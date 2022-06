Rusland: VK moet aandeel OneWeb opgeven voordat aanstaande lancering doorgaat

Roskosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie, stelt een nadere eis voor de aanstaande OneWeb-lancering met een Russische Sojoez-raket. De lancering werd recent goedgekeurd, maar nu wordt een nieuwe eis gesteld: het Verenigd Koninkrijk moet zijn aandelen in OneWeb opgeven.

De huidige eis maakt het steeds waarschijnlijker dat de lancering op losse schroeven komt te staan, ook al heeft OneWeb tot op heden nog niets over deze ontwikkelingen gezegd. De Russische nieuwsdienst TASS schrijft dat Roskosmos heeft aangegeven dat de satellieten, die al aanwezig zijn op het Kosmodroom van Bajkonoer, daar zullen blijven tot de kwestie is opgelost.

Iets eerder op woensdag kwam er al een eerdere, nadere eis. OneWeb moet voor vrijdag 21.30 uur lokale tijd in Moskou garanderen dat de te lanceren satellieten niet voor militaire doeleinden gebruikt zullen worden. Als die garantie er niet is voor de gestelde tijd, dan zal de Soyuz-2.1b-draagraket weer verwijderd worden van het lanceerplatform in Kazachstan.

TASS schrijft dat Roskosmos-directeur Dmitry Rogozin zegt dat zijn ruimtevaartorganisatie in november vorig jaar de informatie heeft ontvangen dat OneWeb onderhandelingen was begonnen met een Amerikaans bedrijf, dat tevens een Pentagon-contractant zou zijn, om informatie- en communicatiediensten te leveren. Daarbij wijst Rogozin ook naar SpaceX dat volgens hem dergelijke diensten aan de Oekraïense strijdkrachten zou hebben geleverd. Daarmee doelt hij waarschijnlijk op de Starlink-constellatie van SpaceX. Rogozin stelt ernstige twijfels te hebben over hoe OneWeb zal opereren in deze situatie waarin de overheid van het Verenigd Koninkrijk de grootste aandeelhouder is.

Rogozin stelt dat het contract voor de aanstaande lancering rond is en dat de betaling vanuit OneWeb al volledig is voldaan. Dat geld gaat bij een eventuele annulering niet terug, zo zegt hij. "We hebben al het geld gekregen voor de fabricage van draagraketten, bovenste rakettrappen en de nodige lanceerdiensten. Dit geld zal in Rusland blijven als gevolg van de overmacht die is ontstaan ​​uit het agressieve beleid van het Westen en de sancties die tegen Rusland worden toegepast", aldus Rogozin.

Roskosmos gaf dinsdag nog aan dat de staatscommissie van het Kosmodroom van Bajkonoer goedkeuring had gegeven. Dat betekende concreet dat de Soyuz-2.1b-draagraket naar buiten kon worden gerold en woensdag kon worden geïnstalleerd op het lanceerplatform.

OneWeb ging in mei van 2020 failliet na een mislukte investeringsronde en werd daarna min of meer gered via een investering van 1 miljard dollar van het Indiase telecombedrijf Bharti Airtel en de Britse overheid. Het bedrijf heeft tot op heden miljarden euro's opgehaald om te komen tot een constellatie van internetsatellieten. OneWeb heeft sinds februari 428 van zijn beoogde 648 satellieten in een baan om de aarde.

Alle OneWeb-lanceringen zijn tot nu toe met Russische Sojoez-draagraketten uitgevoerd. Die zijn niet allemaal vanuit Kazachstan gelanceerd. Ook vanuit Kourou in Frans-Guyana zijn door het Franse Arianespace lanceringen uitgevoerd met Sojoez-raketten om OneWeb-satellieten in een lage baan om de aarde te krijgen. Enkele dagen geleden besloot Roskosmos al om die samenwerking te staken.