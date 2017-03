Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 maart 2017 13:06, 148 reacties • Feedback

Microsoft is begonnen met het in de Windows 10-verkenner plaatsen van reclame voor betaalde OneDrive-opslag. Windows 10-gebruikers beklagen zich over de praktijk. Microsoft spreekt van 'tip-notificaties' die gebruikers zouden helpen.

Meerdere Reddit-gebruikers klagen over de notificatie die ze in de verkenner van Windows 10 voorgeschoteld kregen. Niet elke Windows 10-gebruiker krijgt deze echter. De promotie staat bovenin het venster bij de Quick access-weergave en wijst gebruikers op een aanbod van 1TB-opslag bij OneDrive voor 7 dollar per maand bij een Office 365-abonnement. Klagers wijzen er onder andere op dat zij de reclame te zien krijgen terwijl ze al een Office 365-abonnement afnemen.

Ook Windows-watcher Paul Thurrot beklaagt zich over de praktijk. "De verkenner is de Windows 10-shell, het is een basisonderdeel van het besturingssysteem. Het is Windows", stelt hij. Volgens hem komt de reclame bij Creators Update van Windows 10, die Windows Insiders-testers nu al kunnen gebruiken, maar Microsoft toont deze ook bij reguliere versies, blijkt uit een inventarisatie van Tweakers. Notificaties als deze zijn uit te schakelen door bij de map-opties onder 'View' de optie 'Show sync provider notifications' uit te schakelen.

Het is niet de eerste keer dat Microsoft onder vuur ligt wegens het opzichtig promoten van zijn eigen diensten. Veel Windows-gebruikers klaagden over de opdringerige manier waarop het bedrijf hen voorstelde over te stappen naar Windows 10. Binnen zijn besturingssysteem schuift Microsoft Edge met pop-ups naar voren met claims over de voordelen van deze browser ten opzichte van Chrome en Firefox.