Synology brengt DiskStation DS418play uit

Synology kondigt de DiskStation DS418Play aan, een 4bay-nas die bedoeld is om ingezet te worden als multimediahub. Het opslagapparaat is onder andere van een iets krachtigere Intel-processor en meer geheugen voorzien dan zijn voorganger.

De Synology DiskStation DS418Play bevat een Intel Celeron J3355, een op 14nm geproduceerde dualcore met een kloksnelheid van 2GHz met burst tot 2,5GHz. Daarmee is de cpu van de DS418Play wat krachtiger dan de Celeron N3060 van de DS416Play, die Synology vijftien maanden geleden aankondigde. Die processor doet zijn werk op 1,6GHz met een burst naar 2,48GHz en heeft ook minder geheugenbandbreedte.

Synology levert de DS418Play bovendien met 2GB ddr3l in plaats van de 1GB ddr3 van de DS416Play. De nieuwe nas heeft twee geheugensleuven en het geheugen is uit te breiden tot 6GB. Het apparaat kan tot vier harde schijven huisvesten voor een totale opslagcapaciteit van 40TB. Het apparaat kan onder andere 4k-video op 30fps transcoderen met h264 of h265.

Aan de voorkant beschikt de nas over een usb 3.0-poort, en aan de achterkant zitten twee gigabitethernetpoorten en nog een enkele usb 3.0-poort. De DSPlay416Play had overigens twee usb 3.0-poorten aan de achterkant. Synology zal meer bekendmaken over zijn nieuwe generatie producten en diensten tijdens een evenement in Utrecht.