Elon Musk wil nieuwe Marsraket 'BFR' ook gebruiken voor stedentrips

SpaceX-topman Elon Musk heeft een plan aangekondigd om de raket voor interplanetaire ruimtereizen in te zetten voor stedentrips op aarde. Met de BFR, ofwel Big Fucking Rocket, moet het mogelijk zijn om binnen een uur iedere stad op de wereld te bereiken.

Volgens Musk zijn de meeste afstanden af te leggen in dertig minuten en een vlucht met de raket zou ongeveer hetzelfde moeten kosten als een gewoon vliegticket. Hij toont zijn visie in een conceptvideo, waarin te zien is dat de grote raket bijvoorbeeld in 39 minuten van New York naar Sjanghai vliegt, met een snelheid van 27.000km/u. Omdat de raket op een hoogte vliegt waar vrijwel geen luchtweerstand is, zouden de vluchten zuiniger zijn dan met conventionele vliegtuigen.

In de video worden ook andere routes voorgesteld, zoals Hongkong - Singapore, Londen - Dubai of New York en Los Angeles - Toronto. Al deze reizen duren minder dan een halfuur. Het is de bedoeling dat de BFR opstijgt en landt vanaf drijvende platforms in zee, vlakbij grote steden. De daadwerkelijke raket voor stedentrips bestaat nog niet, maar Musk zegt dat hij hoopt dat de bouw ervan over zes of negen maanden kan beginnen.

Elon Musk maakte zijn nieuwe, ambitieuze plan bekend aan het einde van zijn presentatie over het ITS, het Interplanetary Transport System, dat gebruikt moet worden om Mars te kolonialiseren. De BFR is ook de raket die SpaceX daarvoor wil gebruiken.

Vorig jaar maakte Elon Musk voor het eerst details bekend over de kolonisatie van Mars, nu heeft hij een update gegeven over die plannen. Het ontwerp voor de grote raket is aangepast, het nieuwe model is kleiner en heeft 31 motoren in plaats van de 42 die aanvankelijk werden voorgesteld. De kleinere raket kan voor meer functies worden ingezet en dat moet geld opleveren om de Marsmissies mogelijk te maken.

De Big Fucking Rocket moet de huidige Falcon 9-raketten van de komende Falcon Heavy op termijn vervangen. SpaceX zal al zijn middelen inzetten voor het bouwen van de grotere raket. Musk denkt dat het bedrijf dat kan doen met de omzet die het behaalt uit het lanceren van satellieten voor commerciële partijen en het uitvoeren van onderhoudsvluchten voor het internationale ruimtestation ISS.

Volgens Musk kan de grote raket ook gebruikt worden voor het lanceren van satellieten en om vracht te brengen naar het ISS, taken waarvoor nu de Falcon 9 wordt ingezet. Ook moet de BFR ingezet worden voor missies naar de maan, om daar bijvoorbeeld een basis te bevoorraadden. Verschillende ruimtevaartorganisaties wereldwijd, waaronder die van Rusland, China, Europa en de VS, zijn bezig met maanmissies en SpaceX zou daarbij kunnen helpen.

Al deze inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot bemande vluchten naar Mars. Vorig jaar gaf Musk aan dat het doel was om in 2024 de eerste mensen naar de rode planeet te sturen. Nu zegt hij dat de eerste vrachtvluchten met het ITS in 2022 uitgevoerd zullen worden. Daarmee heeft het ruimtevaartbedrijf nog vijf jaar om de raket te maken en te testen.