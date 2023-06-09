'Netflix kreeg in VS recordaantal nieuwe abonnees na invoer accountdeelbeleid'

Netflix kreeg een recordaantal nieuwe abonnees in de VS in de afgelopen weken. In de dagen nadat het bedrijf besloot wachtwoorddelen te verbieden, kreeg het bedrijf er 100.000 dagelijkse nieuwe bezoekers bij, de grootste groei sinds 2019. Opzeggingen stegen ook, maar minder.

Dat berekende analistenbureau Antenna, dat sinds januari 2019 het aantal nieuwe abonnementen van Netflix analiseert. Het gaat om nieuwe abonnees in de Verenigde Staten en niet wereldwijd. Antenna bekeek de dagen nadat Netflix in dat land bekend maakte dat accounts delen met anderen niet meer werd toegestaan. Het bedrijf experimenteert daar al een jaar mee, maar lijkt nu een definitieve vorm te hebben gevonden om dat beleid uit te voeren. Ook in Nederland en België geldt inmiddels een toeslag.

Hoewel veel gebruikers aangaven dat zij hun account met dat beleid zouden opzeggen, lijken de eerste signalen dat niet te ondersteunen. Antenna zag dat er in de eerste week na de aankondiging in Amerika, op 23 mei, een toestroom was van gemiddeld 73.000 nieuwe abonnementen. Dat is 102 procent méér nieuwe abonnementen dan het gemiddelde van de twee maanden ervoor. Op het hoogtepunt, 26 en 27 mei, liep het aantal dagelijkse nieuwe abonnees op tot bijna 100.000.

Het aantal is het hoogste aantal nieuwe abonnees sinds maart en april 2020, toen in de VS de eerste lockdowns vanwege corona werden afgekondigd. Het aantal abonnementen dat werd opgezegd, steeg overigens ook. Volgens Antenna steeg dat aantal met gemiddeld 25,6 procent ten opzichte van twee maanden ervoor, maar concrete cijfers noemt het bureau niet.

De cijfers betekenen niet automatisch dat Netflix' beleid een succes is, of dat opzeggers in de minderheid zijn. Het is slechts een momentopname van een aantal dagen, die bovendien kort na de eerste aankondigingen plaatsvonden. Bovendien gaat het om cijfers in alleen de Verenigde Staten en niet voor de rest van de wereld. Het record is dat van sinds 2019, toen Antenna begon met metingen.