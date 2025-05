'Mark Zuckerberg wil algemene AI ontwikkelen met 350.000 H100-gpu’s'

Mark Zuckerberg zou volgens The Register plannen hebben om een algemene AI te ontwikkelen. De ceo van Meta wil daar tegen het einde van dit jaar minstens 350.000 Nvidia H100-gpu’s voor inzetten.

Meta zal volgens The Register ook andere chips aanwenden om zijn algemene kunstmatige intelligentie te trainen, ofwel AGI. Bij algemene kunstmatige intelligentie is een AI-model beter in de meeste economisch waardevolle taken dan mensen. Het Amerikaanse techbedrijf zou over een totale computercapaciteit willen beschikken die te vergelijken valt met ongeveer 600.000 H100-gpu’s. Over welke andere chips of gpu’s het dan gaat, is niet duidelijk. Begin 2022 toonde Meta al een AI-supercomputer met 16.000 Nvidia A100-gpu’s.

Meta werkt al enkele jaren aan eigen AI-modellen. Het bedrijf wil generatieve AI toevoegen aan al zijn producten. Ceo Mark Zuckerberg verklaarde in de zomer van 2023 nog dat hij de werking van AI-algoritmes openbaar beschikbaar wilde maken. Het techbedrijf bracht al verschillende taalmodellen uit die wetenschappers vervolgens kunnen gebruiken om onderzoek op uit te voeren.