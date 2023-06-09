Zuckerberg: Meta gaat generatieve AI toevoegen aan alle producten

Meta wil generatieve AI toevoegen aan al zijn producten. Het bedrijf wil meer inzetten op zulke kunstmatige intelligentie en die ook zelf ontwikkelen. Dat moet 'volledig in de openheid gebeuren', zegt Mark Zuckerberg.

De ceo van het bedrijf heeft dat gezegd tijdens een toespraak aan alle Meta-werknemers, schrijft The New York Times. Meta wil generatieve AI in 'al zijn producten' toepassen, waaronder Facebook, Instagram en WhatsApp. "In het afgelopen jaar hebben we een aantal ongelooflijke doorbraken gezien en dat geeft ons de mogelijkheid die technologie te pakken, te verbeteren en in al onze producten te zetten", aldus de ceo. Zuckerberg denkt dat het bedrijf 'een belangrijke en unieke rol kan spelen' in de grootschalige adoptie van kunstmatige intelligentie.

Tijdens de toespraak zei Zuckerberg dat Meta niet aan een individuele, allesomvattende AI moet werken, maar aan tientallen kleine systemen zoals chatbots in WhatsApp en Messenger. Het nieuws komt niet helemaal als verrassing; eerder dit jaar zei Meta al dat het interne AI-teams wilde samenvoegen om chatbots en filters voor diensten als Instagram te maken.

Zuckerberg zegt in de toekomst veel aandacht te willen geven aan opensourcetechnologie en specifiek in het geval van AI. Hij wil dat het bedrijf zaken zoals de werking van algoritmes openbaar beschikbaar maakt. De oprichter van Facebook denkt dat dat uiteindelijk leidt tot betere platformen omdat er meer kritische blikken op liggen. Ook dat is niet geheel nieuw. Meta bracht eerder al verschillende taalmodellen die het gebruikt voor het trainen van AI uit voor wetenschappelijk onderzoek.

Tot slot liet Zuckerberg zich nog uit over de de Vision Pro, de mixedrealityheadset die Apple eerder deze week presenteerde. Zuckerberg vindt het apparaat prijzig en wijst op de eigen VR-brillen die het bedrijf maakt, die zoals bij de Oculus Quest minder dan 500 dollar kosten. Zuckerberg denkt verder dat Apples visie op de metaverse fundamenteel anders is dan dat van Meta zelf. Hij ziet daar ook weinig concurrentie in.