ZX Spectrum-bedenker en uitvinder Clive Sinclair is overleden

De Britse uitvinder en pionier op het gebied van home computing Clive Sinclair is donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. Sinclair kreeg voornamelijk bekendheid met de ZX Spectrum, maar was verantwoordelijk voor veel meer uitvindingen.

Sinclairs overlijden donderdag is bekendgemaakt door zijn dochter Belinda Sinclair. De Brit leed al jaren aan kanker. Ze vertelt aan de BBC dat de pionier vorige week nog aan uitvindingen werkte: "Daar hield hij van."

Advertentie voor de Sinclair Executive

Begin jaren zestig van de vorige eeuw startte Clive Sinclair zijn eigen bedrijf, Sinclair Radionics, na enkele jaren als technisch journalist gewerkt te hebben. Hij ontwikkelde kleine en goedkope rekenmachines waaronder de dunne en succesvolle Sinclair Executive.

Later in de jaren zeventig richtte Sinclair zich op de ontwikkeling van homecomputers die zich eveneens moesten onderscheiden met lage kosten en een compact ontwerp. Begin jaren tachtig verscheen de Sinclair ZX80, die in het Verenigd Koninkrijk minder dan honderd pond kostte. In 1982 verscheen de populairste homecomputer van Sinclair Research, zoals het bedrijf inmiddels heette, de ZX Spectrum.

De ZX Spectrum ging mede door zijn lage aanschafprijs meer dan vijf miljoen keer over de toonbank. De computer viel op met zijn rubberen chiclettoetsenbord en opvallend ontwerp van de hand van Rick Dickinson. In 2017 verscheen het project voor de release van een moderne variant in de vorm van de ZX Spectrum Next waar Dickinson wel, maar Sinclair niet bij betrokken was.

Niet alle producten die Sinclair uitvond waren even succesvol. De kleine Sinclair TV80 Flat Screen Pocket TV werd geen succes. De elektrisch aangedreven C5-driewieler die het inmiddels opgerichte Sinclair Vehicles halverwege de jaren tachtig uitbracht was zijn tijd te ver vooruit en flopte. In latere jaren bleef de uitvinder zich op vervoer richten, met onder andere de vouwbare Zike-e-bike en de lichtgewicht fiets A-bike als resultaten.