'Netflix kreeg in VS recordaantal nieuwe abonnees na invoer accountdeelbeleid'

Je hebt theoretisch gelijk.
Maar er zijn wel wat grijze gebieden in die zwart/witte stelling en die zitten voornamelijk in wat het product hier nu precies is.
Het product is hier niet de specifieke film of serie, maar de dienst die het verstrekt.
Feitelijk betaal je als consument het prijskaartje iedere maand voor alle content die bijvoorbeeld Netflix besluit aan te bieden, net zoals je tv-abonnement voor de reguliere tv-zenders.
Netflix maakt qua prijs of content geen verschil tussen een abonnement dat 1 uur of 1000 uur per maand streamt.
Er zijn echter praktische beperkingen waardoor je niet alles wat aangeboden wordt kunt kijken. En gebaseerd op dat gegeven maken mensen keuzes. In het geval van reguliere tv-zenders zijn opnameapparaten al 40 jaar heel normaal.
In het digitale tijdperk proberen streamingdiensten en tv-providers uiteraard te voorkomen dat de digitale content ongecodeerd of gedecodeerd massaal beschikbaar is omdat het voor consumenten dan 'te makkelijk' wordt om het massaal binnen te harken.
Als bijvoorbeeld (persoonlijk praktijkvoorbeeld) een dienst opeens een serie van meerdere seizoenen niet meer aanbiedt als je net 3 afleveringen gekeken hebt, terwijl je feitelijk voor de hele serie hebt betaald en (als bekend was geweest dat de serie verwijderd zou worden) legaal de serie had kunnen kopiëren middels apparatuur of software die de kopieerbeveiliging niet aantast zie ik niet waarom het dan illegaal zou zijn een kopie van iemand anders te gebruiken.
Ja er zijn wetten die in het algemeen moeten vorkomen dat auteursrechtelijk beschermd werk gedeeld wordt zonder dat daarvoor de rechthebbende vergoed wordt. Maar het mag hopelijk ook duidelijk zijn dat die wetten niet echt met de tijd zijn meegegaan en de rechthebbenden (die ook niet bepaald met de tijd zijn meegegaan) een handvest verstrekken om hun lucratieve licentiehandel in stand te houden.
om een product dan maar gratis toe te eigenen omdat je de prijs te hoog vindt. Enkel omdat de technische drempel en de pakkans laag is.
Of je het nu bijzonder of ethisch verantwoord of moreel correct vindt of niet doet er niets aan af dat dat al jarenlang de stand van zaken is.
Wat verreweg de meeste rechthebbenden echter hebben gedaan is klagen en vechten in een poging alles bij het oude te houden.
Netflix is echter in dat gat gesprongen en heeft mensen (op het oog) precies geboden wat men zocht en is met dat 'rebelse' gedrag enorm groot geworden. Sinds Netflix echter zo'n beetje aan het plafond zit van het aantal mogelijke abonnees en concurrentie van de oude garde krijgt zijn ze langzaam maar zeker gaan knagen aan de service. En binnen nu en een paar jaar zijn ze niet meer die rebelse jongere maar doen ze vrolijk met die oude garde mee.
Het is al vaak genoeg aangetoond dat 'illegale downloaders' niet per definitie geld aan de content hadden uitgegeven als het downloaden niet zou bestaan. Het is ook bewezen dat het voor voornamelijk de meer ontwikkelde, rijkere landen meer een servicebehoefte dan een geldprobleem is en mensen best bereid zijn te betalen voor die service.
De muziekindustrie is een slecht voorbeeld omdat de makers amper iets verdienen aan diensten als Spotify, maar kijk naar de populariteit van Steam voor games. En de hoeveelheid abonnees van streamingdiensten.
Het enige wat ze hoeven te doen is het beschikbaar maken en mensen betalen er voor.
Deze ontwikkelingen zijn al sinds de jaren 90 aan de gang en ik kan werkelijk geen begrip opbrengen voor bedrijven die niet in de gaten hebben gehad dat de markt, zelfs de hele wereld aan het veranderen was, zich al die tijd verzet hebben tegen vooruitgang, niet willen beseffen dat de kunstmatige barrières waar ze zich aan vasthouden aan het vervagen zijn en steeds duidelijker maken dat ze feitelijk helemaal niets geven om het culturele aspect, nog de normen en waarden waar sommigen nogal hard mee gooien, maar het enkel draait om geld.
Natuurlijk gaat het bij een bedrijf om geld, maar de (Amerikaanse) media-industrie is een enorme kluwen van investeerders, beleggers, aandeelhouders, studiobazen, producers, regisseurs, acteurs die allemaal miljoenen 'moeten' verdienen, enorme percentages rendement 'moeten' kunnen vangen.
Als je het product wil gebruiken moet je betalen.
Lekker algemeen. Maar met alle producten geld dat er een balans moet zijn tussen kwaliteit, vraag, aanbod, en prijs.
De realiteit in deze is dat als die balans er niet is veel mensen vrij makkelijk naar een illegaal alternatief kunnen dat overduidelijk die balans compleet in het voordeel heeft.