-B

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Reacties (123)

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kodak
6 april 2024 13:14
Het is een nogal vaag verhaal. Het enige duidelijke is dat er een melding aan nu.nl gedaan is. Verder lijkt er geen nieuwsdienst te zijn die het zelfstandig toont of er zelfstandig dieper op in gaat. Verder zijn er bij nu.nl alleen vage bronnen die niet duidelijk maken wat ze precies bedoelen en waarop ze dat baseren.

Dat er zeer ongewenste content is uitgezonden lijkt me op basis van de verschillende bronnen duidelijk. Maar hoe kunnen we van hacken en zelfs satelliethacken spreken als er uit niets duidelijk is wat de bronnen precies bedoelen? Dan is het toch eerder redelijk om bij de feiten te blijven? Het duidelijke is niet een satelliet hack, geavanceerde hack of hoe dan ook een hack, maar een hijack. Een broadcast hijack op een nog onduidelijke manier, die mogelijk een hack is of geavanceerd. En natuurlijk kunnen we ons dan terecht afvragen of het een hack is van een satelliet, of een systeem om beeld/geluid via satelliet uit te zenden, maar ook of die onbekende bronnen zelfs iemand (zoals een exmedewerker of scriptkiddy) die bij een panel kon al een geavanceerde hack noemen.
CPV @kodak6 april 2024 21:22
Effe NU.nl lezen:
Het is misgegaan bij satellietbedrijf Eutelsat, vertellen verschillende ingewijden in de tv-zenderwereld. Daar heeft volgens bronnen een geavanceerde hack plaatsgevonden.
Eutelsat krijgt het gecodeerde tv-signaal van BabyTV aangeleverd en stuurt dat naar zijn Hotbird-satelliet. Via die satelliet wordt het tv-signaal over de wereld verspreid.
Er is helemaal niet op een sateliet ingebroken, maar bij Eutelsat. Daar is het Russische filmpje op de satelliet gezet.
MrFax @CPV6 april 2024 22:17
Maar het principe is toch dat als je toegang hebt tot de satelliet en daar zelf dingen kan gaan versturen dat de satelliet dus "gehackt" is. Het maakt namelijk niet uit of je de satelliet zelf hackt, of dat je het bedrijf hackt die toegang heeft tot de satelliet.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 06:39]

Lothlórien @MrFax7 april 2024 12:46
Nee, als ik een website deface kun je wat mij betreft niet stellen dat de server zelf gecomprimeerd is. Door een hack van het bedrijf heeft men dus via de satelliet ongewenste content kunnen verzenden.
StackMySwitchUp @Lothlórien7 april 2024 19:49
[Semantics] nee, ik zou bij het defacen van een website ook niet kunnen zien wat voor compressie de storage van de webserver heeft [/semantics] :+
liberque @kodak6 april 2024 14:22
Het vreemde is hier dat satellieten werken met transponders waar per transponder er meerdere digitale signalen (zenders) gekoppeld, gecomprimeerd en vaak versleuteld zitten. Als je het dan als buitenstaander voor elkaar krijgt om precies 1 digitale zender te isoleren en live overschrijven binnen zo'n transponder dan mag je met gerust hart spreken van hacken. Zelfs geavanceerd hacken.
kodak
@liberque6 april 2024 15:23
Dat satellieten met transponders werken is geen reden om aan te nemen dat die gehackt zijn. Broadcast via satelliet werkt via veel verschillende onderdelen en procedures. En die zijn niet zomaar heel moeilijk toegankelijk of door personen met foute bedoelingen moeilijk te gebruiken. Dat was in de jaren '80 van de vorige eeuw al duidelijk. Dan kunnen we dus een heel specifiek situatie waarvan helemaal niet blijkt dit de oorzaak was hacken noemen, maar dat maakt het niet relevanter als oorzaak.
Krommetenen @liberque8 april 2024 08:03
Van hetgene signaal of pakket of de bron en niet de bestemming of tussenstation. Klopt ja.
MallePietje @kodak8 april 2024 14:55
Het is een nogal vaag verhaal. Het enige duidelijke is dat er een melding aan nu.nl gedaan is. Verder lijkt er geen nieuwsdienst te zijn die het zelfstandig toont of er zelfstandig dieper op in gaat. Verder zijn er bij nu.nl alleen vage bronnen die niet duidelijk maken wat ze precies bedoelen en waarop ze dat baseren.
Deze hele hack heeft vanuit Russisch oogpunt pas zin als er media aandacht voor is. Dan raken we misschien onder de indruk van al hun hack skills. Wat mij betreft is het beter om dit bericht weinig aandacht te geven. Anders stimuleert het alleen maar tot meer van dit soort flauwekul.
i7x 6 april 2024 10:58
Doet me denken aan het Max Headroom incident. Wel eens gezien hoe dat waarschijnlijk is gedaan—best interessant. Maar destijds keken mensen nog tv. Lijkt mij sterk dat ook maar een enkele ziel heeft opgemerkt dat “BabyTV”, wat blijkbaar bestaat, iets anders uitzond dan normaal. En mocht het al zo zijn, denk dat weinig babies er fervent Putin aanhangers van zijn geworden.
JDx @i7x6 april 2024 11:10
Als de kleinkinderen (1 nog erg jong) bij mijn ouders zijn om op te passen staat BabyTV aan van 07:00 tot ze weer opgehaald worden om 17:30 benieuwd of dit ook bij hen is binnengekomen.

Edit: ik snap overigens dat mijn bericht een 0 krijgt, maar wat ik er mee wilde zeggen is dat die zender niet alleen baby's en peuters bereikt.

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 06:39]

White Feather @JDx6 april 2024 11:14
Als dat hier aan de hand is zou ik me als ouder minder zorgen maken over een overname door de Russen en meer over het de hele dag voor de tv zetten van kinderen.
Jerie
@White Feather6 april 2024 11:26
Ja, en wanneer de radio de hele dag aan zlu staan of een reclamezuil dan zeurt niemand. Dat het aan staat houdt niet in dat ze ook kijken. Mijn ervaring als ouder van jonge kinderen: het gaat vervelen, ze kunnen zich helemaal niet halve dag op zoiets focussen. Laat staan een hele.

Wat betreft de Russen. Dat dit hun meest indrukwekkende resultaat is qua briadcasting hack zegt wel wat. Dat SVR achter XZ backdoor zou zitten is zorgwekkender.
White Feather @Jerie6 april 2024 11:40
1) je verziekt hun ogen niet door een radio
2) ik zet mijn kind niet voor een reclamezuil, jij wel?! (Ik zie totaal de relatie met een tv niet. Die staat binnen en een reclamezuil buiten. Daar ga je niet de hele dag voor staan lijkt me zo.
3) de hele dag de tv aan hebben suggereert in grote mate dat daar ook gebruik van wordt gemaakt.

Nogal onlogisch om in deze tijd de tv voor Jan-met-de-korte-achternaam aan te laten staan.

4) het geeft verdeelde aandacht, terwijl kinderen juist focus moeten gaan ontwikkelen. Er zijn al zo veel afleidende dingen en kleine kinderen hebben nog nauwelijks een filter.

Bovendien geeft dat de kinderen het idee dat het normaal is om dat ding maar aan te laten staan.

Kinderen krijgen gemiddeld al veel te veel schermtijd. Dan is het niet handig om de hele dag zo’n ding aan te hebben staan. Niet goed voor hun ogen, niet goed voor hun ontwikkeling en het geeft de slechte suggestie dat het continu aanhebben prima is.

Slecht gedrag aanleren heet dat.

[Reactie gewijzigd door White Feather op 23 juli 2024 06:39]

Finraziel @White Feather6 april 2024 22:19
Waar komt ineens dat idee dat tv slecht voor de ogen is weer vandaan? Dat werd vroeger geroepen maar was volgens mij grotendeels onzin. Ik heb wel een vermoeden waar het vandaan komt, vooral omdat je het over schermtijd hebt... Telefoons en tablets. Maar die hou je veel dichterbij en daar heel lang onafgebroken naar kijken dat is inderdaad slecht voor de ogen. Maar dat komt door de korte afstand en dat je ogen dus onafgebroken dichtbij aan het focussen zijn. Dat is bij een tv niet aan de orde als ze er op gepaste afstand van zitten. Een paar meter afstand is voor je ooglens al bijna hetzelfde als in de verte kijken. Op 30 cm kijken of zoiets wat je al snel doet met een telefoon of tablet, daar moet je oog flink voor aan de bak.
Dalyxia @Finraziel6 april 2024 22:34
Dit is een recent wat verder genuanceerd.

Het blijkt dat niet schermtijd of afstand tot het scherm maar het gebrek aan natuurlijk zonlicht het grootste probleem lijkt te zijn. Schermtijd heeft daar dan natuurlijk wel weer een grote invloed op sinds mensen dat meestal binnen doen.

Hier is de Reddit Link over het nieuws

https://www.reddit.com/r/...inderen_met_oogproblemen/

met als highlight de comment van propdynamic
https://www.reddit.com/r/...&utm_content=share_button

en dan opvolgend Dwaas_Bjaas
https://www.reddit.com/r/...&utm_content=share_button

en dan in die comments de links naar daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6678505/
en
https://www.nature.com/articles/519276a

[Reactie gewijzigd door Dalyxia op 23 juli 2024 06:39]

Finraziel @Dalyxia6 april 2024 22:44
Nou heb ik niet helemaal die gelinkte studie doorgelezen... maar afgaande op het eerste stukje en die comments vind ik het nogal kort door de bocht om meteen te zeggen dat het aan zonlicht ligt. Het lijkt me minstens even waarschijnlijk dat kinderen die meer buiten zijn dezelfde kinderen zijn die niet continu met hun snufferd in de telefoon zitten. En dan kan het dus net zo goed nog steeds liggen aan het continu dichtbij focussen waardoor de ogen achteruit gaan. Die Propdynamic zegt zelfs 'correlatie is geen causatie'... dat klopt, maar vervolgens zegt ie wel dat je dus prima buiten met je telefoon kunt gaan zitten :S Dan heeft ie het dus niet begrepen volgens mij...

In dat originele artikel op rtl hebben ze het ook over de 20/20/2 regel, elke 20 minuten 20 seconden wegkijken van je scherm, wat dus precies bedoeld is om dat probleem van continu dichtbij focussen te bestrijden... en inderdaad ook 2 uur naar buiten. Maar of die 2 uur naar buiten nou meer doet dan niet je ogen alleen maar continu dichtbij laten focussen?

Niet dat naar buiten gaan niet sowieso goed is (voor iedereen, niet alleen kinderen)... je hebt zonlicht nodig om vitamine D aan te maken en om je biologische klok goed te laten werken bijvoorbeeld (waardoor je weer beter slaapt wat weer zijn weerslag heeft op je algehele gezondheid en ontwikkeling).

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 23 juli 2024 06:39]

mr_evil08 @Finraziel8 april 2024 09:44
Langdurig staren naar een scherm gebeurt bij TV ook, vooral als ze nog in de groei zitten is het slecht en je weet zelf ook dat kinderen regelmatig te dichtbij gaan zitten als je even niet oplet.

Daarnaast schermactiviteiten gebeuren binnen waardoor ze weinig zonlicht krijgen en weer slecht voor vitamine D ontwikkeling.

Nu is dat bij baby,s nog geen probleem want die hebben geen zittende kont en zijn sowieso snel afgeleid.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 06:39]

iew @Finraziel8 april 2024 12:44
Te dicht op de tv zitten zou slecht voor de ogen zijn werd er vroeg gezegd, dat is net even iets anders. En toen kwam de thuis pc met de crt monitor…, en ebde dat weg, was het ineens niet slecht meer…
JDx @White Feather6 april 2024 11:45
1) ze kijken er amper naar, bijna niet zelfs, spelen gewoon met poppen of Lego, het is noise
2) die snap ik ook niet
3) onwaar

4) met 26 zonnepanelen en een zwaar stroom overschot boeit een zuinige LED tv niet heel veel.

Toevoeging, ik maak me meer zorgen over de wat oudere kleinkinderen die in grote mate op de iPad zitten, lijkt me een stuk slechter dan een TV op 5 meter afstand.

verder kan ik er niet over mee praten ik heb geen kinderen

[Reactie gewijzigd door JDx op 23 juli 2024 06:39]

Jerie
@JDx6 april 2024 13:00
Wat ik met die tweede bedoel is 'oh beeld is slecht'. Dat hoeft helemaal niet. Als jij Spotify aan hebt staan, dan is het helemaal niet boeiend om naar het scherm te staren. Wanneer MTV aanstond vroeger, had ik niet eens de focus om naar die debiele clipjes te kijken. Ik vond het zo nep en nutteloos. Dus dat was identiek aan radio.

Wat betreft iPad/smartphone zou ik er een tijdslot op zetten. TV is toch anders; ze zitten op voldoende afstand.
Goldwing1973 @JDx6 april 2024 20:07
Dan moet een boek lezen ook slecht zijn, of een puzzel op papier op een tafel maken.
Allemaal dingen die de mensheid al decennia doet, maar nooit als slecht werd bestempeld, het werd zelfs als “goed” bestempeld, lezen is goed voor je, puzzels maken stimuleren de hersens….
Lothlórien @Goldwing19737 april 2024 12:56
Toch zijn er zat onderzoeken dat langdurige focus op een scherm schadelijk is. Vooral als de tv zo fel staat dat ik er acuut hoofdpijn van krijg, maar mijn schoonouders vinden dat fijn. Dat dichtbij de televisie zitten extra slecht zou zijn stamt nog uit de tijd dat televisies elektronenkannonnen waren en klopt volgens mij niet.

De makers noemen babytv ook wel preschool toddler tv. Het is voor een peuter best leerzaam. In ieder geval leerzamer dan RTLzoveel is voor een volwassene. ;)
mr_evil08 @Lothlórien8 april 2024 09:50
Wat is er minder leerzaam aan RTL business class en vergelijkbare programma,s ?
mr_evil08 @Goldwing19738 april 2024 09:48
Een boek/puzzel zend geen blauw licht uit.
Robjen @mr_evil088 april 2024 10:24
maar die reflecteren dat wel...
mr_evil08 @Robjen8 april 2024 10:45
Daar zit geen backlight achter.
Goldwing1973 @mr_evil088 april 2024 13:57
Blauw licht is volgens onderzoek niet slecht voor je ogen
mr_evil08 @Goldwing19738 april 2024 15:05
Heb je het artikel wel gelezen?
Goldwing1973 @mr_evil088 april 2024 15:08
Ja, het enigste wat schadelijk is is het focussen
Wanneer jonge kinderen veel focussen dichtbij (boeken lezen of schermtijd)
Maar dus niet blauw licht, en het boeken lezen is precies het voorbeeld wat ik in een eerdere reactie aangaf.
Goldwing1973 in 'Hackers zonden Russisch propagandafilmpje uit op BabyTV door hacken satelliet'
mr_evil08 @Goldwing19738 april 2024 16:46
Kennerlijk heb je het artikel niet goed gelezen.
Goldwing1973 @mr_evil088 april 2024 17:51
Jazeker wel, maar blijkbaar heb jij het draadje waarop ik reageer niet goed gelezen.
Lees maar eens de "toevoeging" van JDx in 'Hackers zonden Russisch propagandafilmpje uit op BabyTV door hacken satelliet'
Jerie
@White Feather6 april 2024 12:56
Nogal onlogisch om in deze tijd de tv voor Jan-met-de-korte-achternaam aan te laten staan.
Wat we ook helemaal niet doen. Hoe het werkt is dat hij wanneer ze er geen aandacht voor hebben uit gaat. Maar ze redden het niet eens een halve dag, laat staan een hele.

'Niet goed voor de ontwikkeling'. Haha. Mijn kinderen hebben de beste woordenschat van de klas in zowel Nederlands als Engels, maar motorisch zijn ze minder sterk. Dat heeft weinig met TV (of lezen, wat we ook veel doen) te maken; dat is voornamelijk genetische aanleg en interesse. Ik zal mijn kinderen ook aan gaan leren dat ze vooral Wikipedia moeten lezen (om maar een voorbeeld te noemen). Ook veel nuttiger dan op straat een cursus 'hoe kan ik crimineel worden.'
Nogal onlogisch om in deze tijd de tv voor Jan-met-de-korte-achternaam aan te laten staan.
De virtuele afschaffing van de salderingsregeling werkt dit anders prima in de hand. Niet alleen voor mensen met zonnepanelen.
het geeft verdeelde aandacht, terwijl kinderen juist focus moeten gaan ontwikkelen. Er zijn al zo veel afleidende dingen en kleine kinderen hebben nog nauwelijks een filter.
Ah dat verklaard dat ik geen goede focus heb dan, want ik ben opgegroeid met 24/7 radio/muziek.
Slecht gedrag aanleren heet dat.
Ik noem het spelenderwijs leren. Fantastisch is dat, houd ze van de straat. Zouden meer ouders moeten doen, zeker in van die wijken waar het stikt van het uitschot.
Kristof Vxx @Jerie6 april 2024 11:36
Er wordt overal afgeraden om te veel schermtijd te hebben op jonge leeftijd omdat dit slecht is voor de ogen. Er is geen enkele wetenschappelijk bewijs dat te veel radiotijd schadelijk is voor de oren.
Mijn kinderen van 2 en 5 kijken ook bijna nooit tv om die reden. De radio staat wel aan op (soms) té irritante kinderliedjes.
JDx @White Feather6 april 2024 11:27
Het is gewoon op de achtergrond, ze zitten er niet de hele dag voor ofzo. Ze zitten niet eens de hele dag in die kamer, in ieder geval niet 1 de hele dag, wisselen elkaar wat af, is een redelijk groot huis.
sympa @i7x6 april 2024 11:01
Je kan het ook zien als het vinden van een paardenhoofd in je bed. Niet van zichzelf levensbedreigend, maar toch een soort van dreigement zeg maar.
polord1 @sympa6 april 2024 13:37
Jij kent de film “the godfather” ook :))
SED @sympa6 april 2024 14:43
Dus de foto van putin was hier het paardenhoofd.
Ja prima vergelijking :+
Goldwing1973 @SED6 april 2024 20:08
Vindt dat toch wel een belediging hoor, voor het paard.
SED @Goldwing19736 april 2024 20:22
Daar heb je een punt. Maar het betreft een dood paard, dus veel last zal het niet opleveren..
Technoid @i7x6 april 2024 11:03
Lijkt mij sterk dat ook maar een enkele ziel heeft opgemerkt dat “BabyTV”, wat blijkbaar bestaat, iets anders uitzond dan normaal.
Ik denk dat je dit verkeerd ziet. Ik vraag mij af of ze überhaupt wisten welke zender ze overnamen en als dat al het geval was kan dit ook gewoon een experiment zijn om op een later moment groter aan te pakken wat wel iedereen ziet.
Qwerty-273 @i7x6 april 2024 11:10
Aangezien ze de programma’s richten op voornamelijk 3 jaar en jonger zullen ze de kijkende doelgroep weinig beïnvloeden. Maar een ouder/oppas zal ongetwijfeld meekijken/luisteren op de achtergrond.

Het is daarnaast niet direct beïnvloeding het doel met de overname van BabyTV. Wel het laten zien waar men (welke groep er dan ook achter zit) in staat is. Op het moment dat ze alle kanalen op hetzelfde moment over zouden kunnen nemen en een propaganda film tonen (of een neppe toespraak van regeringsleiders/NATO), dan hebben we een heel groot probleem.
MaxxBass @i7x6 april 2024 11:16
Nou... Opeens zei er één: da..
kodak
@i7x6 april 2024 12:31
Die broadcast hijack in 1987 door een persoon met een Max Headroom masker is waarschijnlijk ook waarom het nieuws nu stelt dat dit de eerste keer in Nedeland is.

Aangezien er niet duidelijk is wat de oorzaak is (er is buiten nu.nl zo te lezen hoe dan ook weinig over bekend) kan dit inderdaad net zo goed (oud)personeel met foute bedoelingen en genoeg mogelijkheden zijn geweest. En dat kan hier dus ook het geval zijn. Het lijken me dus eerder hijackers te noemen zolang de oorzaken niet duidelijk zijn. Ongeacht dat het natuurlijk absurd is wat voor content die hebben uitgezonden en nog wel op een kanaal voor kinderen.
k995 @i7x6 april 2024 12:50
LOL max headroom, een hele rabbit hole op zich.
Zo grappig dat zovelen dachten dat die niet echt was.
CPV 6 april 2024 11:05
Nou, volgens NU.nl hebben ze niet de satteliet gehacked, maar het bedrijf dat Eutelsat. Lijkt me ook iets logischer.
Het is misgegaan bij satellietbedrijf Eutelsat, vertellen verschillende ingewijden in de tv-zenderwereld. Daar heeft volgens bronnen een geavanceerde hack plaatsgevonden.
Eutelsat krijgt het gecodeerde tv-signaal van BabyTV aangeleverd en stuurt dat naar zijn Hotbird-satelliet. Via die satelliet wordt het tv-signaal over de wereld verspreid.
White Feather @CPV6 april 2024 11:18
Maar Eutelsat zegt ook:
een externe radiofrequentie-interferentie een korte periode invloed heeft gehad op sommige videodiensten bij een klein aantal contentklanten.
Ik kan me voorstellen dat er een hack gepleegd is, waardoor de satelliet ook andere bronnen akkoord vond om door te geven.
Terrestrial @White Feather6 april 2024 13:15
Dit is onzin want het digitale RF signaal is niet verstoort geweest, bovendien zou je dan een mux met exact dezelfde parameters moeten uitzenden om überhaupt beeld in de huiskamers te krijgen.
Stoney3K
@Terrestrial6 april 2024 14:29
Als ze het signaal vóór de uplink hebben overgepakt dan is dat al indrukwekkend genoeg. Eutelsat krijgt het signaal van BabyTV versleuteld binnen, ze zouden dus die versleuteling precies moeten kopiëren of de uplink zender moet ook een onversleuteld FTA signaal accepteren in de plaats ervan.
FrostyPeet 6 april 2024 12:57
Begrijp niet wat het doel van de hackers is. Het enige wat ze bereiken is dat alles nu op scherp staat en iedereen met een vergrootglas alle verbindingen nakijkt.

Als proof-of-concept lijkt het geslaagd. Of zouden ze een structurele zwakheid hebben die niet op te lossen is met een verandering van een wachtwoord ergens?

In 2015 werd TV Monde ook gehackt omdat ze per ongeluk inloggegevens uitzonden, als die informatie klopt tenminste.
RoamingZombie @FrostyPeet6 april 2024 13:14
Laat zien dat ze het kunnen. De psychologische uitwerking voor dingen als dit is veel belangrijk dan het daadwerkelijke effect van de uitzending.

Simpel gezegd laten ze nu zien dat ze bij je kinderen kunnen komen. Daar gaan best wel veel mensen bij stilstaan. Het zorgt voor onrust, misschien nu nog in lichte mate, maar zo begint het altijd. Mensen gaan dan denken, wat gaat er hierna komen?
Krommetenen @FrostyPeet8 april 2024 08:06
Dat je het kan! Bewijs van je skill.
Zoals 99% van alle hackers.
We lezen alleen de 1% die de boel kapot maakt voor geld in de media.
HollowGamer 6 april 2024 11:06
Ik las dit bericht op NU.nl, maar is dit het enige rapport of is dit ge-fact checkt (just asking)?

Zei het bij het vorig nieuwsrapport ook al. Gaan we dan 'vrolijk terughacken' of zien we dit als een aanval?
Veel van de hackers in RU worden betaald, net zoals andere groepen.

Nu is het een TV-zender, maar straks is het een ziekenhuis waarbij doden vallen.. wat gaan we dan doen?
Ik verwacht niets en beetje cyberwar voeren met social engineering, backdoors en exploits.
Coolstart 6 april 2024 11:06
Ik denk niet dat de satelliet zelf gehackt is maar wel het grondstation die die de digitale uplink levert naar de geo-stationaire hotbird sateliet. Dat station ( of toch een belangrijk staat in Frankrijk. Mogelijk zijn er nog meerdere satellieten met andere grondstations.
Krommetenen @Coolstart8 april 2024 08:10
Heel knullig. Een filmpje is vervangen voor een ander. Er zijn meerdere manieren om een bron aan te passen.
Vind het opzicht wel knap aangezien de meeste media portalen onwerkbaar zijn voor een leek.
Het wordt toevallig door een satelliet uitgezonden.
psdata 6 april 2024 11:37
Willicht de volgende keer nemen ze een BCC-channel over, deze gebruikt de Hotbird ook heel veel voor distributie.
Eutelsat heeft het channel overzicht van de Hotbird (13E) van z'n site verwijderd. Maar deze heeft wel een capciteit van 900 channels en een potenciele markt van zo'n ruim 160 miljoen huishoudens.
zie spec list van deze sat : https://www.eutelsat.com/...ed_Viewing_Experience.pdf
en ja de hack kan gebeurd zijn via iedere bedrijf welke een uplink station aktief heeft. Dus bijna iedere channel provider welke zelfstandig content uplinkt kan het doel wit zijn geweest.

[Reactie gewijzigd door psdata op 23 juli 2024 06:39]

markwiering 6 april 2024 16:04
Voor degenen die geïnteresseerd zijn: dit is het Russische "propagandafilmpje" waar dat op BabyTV werd uitgezonden: https://www.youtube.com/watch?v=r29k_T_o9To

Gewoon een Russisch patriottisch liedje van Oleg Gazmanov, bekende Russische zanger. :)
The Zep Man
6 april 2024 11:00
Zou de keuze voor BabyTV bewust zijn geweest, gebaseerd op de doelgroep die gevoelig is voor propaganda?

:+
Gelomidor1 @The Zep Man6 april 2024 12:22
Alleen tis niet echt propoganda. Tof Russisch liedje die ik al jaren ken… leuke over the top video.
Dit is m:
https://youtu.be/r29k_T_o9To?feature=shared
JakkoFourEyes @Gelomidor16 april 2024 15:41
Propaganda heeft als doel publieke opinie te veranderen in het voordeel van de verspreider. Een lied genaamd 'Go Russia' die Rusland verheerlijkt en laat zien hoe cool ze wel niet zijn kan daarom zeker propaganda zijn. Al helemaal in deze context.

Misschien was dat niet het doel van het nummer toen het kwam, maar het kan op dit moment zeker wel zo gebruikt worden.
XoReP @Gelomidor16 april 2024 14:54
Hier kwam hij ook al bekend voor. Jammer dat er niet verder wordt uitgezocht wat er te zien was door de media bedrijven. Maarja een Russische videoclip klinkt een stuk minder heftig dan 'Russische propaganda'.
Andros @Gelomidor16 april 2024 21:16
Dus nu.nl, DPG, NOS etc spreken van "help, er is een Russische vlag te zien, de kop van Poetin, soldaten" en weet ik wat nog meer terwijl het gewoon een bestaande videoclip van enkele jaren geleden is geweest? Waarom zeggen die media dan niet gewoon dat het dat liedje is ipv zo'n heel verhaal over onderdelen uit die clip?
Firestorm666 @Andros7 april 2024 11:08
Als je een babyzender moet hacken om een liedje te tonen, is het veilig om aan te nemen dat het niet is bedoeld om een liedje te promoten.

IS propaganda video's zijn ook vergelijkbaar: militaire macht uitstralen en iemand het gevoel te laten geven deel uit te maken van iets fantastisch. Zo zie je Rusland ook ten alle tijden dolgraag uitpakken met de overwinning van Nazi-Duitsland, wat ook weer in deze video duidelijk is

Context bepaald alles. In dit geval is er een oorlog gaande tussen "het westen" en Rusland en dan is een filmpje waarin Rusland wordt verheerlijkt een middel om mensen te overtuigen om voor hun kant te kiezen.
djwice @Firestorm6668 april 2024 08:45
Of zit er nu een Nederlandse puber te gniffelen om dit nieuws, omdat ze zich verveelde tijdens het baby zitten, en dot gewoon grappig vind.

Iedere scholier kan die video van YouTube halen en hem dan naar een ander endpoint streamen.
Waarom zou ze perse van Russisch komaf moeten zijn?
!mark @The Zep Man6 april 2024 11:07
Ja natuurlijk, je kunt beter zo jong mogelijk beginnen met mensen bloootstellen aan propaganda :+

Maar vind het idd ook bijzonder, kan me niet anders bedenken dan dat dit gewoon het demonsteren is van de kunde van de groep welke hierachter zit.
Alxndr @!mark6 april 2024 12:51
Als het een demonstratie van hun kunde zou zijn lijkt me dat ze juist een veel populairder kanaal zouden gebruiken, niet zoiets.

Het lijkt mij juist een toevalstreffer/gelegenheids hack, er zal wel weer een luie sys admin het wachtwoord op 12345 hebben laten staan ofzo. Of ze hebben een medewerker van dit kanaal weten te social hacken (of wat de term ook is)
Stoney3K
@Alxndr6 april 2024 14:32
De term daarvoor is oplichten. ;)
Krommetenen @Alxndr8 april 2024 08:11
Hoezo? Je hebt het er nn toch over?
Alxndr @Krommetenen8 april 2024 11:14
We hebben het er over maar ik zie het als gelegenheidstreffer dus niet demonstratie van skills. Als je de buurtsuper overvalt is dat ook iets anders dan een bank?
AW_Bos @The Zep Man6 april 2024 11:09
Ik zie het volgende al gebeuren: "Zeg eens Papa? Pappa?" Waarop de baby als eerste woordje 'Putin' zegt. :')

Jong geleerd..... :X :D

[Reactie gewijzigd door AW_Bos op 23 juli 2024 06:39]

JDx @AW_Bos6 april 2024 11:11
Nou het is wel een zender waar ze woordjes en letters leren, dus wie weet :9
DigitalExorcist @The Zep Man6 april 2024 12:10
Ja want die baby's hebben gelijk zoiets van 'oh hey ongevraagde uitzendingen vanuit een dictatoriaal regime, laat ik in plaats van Dikkie Dik de boekjes van Tolstoj gaan lezen!'
Krommetenen @DigitalExorcist8 april 2024 08:13
Ik heb nogsteeds nachtmerries van Babyborn reclames (voelde als om de kwartier) uit de 90’s.
Frup 6 april 2024 11:00
Wat als het geen propagandafilmpje was, maar een babyfilmpje met baby russische soldaatjes? Ik bedoel, zou het dan ook snel worden opgemerkt?

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