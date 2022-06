Edge probeert met pop-up gebruikers van Chrome af te houden

Wie met Microsoft Edge probeert om Googles Chrome-browser te downloaden, kan een pop-up krijgen met teksten die bedoeld zijn om gebruikers af te laten zien van het overstappen naar Chrome. Niet bekend is hoeveel gebruikers deze te zien krijgen.

De pop-up verschijnt rechtsboven in beeld als Edge de downloadpagina van Chrome opent, constateerde Neowin. Microsoft wijst er in de tekst op dat Edge op dezelfde technologie van Chrome werkt, 'aangevuld met het vertrouwen van Microsoft'. Een andere pop-up meldt dat 'Chrome erg 2008 is' en dat Edge nieuw is.

Niet iedereen krijgt de pop-up te zien. Tweakers kon deze niet reproduceren, maar The Verge wel met een enkele pop-up en ook op Reddit is de pop-up gespot. Verder verwijst Microsofts zoekmachine Bing bij het zoeken naar browsers zoals Chrome en Firefox naar Edge met een grote banner, voorzien van de tekst dat er geen reden is om een nieuwe webbrowser te downloaden.

Microsofts Edge heeft volgens Statcounter op de desktop een marktaandeel van nog geen 10 procent. Microsoft promoot vaker zijn eigen aanbod in zijn producten en diensten, al dan niet als test. Overigens staat het bedrijf daar niet alleen in: ook Google doet dat.

Update, 13.30: Toegevoegd dat The Verge ook een pop-up kreeg en deze ook op Reddit wordt gemeld.