SpaceX is begonnen met bouw van Starship-ruimtevaartuigprototype

SpaceX is begonnen met de bouw van het eerste prototype voor het Starship-ruimtevaartuig. Topman Elon Muks heeft dit bevestigd en toonde een korte videoclip waarbij het te gebruiken hitteschild wordt getest.

Elon Musk zegt op Twitter dat de tweede raketrap, het ruimtevaartuiggedeelte van de Starship-raket dat in de ruimte komt, momenteel al wordt gebouwd. Dit is de nieuwe, grote, geheel herbruikbare raket waarmee onder meer naar Mars moet worden gevlogen en die voorheen bekend stond onder de naam Big Falcon Rocket.

Momenteel is SpaceX ook al bezig om de roestvrij stalen hitteschilden van de Starship te testen. Deze hitteschilden, die worden gevormd door tegels met een hexagonvorm, hebben een beperkte hittetest succesvol doorstaan. Daarbij zijn temperaturen van 1375 graden Celsius gehaald, wat volgens Musk de temperatuur is waar het ruimteschip mee te maken krijgt bij de terugkeer in de dampkring.

Bij dit hitteschild wordt gebruik gemaakt van een technologie genaamd transpirational cooling. Daarbij komen er kleine gaatjes in het hitteschild waar water of methaan doorheen gaat om de buitenkant te koelen. Dit moet eventuele schade aan het hitteschild beperken en ervoor zorgen dat het ruimtevaartuig weer snel herbruikbaar is. Transpirational cooling wordt toegevoegd zodra er erosie optreedt bij het hitteschild, zo laat Musk weten.

Musk liet ook weten dat SpaceX 'hopelijk' nog deze week begint met het testen van de kleine testversie van StarShip, genaamd Starhopper. Deze wordt uitgerust met een Raptor, de methaanraketmotor waarmee de grote Starship uiteindelijk wordt uitgerust. De Hopper zal tijdens tests hooguit ietwat van het platform komen en nog niet echt opstijgen. In januari viel deze kleine testversie nog om door een sterke wind.