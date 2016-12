Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 23 december 2016 16:05, 70 reacties • Feedback

De makers van een Spectrum ZX-handheld willen hun via Indiegogo gefinancierde product in februari 2017 leveren. Zij hadden te maken met productieproblemen, waardoor de release uitgesteld moest worden. Een van de knoppen functioneerde niet naar behoren.

Retro Computers heeft de nieuwe releasemaand op de Indiegogo-pagina van het project bekendgemaakt. Aanvankelijk zou de handheld met de naam Vega+ in oktober uitkomen, maar het apparaat kreeg met uitstel te maken. In november waren de eerste testsamples gereed, waarna de makers een aantal verbeterpunten opstelden.

Onder andere bleek een van de knoppen niet robuust genoeg voor lange gamesessies. De makers ontwierpen daarop een nieuwe knop, die duurzamer zou moeten zijn en voor betere responstijden zou moeten zorgen. Retro Computers stelt de nodige revisie te hebben doorgevoerd en er zeker van te zijn dat de deadline van februari 2017 gehaald wordt.

Het voornemen om de originele Spectrum ZX in een handheld-jas uit te brengen, werd eind 2014 onthuld. De maker van de originele Spectrum ZX, Clive Sinclair, gaf zijn goedkeuring aan het project en was bij de ontwikkeling betrokken.

De handheld is gericht op gaming, bevat naast een ingebouwde lcd met resolutie van 256x192 pixels een sd-kaartlezer en wordt met duizend games geleverd. Het ontwerp is van de hand van de man die ook de originele Sinclair ZX80, ZX81 en ZX Spectrum ontworpen heeft. Het apparaat komt voor 100 pond beschikbaar, omgerekend en met btw komt dat uit op 141 euro. Via welke online leveranciers het product te koop zal zijn, is nog niet bekend.