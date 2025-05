Microsoft werkt aan Automatic super resolution-Windows 11-functie voor games

In een Windows 11 Insider-build is een Automatic super resolution-functie gevonden. Deze gebruikt AI om 'games soepeler en met meer details te spelen', en lijkt daarmee op de upscalingstechnieken van Nvidia en AMD.

Microsoft geeft nog geen aanvullende details over de functie, maar waarschijnlijk rendert de functie games in een lagere resolutie, om deze daarna met AI te upscalen naar hogere resoluties. Dit moet voor hogere framerates met weinig kwaliteitsverlies zorgen. De functie zit in de Windows 11 Insider 26052-build, meldt onder meer Neowin. De functie is via ViVeTool, een programma om verborgen Windows-functies te gebruiken, aan en uit te zetten, maar zorgt vooralsnog niet voor een hogere fps. Het is niet duidelijk met welke hardware en welke games de functie moet werken.