OneWeb haalt nog eens 1,25 miljard dollar op voor internetsatellietnetwerk

OneWeb, een in Londen gevestigd bedrijf dat werkt aan een internetsatellietnetwerk om snel internet op aarde te verzorgen, heeft bij een nieuwe investeringsronde 1,25 miljard dollar opgehaald. Daarmee komt het totale bedrag aan opgehaald geld uit op 3,4 miljard dollar.

Volgens het bedrijf maakt deze nieuwe investeringsronde het mogelijk om de ontwikkeling van het OneWeb-internetsatellietnetwerk te versnellen. In 2021 moet het grootste deel van de satellieten al actief zijn en een wereldwijde dekking kunnen bieden.

Ook de regering van Rwanda deed mee met deze investeringsronde. Dat kan waarschijnlijk verklaard worden doordat de OneWeb-satellieten uiteindelijk als doel hebben om snel internet te leveren op plekken op de wereld waar dat niet vanzelfsprekend is, waaronder Afrikaanse landen als Rwanda.

Deze nieuwe investeringsronde, waarbij geld van investeerders is opgehaald, werd onder meer geleid door het Japanse SoftBank Group en Qualcomm. Deze twee bedrijven hebben eerder al geld gestoken in het project. Ook Airbus is een van de investeerders en het onderdeel Airbus Defence and Space bouwt de ongeveer 150 kilogram wegende satellieten. Daarnaast is Richard Branson van de Virgin Group een investeerder.

In eerste instantie moeten er 650 satellieten worden gelanceerd, wat op termijn moet oplopen naar ruim 900 exemplaren of meer, afhankelijk van de behoefte. Eind vorige maand zijn de eerste zes satellieten succesvol gelanceerd. In het laatste kwartaal van dit jaar moeten er een tempo worden bereikt van maandelijkse lanceringen waarbij per keer meer dan dertig van de relatief kleine satellieten in een baan om de aarde worden gebracht.

Op het moment dat de satellieten ooit aan het einde van hun levensduur komen, worden ze in principe geen ruimtepuin. Op dat moment gaat de satelliet automatisch uit de baan om de aarde om op te branden in de atmosfeer. Daarnaast zijn de kunstmanen uitgerust met systemen om botsingen met eventueel ruimtepuin te voorkomen.