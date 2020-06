Microsoft experimenteert met Bing-advertenties in Windows 10

Microsoft experimenteert met het tonen van Bing-promoties in de zoekbalk van Windows 10. Het gaat om advertenties waarbij gebruikers voorgestelde zoekresultaten te zien krijgen nog voordat ze iets invullen, zoals links naar recepten of sportoefeningen.

Het gaat om displaybuttons met daarop 'Learn something new'. Het promotieblok werd onder andere door Bleeping Computer gespot. Gebruikers kunnen in het blok klikken op 'Let's go' om in het startmenu een pagina te openen met voorgestelde zoekresultaten.

De zoekresultaten gaan over bijvoorbeeld recepten, work-outs of entertainment. In het menu is ook een aanbeveling te zien voor de Edge-browser. Het gaat waarschijnlijk om een test van Microsoft, al is niet bekend hoe wijdverspreid die is. Volgens Bleeping Computer komen de promoties van de Microsoft Tips-app, maar de site zegt dat het niet duidelijk is of het daarmee uitgeschakeld kan worden.

Microsoft promoot zijn eigen producten al langer in Windows 10. Het bedrijf was daar lange tijd mee gestopt, maar is sinds kort weer meer bezig met dergelijke promoties van bijvoorbeeld de eigen Edge-browser.