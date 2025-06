Nvidia verdubbelde jaaromzet in 2023 door AI en groei van datacenterdivisie

Nvidia meldt opnieuw recordomzetten. De jaaromzet van het bedrijf verdubbelde in 2023 naar ruim 60,9 miljard dollar, of 56 miljard euro. Volgens de chipmaker heeft dit met name te maken met enorme vraag naar AI-toepassingen en de daarvoor benodigde chips. Vooral de datacenterdivisie groeide.

Nvidia zag zijn omzet in het vierde kwartaal stijgen naar 22,1 miljard dollar of 20,3 miljard euro. Dat is een groei van 265 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat is slechts een van de records die Nvidia dit kwartaal meldde. Ook de jaaromzet, die met 126 procent steeg, is een nieuw record, net als de kwartaalomzet uit het Data Center-platform. Dat platform draaide een omzet van 18,4 miljard dollar of 16,9 miljard euro, 409 procent hoger dan een jaar eerder.

Jensen Huang, oprichter en ceo van de chipfabrikant, dankt de enorme omzetstijgingen aan de populariteit van kunstmatige intelligentie, zoals ook eerdere kwartalen al het geval was. "Hardware-acceleratie en generatieve AI hebben een omslagpunt bereikt. De vraag stijgt wereldwijd onder bedrijven, industrieën en landen." Naar verwachting neemt de omzet dan ook alleen maar verder toe: Nvidia voorziet een omzet van 24 miljard dollar voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Bij het Data Center-platform komt meer dan de helft van de omzet uit grote cloudproviders, voegt cfo Colette Kress toe. Onder meer Amazon, Microsoft en Alphabet zijn grote klanten van Nvidia. De vraag vanuit dergelijke cloudproviders neemt toe vanwege het gebruik van enterprise-software en internetapps voor consumenten. Die bedrijven investeren ook in veelvuldig in gpu's voor datacenters, met name de H100.

Tot slot is ook de omzet uit gaming toegenomen. In het vierde kwartaal kwam die omzet uit op 2,9 miljard dollar of 2,67 miljard euro. Dat is 56 procent hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. De gaming-omzet over het gehele jaar steeg met 15% naar 10,4 miljard dollar of 9,6 miljard euro. "Nvidia RTX, dat we minder dan zes jaar geleden introduceerden, is nu een enorm pc-platform voor generatieve AI en wordt door 100 miljoen gamers gebruikt", vertelt Huang. "Dit jaar brengen we grote nieuwe productcycli uit, met bijzondere innovaties die onze industrie verder vooruit helpen." Huang doelt daarmee op de H200, de opvolger van de nu veelgekochte H100. Het bedrijf zei vorig jaar al dat de H200-gpu in het tweede kwartaal van dit jaar uit moet komen. Die gpu, met een bandbreedte van 4,8Tbit/s, zou twee keer zo snel zijn als de voorganger.