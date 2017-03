Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 12:01, 50 reacties • Feedback

Indiegogo heeft de campagne voor de retrohandheld ZX Spectrum Vega+ stopgezet. De reden is dat het bedrijf zijn belofte om na 20 februari te gaan leveren niet nakomt en niet duidelijk communiceert naar mensen die de campagne steunen wat er aan de hand is.

Het bedrijf achter de ZX Spectrum Vega+, Retro Computers, stelde er in december nog zeker van te zijn dat de deadline van februari 2017 gehaald zou worden, maar volgens de BBC is er nog geen Vega+ ontvangen door backers. In de afgelopen weken uitten mensen die de campagne gefinancierd hebben hun onvrede over het uitblijven van de levering en de weigering van Retro Computers om te reageren op vragen. Het apparaat had voor 100 pond beschikbaar moeten komen, omgerekend en met btw komt dat uit op 141 euro.

Indiegogo heeft besloten de campagne stop te zetten, zodat Retro Computers geen geld meer toegezegd kan krijgen. De maker van de handheld vroeg de BBC niets naar buiten te brengen over de problemen aangezien medewerkers bedreigd zouden worden. Toch publiceren zou hen in gevaar brengen en ook een onderzoek van de politie naar de bedreigingen kunnen frustreren, aldus het bedrijf, dat daarnaast stelde dat er onjuiste feiten in het artikel staan. Wat er niet klopt aan het BBC-bericht maakte het bedrijf niet duidelijk.

Retro Computers Limited had omgerekend al meer dan 588.000 euro ingezameld via Indiegogo. Het project had in maart vorig jaar zijn doel van omgerekend 115.000 euro binnen twee dagen gehaald. Aanvankelijk zou de handheld in oktober uitkomen, maar het bedrijf besloot tot uitstel door hardwareproblemen met onder andere de robuustheid van de knoppen.

De maker van de originele ZX Spectrum, Clive Sinclair, gaf zijn goedkeuring aan het project en was bij de ontwikkeling betrokken. De handheld is gericht op gaming, bevat naast een ingebouwde lcd met resolutie van 256x192 pixels een sd-kaartlezer en wordt met duizend games geleverd. Het ontwerp is van de hand van de man die ook de originele Sinclair ZX80, ZX81 en ZX Spectrum ontworpen heeft.