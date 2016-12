Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 23 december 2016 15:10, 61 reacties • Feedback

De Verenigde Staten hebben Youtube-mp3.org toegevoegd aan de lijst diensten die volgens het land het meest berucht zijn als het gaat om piraterij. Daarnaast staan onder andere de Chinese Taobao-marktplaats van Alibaba en het Russische VK.com op de lijst.

De United States Trade Representative publiceerde donderdag zijn Out-of-Cycle Review of Notorious Markets van 2016. Dit is een zwarte lijst van diensten die zich volgens het handelsorgaan op grote schaal schuldig maken aan het faciliteren van auteursrechteninbreuk en het verhandelen van namaakgoederen. In het rapport wijst de autoriteit op de toename van streamripping. Volgens onderzoek van de International Federation of the Phonographic Industry zou bijna 30 procent van de internetters zich schuldig maken aan het verkrijgen van kopieën middels streamripdiensten. De organisatie heeft daarom besloten voor het eerst een site in de lijst op te nemen die dit faciliteert: Youtube-mp3.

Op de lijst staan verder de gebruikelijke cyberlockerdiensten en torrentsites, zoals The Pirate Bay, Extratorrent, 4shared en Rarbg. Ook de streamingsite Putlocker en e-booksites Libgen en Bookfi staan vernoemd. Andere opvallende aanwezigen zijn Taobao en VK.com.

Taobao is China's grootste online marktplaats en eigendom van internetgigant Alibaba. De United States Trade Representative beklaagt zich vooral over gebrek aan mogelijkheden voor rechtenhouders om inbreuken door de verkoop van nepgoederen kenbaar te maken. Ook zou de dienst slecht reageren op meldingen die wel binnenkomen. Dit staat in schril contrast met claims van Alibaba zelf: de website stelt uit eigen beweging in een jaar tijd 380 miljoen productaanbiedingen en 180.000 Taobao-winkels offline gehaald te hebben. De ceo van Alibaba noemt de opname in de lijst 'teleurstellend' en hint op de mogelijkheid dat deze is ingegeven door protectionisme.

Ook het Russische sociale netwerk VK.com staat weer op de lijst. Het Amerikaanse handelsorgaan ziet wel verbetering maar noemt het netwerk nog steeds een hub voor inbreukmakende activiteit. VK heeft onder andere licentieovereenkomsten met muziekmaatschappijen gesloten. Tegenover Torrentfreak zegt VK in 2017 meer progressie te boeken in de strijd tegen piraterij en met meer bedrijven licentiecontracten af te willen sluiten.