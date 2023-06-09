Zuckerberg: Meta gaat generatieve AI toevoegen aan alle producten

Meta wil generatieve AI toevoegen aan al zijn producten. Het bedrijf wil meer inzetten op zulke kunstmatige intelligentie en die ook zelf ontwikkelen. Dat moet 'volledig in de openheid gebeuren', zegt Mark Zuckerberg.

De ceo van het bedrijf heeft dat gezegd tijdens een toespraak aan alle Meta-werknemers, schrijft The New York Times. Meta wil generatieve AI in 'al zijn producten' toepassen, waaronder Facebook, Instagram en WhatsApp. "In het afgelopen jaar hebben we een aantal ongelooflijke doorbraken gezien en dat geeft ons de mogelijkheid die technologie te pakken, te verbeteren en in al onze producten te zetten", aldus de ceo. Zuckerberg denkt dat het bedrijf 'een belangrijke en unieke rol kan spelen' in de grootschalige adoptie van kunstmatige intelligentie.

Tijdens de toespraak zei Zuckerberg dat Meta niet aan een individuele, allesomvattende AI moet werken, maar aan tientallen kleine systemen zoals chatbots in WhatsApp en Messenger. Het nieuws komt niet helemaal als verrassing; eerder dit jaar zei Meta al dat het interne AI-teams wilde samenvoegen om chatbots en filters voor diensten als Instagram te maken.

Zuckerberg zegt in de toekomst veel aandacht te willen geven aan opensourcetechnologie en specifiek in het geval van AI. Hij wil dat het bedrijf zaken zoals de werking van algoritmes openbaar beschikbaar maakt. De oprichter van Facebook denkt dat dat uiteindelijk leidt tot betere platformen omdat er meer kritische blikken op liggen. Ook dat is niet geheel nieuw. Meta bracht eerder al verschillende taalmodellen die het gebruikt voor het trainen van AI uit voor wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot liet Zuckerberg zich nog uit over de de Vision Pro, de mixedrealityheadset die Apple eerder deze week presenteerde. Zuckerberg vindt het apparaat prijzig en wijst op de eigen VR-brillen die het bedrijf maakt, die zoals bij de Oculus Quest minder dan 500 dollar kosten. Zuckerberg denkt verder dat Apples visie op de metaverse fundamenteel anders is dan dat van Meta zelf. Hij ziet daar ook weinig concurrentie in.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 09-06-2023 17:06 70

09-06-2023 • 17:06

70

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Reacties (70)

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Yalopa 9 juni 2023 17:10
Dus bots posten stuff en andere bots liken die stuff? Wat een verspilling van resources en van een prachtige technologie. Ik snap ook niet hoe dit nog social is, sociale netwerken wilden mensen met elkaar verbinden. Als nu het menselijke deels uit die interactie gehaald wordt, what's the point?
Sandor_Clegane @Yalopa9 juni 2023 17:13
Mooi he? Straks sturen we elkaar door AI gemaakte berichten (maak hier even een mooi fluffbericht van met de juiste bullshit bingo) en een ander laat ze weer samenvatten door een andere AI. Hebben we het meest inefficiënte "wireprotocol" ooit bedacht. :)
Zynth @Sandor_Clegane9 juni 2023 17:19
Dat maakt allemaal niet uit.
Zolang adverteerders maar niet het verschil kunnen herkennen tussen AI/mens, rinkelt de advertentie kassa.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 23 juli 2024 01:24]

dasiro @Zynth9 juni 2023 19:20
adverteerders merken het verschil juist aan het gerinkel van de kassa. AI's kopen namelijk geen spullen die mensen nodig hebben. Fake it till you make it gaat maar tot op het punt dat je AI met een berg spullen zit die niet geconsumeerd kunnen worden, al is het verschil met een scalper die 2000 pakken wc-papier heeft misschien niet zo groot dan :+
Powerblast @dasiro9 juni 2023 20:46
Moet zeggen dat ik zelf ook geen spullen koop waar ik reclame van zie dus die AI werkt wel heel goed :p. Tv reclame, ja die shampoo die heb ik nu altijd al nodig gehad... of omdat ze nu ineens weer een nieuwe auto laten zien ga ik er mogen één halen. Ik ben vermoedelijk ook niet de doelgroep van die ads :), maar ik heb echt werkelijk nog nooit wat gekocht omdat ik het op tv, youtube, facebook of iets dergelijks een advertentie er van zag. Als ik wat nodig heb, zoek ik me eerst helemaal gek van de reviews (hopelijk onafhankelijk) en ga dan pas winkels/webshops af. Zie je vervolgens nog weken de gsm die je al lang gekocht heb, lekker nuttig :D.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 23 juli 2024 01:24]

wiseger
@Powerblast9 juni 2023 21:36
Dat is wat je denkt. Reclame creert merken. Merken creeren waarde. Onbewust ken jij produkten van bekende merken meer waarde toe.

Ter voorbeeld: Tshirt met logo van Nike versus merkloos van de Zeeman.
marco-ruijter @wiseger9 juni 2023 23:33
Na drie keer dragen/wassen weet je ook gelijk het kwaliteitsverschil haha.
wiseger
@marco-ruijter9 juni 2023 23:40
Dat dacht ik vroeger ook totdat ik een documentaire zag over kledingfabrieken in Bangladesh.
Die produceren voor iedereen, dezelfde kwaliteit stof en verf. Alleen ander logootje.
Reclame werkt gewoon.
marco-ruijter @wiseger9 juni 2023 23:46
Gek want ik haalde voorheen wel eens wat basic kleding bij zeeman. En daarnaast ook shirts van Adidas en Nike. En kan je gerust vertellen dat die van de Zeeman redelijk snel uitgerekt en uit vorm raakte en die van Adidas en Nike na jaren nog steeds hetzelfde vallen en eruit zien.

Daarnaast gingen mijn Zeeman sokken zo snel stuk dat ik van een merk heb gehaald welke wel stuk duurder zijn maar toch echt wel veel langer mee gaan. Uiteindelijk is goedkoop ook weer duurkoop.

Daarmee zeg ik niet dat je altijd merk moet kopen, alleen betekend het ook weer niet dat een Zeeman en Nike/Adidas dezelfde kleding of schoenen verkopen, dat is gewoon onzin.

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 23 juli 2024 01:24]

Zoop @marco-ruijter10 juni 2023 12:59
Ik heb anders ook regelmatig troep gehad van Nike en Adidas. Om nou te zeggen dat de kwaliteit het 10x hogere prijskaartje rechtvaardigd.... muah. Dit soort merken staan absoluut niet garant voor kwaliteit hoor, helaas. Je betaald uiteindelijk toch nog gewoon het meeste voor het merkje, niet (per se) kwaliteit. Zeker tegenwoordig is veel spul van de Zeeman gewoon dik prima.

Zal gemiddeld gezien de kwaliteit wel hoger liggen, maar uiteindelijk komt het allemaal uit dezelfde sweatshop.

Edit: Wil wel een uitzondering toevoegen, schoenen. Heb vaak genoeg een set geprobeert van 2 a 3 tientjes van de scapino, en dat houd het over het algemeen toch niet langer dan een paar maanden vol, een beetje merkschoen richting de 80 a 100 kan ik makkelijk 2 jaar mee doen. Maar dat is denk ik eerder een budget ding (wat verwacht je van 20eu schoenen) dan daadwerkelijk een merkding.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 23 juli 2024 01:24]

marco-ruijter @Zoop10 juni 2023 13:17
Ik heb anders onlangs (lees drie maanden geleden) nog vier onder shirts gehaald bij de Zeeman voor onder mijn overhemd. En toch echt na paar keer wassen kruipt de rug zijde alweer omhoog en is het zijn vorm kwijt. En ik heb geen overgewicht en dergelijke, integendeels zelfs.

Daarnaast zeg ik ook niet dat je merk moet halen. Alleen is er echt wel een verschil tussen een Zeeman of een Sting of We Fashion en dergelijke. En ja Sting en WE hebben ook merkkleding maar niet in de trend van Nike en Adidas maar eigen in house lijnen. En een beetje kleding kenner herkend wel degelijk het kwaliteits verschil of de manier waarop het lichaam in gevormd wordt.

Dus dat het allemaal uit dezelfde fabriek komt en allemaal hetzelfde is, dat is klinkklare onzin.

Ja vlees komt ook allemaal uit hetzelfde slachthuis maar betekent ook niet dat een biefstuk hetzelfde is qua kwaliteit als een haas of entrecote.
R.gamer @wiseger12 juni 2023 17:41
Dat is niet wat we denken 🤣 ik koop ook niets omdat ik het op een reclame gezien heb, ik koop iets omdat ik het wil of nodig heb, en qua merk laat ik me al helemaal niet beinvloeden door trend enzo
dasiro @Powerblast9 juni 2023 21:12
maar ik heb echt werkelijk nog nooit wat gekocht omdat ik het op tv, youtube, facebook of iets dergelijks een advertentie er van zag. Als ik wat nodig heb, zoek ik me eerst helemaal gek van de reviews (hopelijk onafhankelijk) en ga dan pas winkels/webshops af. Zie je vervolgens nog weken de gsm die je al lang gekocht heb, lekker nuttig :D.
onbewust ga je wel op zoek naar bekende dingen/merken en geen spullen die je totaal niet kent, dus je gaat dan wel niet op een ad klikken om spul te kopen, maar je gaat me niet vertellen dat je voor alle producten dat je koopt nog nooit reclame hebt gezien/gehoord, veel van die reviews zijn op zich ook al gesponsord, doordat het product gratis ter beschikking wordt gesteld en/of mag worden gehouden.
litebyte @Zynth9 juni 2023 17:27
Inderdaad, zou me als gadverteerder wel zorgen maken...300 miljoen 'actieve' gebruikers per dag....ja sure.
k995 @Sandor_Clegane9 juni 2023 17:22
Grappig dat ik nu een boek aan het lezen ben dat "AI assistent" een doodnormaal iets is om werkdruk van mensen te ontlasten : enkel wat belangrijk is word door de mens afgehandelend al de rest door zijn AI.

Boek uit 1980
magician2000 @Sandor_Clegane9 juni 2023 23:41
Vervolgens zetten wij dan massaal de AI in om iets als 'relevant om te lezen' te laten markeren en houden we allemaal meer tijd over.

Alle dagelijks Tweakers berichten in een 2 minuten samenvatting, Alle nieuws headlines samengevat in een oneliner, al die blogs van 1000 woorden in één of twee zinnen.....

Zonder enige vorm van reclame uiteraard...!
kozue @Yalopa9 juni 2023 18:28
Na ongeveer het jaar 2000 is er toch niks meer van echte waarde toegevoegd aan onze samenleving. CPU’s zijn sneller geworden, maar programma’s gebruiken meer resources voor nutteloze toevoegingen die die extra snelheid weer ongedaan maken. Zelfde met geheugen, vroeger pastte alles in die 80Mb van onze pentium 1, nu is 16Gb niet meer genoeg voor het draaien van een browser. 1080p video hadden we toen allang al (4k is nutteloze overkill). Games werden gemaakt voor de gameplay, niet voor zinloze graphics eyecandy of makkelijk binnenlopen met microtransacties of pay-to-win. Het internet was voor het delen van informatie, niet voor het verdienen van geld. In plaats van gezellige digitale rondhangplekjes wordt nu alles gedomineerd door een paar Amerikaanse giganten.

Als deze trend zich doorzet hebben we straks nog maar een paar partijen over op internet. Die hebben dan alles opgeslokt en bepalen alles wat je ziet. En wat je ergens voor betaalt. En wie er wel en niet mee mag doen in die online wereld. Eigenlijk wordt dat hele internet daarmee totaal oninteressant. Als ik uitgemolken wil worden kan ik ook langs de Albert Heijn.

Deze recente AI hype past daar weer volledig in. Neppe AI content creëren die door andere AI’s weer gebruikt wordt om te trainen. Een grote luchtbel van nutteloze data- en stroomverbruik waarmee we steeds sneller onze planeet aan het opstoken zijn. Laat Meta hier nog maar een paar datacenters bouwen die ons drinkwater opgebruiken voor het koelen van hun servers die ons profileren en die profielen als AI training gebruiken. Een paar steekpenningen naar de overheid en klaar. Waar is het toch heen gegaan met deze wereld. En al die domme Facebook, Instagram en Tiktok schapen laten het allemaal gebeuren.
Powerblast @kozue9 juni 2023 20:52
Mij lijkt het op dit moment vooral paniekvoetbal bij die grote partijen omdat ze schrik hebben om de boot te missen. Echt overal moet AI ingewerkt worden, of het daar nu een toegevoegde waarde heeft of niet. Zolang er AI in de naam staat, verkoopt het vermoedelijk beter, dus ja het moet er in.

AI heeft op bepaalde punten waarschijnlijk echt wel een toegevoegde waarde, maar "neppe" content laten genereren door AI, laat het creatieve maar aan de mens over vind ik.
Weaszel @kozue9 juni 2023 20:03
Mooi omschreven, je heb een punt
Sandor_Clegane @kozue10 juni 2023 08:21
Waar is het toch heen gegaan met deze wereld.
Het is allemaal best logisch. (op een hele treurige/tragische manier)
litebyte 9 juni 2023 17:10
"Met dank aan jullie data..."
loekf2 @litebyte9 juni 2023 17:12
Inderdaad, met een miljard gebruikers van Whatsapp, Instagram and Facebook moet een goudmijn zijn om AI te trainen
litebyte @loekf29 juni 2023 17:28
En je hebt als gebruiker toestemmnig gegeven om jouw data beschikbaar te stellen....
tja @litebyte9 juni 2023 17:31
ook dat kent grenzen hebben meerdere rechtbanken besloten.
avlt @tja9 juni 2023 17:36
En hoe toon jij aan dat jouw privédata/auteursrechtelijk materiaal, whatever, door Meta gebruikt is als AI-training?

Je moet al die AI-boeren maar op hun blauwe ogen geloven wat ze zeggen te gebruiken voor de training.
tja @avlt9 juni 2023 20:51
ik zie de relatie niet tussen jouw reactie en mijn post.
grrfield @avlt11 juni 2023 01:04
simpel:

Chatgpt, schrijf eens een biografie over mij? :)
litebyte @tja9 juni 2023 17:35
Ja, dat klopt, alleen facebook doet er geen ene *** aan en gedraagt zich als digitale overheid en krijgt al jarenlang een status aparte als het gaat om opereren. 'foei' boetes en 6.000.000 lobbygeld per jaar.
Dat facebook nog steeds mag opereren in de EU is vele malen enger dan facebook zelf en geeft aan dat het een hele machtige positie heeft.
mvrhrln @litebyte9 juni 2023 17:33
inclusief al je foto's niet te vergeten
litebyte @mvrhrln9 juni 2023 17:37
ja alles wat je deelt, en mogelijk heel veel (contact) data van je vrienden/familie.
flurb @loekf29 juni 2023 17:57
Als je dat kan omzetten in een model welke maximaal menselijk gedrag kan sturen ben je begonnen aan de "end-game". De grootste psychologische database ter wereld inclusief locaties en reacties op van alles en nog wat, slaaptijden, frequency van gedrag, bijbehorende foto's inclusief beschrijvingen.

Mega interessant maar een voorbeeld waar het mis zal gaan met AI zonder wetgeving.
joey82 @litebyte9 juni 2023 19:33
is het raar als ik zeg dat ik nog nooit een facebook account heb gehad?
Grandpubaa @joey829 juni 2023 21:00
Nee hoor, dan kan ik je hand schudden
litebyte @joey829 juni 2023 21:45
Wij hadden het totdat een familie lid van ons stage liep in de VS bij een marketing en market research bureau dat veel met facebook deed en daarna nooit meer iets van facebook heeft aangeraakt, dat advies hebben wij ook opgevolgd.

Ik gebruik overigens ook geen whatsapp
kozue @joey8210 juni 2023 19:16
Ik zat er alleen in het begin op, in de tijd dat hyves hier nog de king was. Ik vond hyves kinderachtig met al die achtergrondkleurtjes, onleesbare teksten en bewegende elementen. Iedereen kon z’n profiel er met de standaard instellingen uit laten zien als een tekening van een driejarige, en maakten daar graag gebruik van. Dat hyves kreeg ik groene pukkels van, dus ik zat op Facebook, dat zag er tenminste een stuk professioneler uit. Plus dat ik ook contacten in het buitenland had en daar hadden ze geen hyves. Ik had toen al voorspeld dat hyves het nooit lang uit ging houden. En langzaamaan zag ik iedereen overstappen en ging hyves inderdaad dood.

Maar achteraf vond ik Facebook eigenlijk ook super irritant, met z’n aandachtstrekkerij. “Die en die hebben dit gepost”. Kan mij wat verr… Dus nog voor alle privacy schandelen had ik al genoeg van Facebook en heb m’n profiel weer verwijderd, ergens in 2014 ofzo (plus of minus een jaar)?

In de tussentijd is Facebook uitgegroeid tot een data-etend monster waar ik überhaupt niks mee te maken wil hebben en ben blij dat ik op tijd het schip verlaten heb. Alle ratten zijn nog steeds aan boord ;)
Sjekster @litebyte9 juni 2023 17:27
Hulde dat je nog verder bent blijven lezen na de "dat moet volledig in de openheid gebeuren"....

Als ik komedie wil, kijk ik wel een stand-up special ofzo :+
litebyte @Sjekster9 juni 2023 17:31
Facebook probeert nu al een soort van vals imago te creeren van 'open ai' heel veel facebook gebruikers vinden het allemaal vast wel eng dat ai en zo...
roches @Sjekster9 juni 2023 22:11
Op dat punt ben ik ook gestopt met lezen.

Sprookje...
hedone2 @litebyte9 juni 2023 18:03
"Met dank aan jullie data..."
onze data - ook tweakers zit in de dataset las ik ergens
FairPCsPlease 9 juni 2023 18:15
Wat heeft AI nu in WhatsApp te zoeken? Ik weet niet hoe andere WhatsApp gebruiken, maar ik gebruik het als communicatiemiddel met de familie om elkaar op de hoogte te houden en afspraken af te stemmen. Wat moet je nu met een bot die zich ineens je familie in wurmt?
SinergyX @FairPCsPlease9 juni 2023 19:02
AI wordt de nieuwe 'privacy vriendelijk' principe. 'Wij kunnen niets inzien, maar ons AI kan dat wel maar is 100% veilig'. Dat vervolgens alle data combineren (locatie, tijd, tekst, foto's, context, relatie) en koppel daar allemaal 'ideetjes' aan. Verjaardig bijna vergeten? Toevallig in de buurt van je crush? Slecht nieuws in de familie? Stuur een bloemetje, maak een foto, doe wat auto-tekst.
fire-breath 9 juni 2023 17:23
Ik hoop dat ze de energieconsumptie van al die AI wat laag kunnen houden.
https://nos.nl/nieuwsuur/...-als-een-uur-een-lamp-aan

Zo klinken al die grappige testjes toch opeens wat minder grappig.

EDIT: Ik heb het artikel gevonden waar ik op doelde.
https://towardsdatascienc...-consumption-7873483feac4
https://kaspergroesludvig...mption-pt-ii-225e7e43f22b

Mensen zeggen nog wel eens dat het trainen de grootste factor in energieconsumptie is.
Als ik dit artikel mag geloven, en helaas heb ik niet de kennis om het te factchecken, dan is het verbruik wellicht een groter probleem dan het trainen.

Aantal highlights
Training ChatGPT’s underlying language model, GPT-3, consumed an estimated 1,287 MWh [4].

So at the low end of the estimated range for ChatGPT’s electricity consumption in January 2023, training GPT-3 and running ChatGPT for one month took roughly the same amount of energy. At the high end of the range, running ChatGPT took 18 times the energy it took to train.

[Reactie gewijzigd door fire-breath op 23 juli 2024 01:24]

Wolfos @fire-breath9 juni 2023 17:26
Ja, de efficientie zal waarschijnlijk flink omhoog gaan de komende jaren. Vooral wat betreft het trainen van de modellen. Hier is flinke vraag naar omdat het juist omdat het zo intensief is ook ontzettend duur is.
badflower @fire-breath9 juni 2023 17:58
Dat en ik hoop dat het wat minder gebouwd wordt op moderne slavernij, goede docu met ongeveer de samenvatting:

“AI gives us a world of statistical mediocracy build on blood, sweat and metal”

https://www.vpro.nl/progr...2024/de-prijs-van-ai.html
WillySis @fire-breath9 juni 2023 18:27
De hoge energieconsumptie zit vooral tijdens de training van een AI model. Niet vreemd, want dan wordt er enorm veel input aan gevoerd die allemaal geanalyseerd moet worden en tegen verschillende taalmodellen moet worden gehouden om er iets begrijpelijks van te maken.
Wanneer een AI model eenmaal in productie is maakt het vooral gebruik van indexen, wat veel sneller en zuiniger is. Het energieverbruik blijft wel een probleem, want AI gebruikt behoorlijk wat meer energie dan de algoritmes die nu gebruikt worden. Daarnaast wordt AI toegevoegd aan zaken die nu nog geen automatisering kennen.

Meta is een commercieel bedrijf dat de (energie) kosten ook een beetje in de hand moet houden. Door het ontwikkelen van kleinere, gespecialiseerde AI modellen neemt de complexiteit af. Daardoor neemt ook het energieverbruik tov een gecompliceerd model als dat van ChatGPT af.
fire-breath @WillySis9 juni 2023 19:16
Dat trainingsgedeelte kan ik nog inkomen ja. Echter schijnen de queries nog veel meer te kosten wanneer je het gebruik opschaalt.

Ik heb het artikel gevonden waar ik op doelde.
https://towardsdatascienc...-consumption-7873483feac4
https://kaspergroesludvig...mption-pt-ii-225e7e43f22b

Aantal highlights
Training ChatGPT’s underlying language model, GPT-3, consumed an estimated 1,287 MWh [4].

So at the low end of the estimated range for ChatGPT’s electricity consumption in January 2023, training GPT-3 and running ChatGPT for one month took roughly the same amount of energy. At the high end of the range, running ChatGPT took 18 times the energy it took to train.
WillySis @fire-breath12 juni 2023 09:02
Dat verbruik komt voor een groot deel doordat ChatGPT gewoon heel veel gebruikt wordt. Alle datacentra verbruiken veel energie.
Tijdens de trainingsperiode gebruikte ChatGPT wel minder energie, maar zonder gebruikers. Het artikel wat jij linkt geeft overigens maar een schatting. Die schatting is gebaseerd op de maximale energieconsumptie van de hardware die ChatGPT heeft.

In Nederland zijn de datacentra ook grote energieslurper. Gezamenlijk verbruiken ze 3,2 TWh, bijna 3% van alle elektra. https://www.dutchdatacenters.nl/thema-energie/
DigitalExorcist 9 juni 2023 17:14
Slimme advertenties. Fijn. Nuttig gebruik van resources. (NIET DUS)
Antenne Bayern 9 juni 2023 17:32
Meta wil generatieve AI toevoegen aan al zijn producten. Het bedrijf wil meer inzetten op zulke kunstmatige intelligentie en die ook zelf ontwikkelen.

Dat moet 'volledig in de openheid gebeuren', zegt Mark Zuckerberg.

echt serieus..? openheid..? geen enkele groot bedrijf die zich hiermee inlaat..//
derkesthai 9 juni 2023 17:44
Eeeeeen door naar de volgende hype. Deze is stom :P

Tenzij Facebook het gaat gebruiken om voor mij de beste kattenfilmpjes in mijn timeline te zetten :+
D-Ed 9 juni 2023 18:00
Toch wel benieuwd in welke maten AI in Whatsapp gebruikt gaat worden.. Heb Facebook en Instagram al op een zéér laag pitje staan maar zit nog in teveel groepsapps om daar zomaar uit te stappen..

Dit zal wel eens de laatste druppel kunnen zijn… (maar om eerlijk te zijn vrees ik ervoor en blijf ik toch ‘actief’..)
GekkePrutser
9 juni 2023 18:12
Zuckerberg denkt verder dat Apples visie op de metaverse fundamenteel anders is dan dat van Meta zelf. Hij ziet daar ook weinig concurrentie in.
Dit is een van de punten uit het verhaal waar hij wel gelijk in heeft ja. Apple richt zich op iets heel anders. Hun hele verhaal draait om virtuele ipads die in je ruimte hangen. Vind het zelf vreemd dat ze niets coolers aanprijzen maar misschien is hun doelgroep daar niet klaar voor, die is immers erg mainstream.

De rest van de openheid enzo, ik moet het eerst zien....
Verwijderd 9 juni 2023 19:14
Mooi een meta verse vol ai personen. Ik zie echt een toekomst waar een hoop mensenop 20 hoog in een klein kamertje wonen en hun hele leven met een vr bril in de meta verse afspeelt met vrienden die door ai zijn gemaakt. Heerlijk in je eigen gecreëerde bubbel.
Grandpubaa @Verwijderd9 juni 2023 21:04
We beginnen op zo een manier een Matrix wereld te creëren.
iAR @Grandpubaa10 juni 2023 03:17
Maar dan met die lelijke meta avatars 😂

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