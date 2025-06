Microsoft fikst bug waarbij Edge tabbladen uit Chrome automatisch importeerde

Microsoft heeft een bug gerepareerd in Edge waarbij de browser automatisch browsegeschiedenis en tabbladen uit Chrome importeerde. Dat gebeurde sinds een maand, wat volgens Microsoft een bug zou zijn in de synchronisatiefunctie van Edge.

Microsoft heeft een update voor Edge doorgevoerd waarin het die fout repareert. In versie 121.0.2277.128 van Edge is alleen die bugfix doorgevoerd. "Edge heeft een optie om browserdata te importeren uit andere browsers, iedere keer dat de browser start. De status van die feature kon in sommige gevallen niet goed worden gesynchroniseerd en weergegeven over meerdere apparaten", schrijft het bedrijf.

In de afgelopen weken kreeg Microsoft veel kritiek toen bleek dat Edge plotseling tabbladen en andere data uit Chrome importeerde, zonder dat gebruikers dat zelf hadden ingesteld. Microsoft heeft daar niks over gezegd en geeft ook nu geen verklaring buiten de releasenotes van Edge.

Microsoft heeft in het verleden vaker kritiek gekregen omdat het Edge aan gebruikers probeert op te dringen. Het bedrijf zette jaren geleden in Windows 10 al een pop-up in de taakbalk als gebruikers alternatieve browsers zoals Firefox of Chrome wilden installeren. Ook toonde Microsoft een pop-up als gebruikers vanuit Edge Chrome probeerden te downloaden. Dat waren bewuste acties. Nu gaat het om een bug, beweert Microsoft.