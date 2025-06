Nvidia bereikt beurswaarde van twee biljoen dollar

Nvidia heeft voor het eerst in zijn geschiedenis een marktwaarde van twee biljoen dollar bereikt. De aandelenkoers van het Amerikaanse bedrijf is blijven stijgen nadat het eerder deze week nog positieve kwartaalresultaten kon voorleggen. In mei 2023 was Nvidia nog een biljoen dollar waard.

Nvidia logo

Nvidia is het derde Amerikaanse techbedrijf dat ooit een marktwaarde van twee biljoen dollar heeft kunnen bereiken op de Nasdaq-beurs. Apple deed dat in augustus 2020 en Microsoft deed hetzelfde in de zomer van 2021. Nvidia kwam eerder deze week nog naar buiten met nieuwe financiële cijfers en daaruit bleek dat het bedrijf zijn jaaromzet wist te verdubbelen naar ruim 60,9 miljard dollar.

Jensen Huang, de oprichter en ceo van Nvidia, zei toen dat de omzetstijgingen te danken waren aan de toenemende vraag en populariteit van kunstmatige intelligentie. "Hardwareacceleratie en generatieve AI hebben een omslagpunt bereikt. De vraag stijgt wereldwijd onder bedrijven, industrieën en landen", meldde de topman toen.