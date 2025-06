Microsoft brengt vernieuwde Sticky Notes-app voor Windows uit

Microsoft heeft een proefversie van de nieuwe Sticky Notes-app voor Windows uitgebracht. Gebruikers van de Current Channel van OneNote kunnen die software al gebruiken. De definitieve versie komt later beschikbaar als afzonderlijke app.

De visueel opgefriste Sticky Notes-app is gericht op het maken en bekijken van notities. Gebruikers kunnen met een druk op de Screenshot-knop een notitie koppelen aan de schermopname van een website of document. Bij een notitie of screenshot van een website voegt de app ook een link toe, zodat gebruikers die later terug kunnen kijken. Net zoals bij de vorige versies is het mogelijk om notities te synchroniseren via een Microsoft 365-account.

Microsoft schrijft in een blogpost dat naast de Preview van OneNote Windows-versie 2402 build 17328.20000 of nieuwer vereist is. Sticky Notes kan ook op de taakbalk worden gepind om sneller op kunnen starten. Daarnaast noemt Microsoft de shortcut Win+Alt+S om het programma op te openen.