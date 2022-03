OneWeb gaat weer satellieten lanceren na overeenkomst met SpaceX

Internetsatellietbedrijf OneWeb gaat weer satellieten lanceren na een overeenkomst te hebben gesloten met SpaceX. De eerste lancering moet dit jaar nog plaatsvinden. OneWeb kon geen nieuwe satellieten meer lanceren met de Russische Sojoez-raket na een eis van Roskosmos.

OneWeb schrijft in een persbericht dat het tot een overeenkomst is gekomen met SpaceX waardoor het verder kan gaan met het bouwen van zijn internetsatellietnetwerk. De eerste vlucht aan boord van een SpaceX-raket moet dit jaar nog plaatsvinden. Welke afspraken er precies met SpaceX gemaakt zijn, zegt OneWeb niet; de voorwaarden voor de overeenkomst zijn vertrouwelijk.

Het satellietbedrijf zag zich genoodzaakt om begin maart de plannen voor het lanceren van nieuwe satellieten stil te leggen, omdat de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos eiste dat het Verenigd Koninkrijk alle aandelen in OneWeb opgaf voordat het bedrijf opnieuw satellieten de ruimte in kon sturen aan boord van een Sojoez-raket. De Britse overheid is aandeelhouder in OneWeb sinds het bedrijf in 2020 failliet was gegaan. De eis kwam boven op een eis van Roskosmos dat de satellieten niet voor militaire doeleinden gebruikt zouden worden. Directeur Dmitry Rogozin was daar bang voor, nadat Roskosmos informatie had ontvangen dat OneWeb onderhandelingen zou zijn begonnen met een Amerikaans bedrijf om informatie- en communicatiediensten te leveren. De satellieten lagen al klaar voor lancering op het Kosmodroom van Bajkonoer.

Alle OneWeb-lanceringen zijn tot nu toe met die Sojoez-draagrakketten uitgevoerd. Daarmee wist het bedrijf 428 van de beoogde 648 satellieten in een lage baan om de aarde te krijgen. De satellieten zijn bedoeld voor het leveren van internet, vergelijkbaar met de Starlink-constellatie van SpaceX. Met behulp van SpaceX verwacht OneWeb-ceo Neil Masterson dat het bedrijf in staat zal zijn de volledige vloot af te bouwen.