OneWeb en Eutelsat tekenen intentieverklaring om te fuseren

Satellietbedrijven OneWeb en Eutelsat hebben een intentieverklaring getekend om in de toekomst te fuseren tot een bedrijf. De Europese bedrijven hopen zo samen een satellietinternetaanbieder te kunnen worden die zowel via een lage als hoge aardbaan internet kan leveren.

In de praktijk betekent de overname dat het Franse Eutelsat nieuwe aandelen uitgeeft en het Britse OneWeb volledig overneemt van de bestaande aandeelhouders. Eutelsat bezat al 23 procent van OneWebs aandelen. Ook de Britse overheid was een belangrijke aandeelhouder van het bedrijf. Volgens een persbericht zullen de nieuwe aandeelhouders van Eutelsat en Oneweb van beide bedrijven vijftig procent van de aandelen behouden. Eutelsat sluit zijn 36 satellieten aan op de 428 actieve satellieten van OneWeb.

Met de nieuwe joint venture hopen de twee bedrijven samen een belangrijke speler te kunnen worden in de wereldwijde markt voor satellietinternet. Samen hebben de bedrijven een belangrijke troef in handen: de satellieten van OneWeb vliegen in een low Earth orbit op ongeveer 400 kilometer van de aarde, maar die van Eutelsat vliegen in een geostationaire baan op bijna 36.000 kilometer. Lage satellieten hebben minder latency, maar zijn over het algemeen kleiner en minder krachtig. Hoge satellieten zijn groter en krachtiger, maar hebben naast meer latency ook een slechter bereik op lagere breedtegraden.

De bedrijven willen in de nabije toekomst gaan werken aan een platform waarin de diensten van beide satellieten worden aangeboden en aan terminals die verbindingen met beide satellieten kunnen leggen. De bedrijven denken na vier jaar een omzet van 150 miljoen te genereren. In 2030 zouden ze een gezamenlijke totale waarde moeten hebben van ongeveer 16 miljard euro, denken de bedrijven.

Zowel OneWeb als Eutelsat noemt nergens in hun aankondiging de naam Starlink, maar het is moeilijk de fusie daar los van te zien. SpaceX heeft inmiddels al honderden Starlink-satellieten de ruimte in gebracht en levert zijn dienst inmiddels al op veel plekken commercieel aan. OneWeb heeft ook wel satellieten en actieve gebruikers, maar het bedrijf ging in 2020 failliet. Na een doorstart werd de Britse overheid een belangrijke aandeelhouder, maar die wilde dat de satellieten ook voor bijvoorbeeld navigatiedoelen zouden worden gebruikt. Door samen te gaan werken met Eutelsat kunnen de bedrijven ook commercieel opboksen tegen Starlink.