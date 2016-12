Door Emile Witteman, vrijdag 23 december 2016 14:16, 82 reacties • Feedback

Submitter: gjmi

Synology heeft informatie over zijn tweede router online gezet. De RT2600ac biedt snellere hardware dan zijn voorganger, 5GHz-wifi en dual-wanondersteuning. Net als de eerste router van het bedrijf draait hij op het Synology Router Manager-besturingssysteem.

De router beschikt over een niet nader benoemde dualcoreprocessor met een kloksnelheid van 1,7GHz en 512MB ram. Hij heeft vier antennes, met ondersteuning voor 2,4GHz- en 5GHz-frequenties en mu-mimo . Naast de gebruikelijke wanpoort en vier gigabit-lanpoorten, zijn er een usb 3.0-poort, een usb 2.0-poort en een sd-kaartlezer aanwezig. De maximale theoretische snelheden die draadloos behaald kunnen worden zijn ten opzichte van zijn voorganger, de RT1900ac, verhoogd naar 800Mbps op 2,4GHz en 1,73Gbps op 5GHz. Ook is het maximaal aantal apparaten die tegelijk data kunnen uitwisselen met de router toegenomen van veertig naar honderd stuks.

Net als bij zijn voorganger heeft Synology een aantal eigen functies aan de router toegevoegd. Zo kan de eerste lanpoort dienen als een extra wanpoort voor extra snelheid met een tweede internetprovider of als back-up wanneer de eerste internetprovider met problemen kampt. Ook schakelt de router automatisch over naar een 2,4GHz-verbinding wanneer de gebruiker zich verplaatst naar een plek buiten het bereik van het 5GHz-netwerk.

De router kan bestuurd worden met een app voor iOS en Android of met een webpagina. Hij draait op Synology Router Manager, wat een aantal functies en zijn uiterlijk deelt met DiskStation Manager, die te vinden is op de populaire DiskStation-nassystemen van het merk. Zo is het mogelijk om aangesloten opslagapparaten via het internet te benaderen en er back-ups op te maken.

De router is op dit moment enkel te verkrijgen in Australië, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Thailand. Op de website van Synology staat dat hij 'binnenkort' naar Europa en de Verenigde Staten komt. Wanneer dit is, is niet bekend. Ook levert het bedrijf geen adviesprijzen, maar op een webwinkel in Australië is de router voor 399 Australische dollars te koop, wat omgerekend ongeveer 275 euro is.