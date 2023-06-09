'Netflix kreeg in VS recordaantal nieuwe abonnees na invoer accountdeelbeleid'

Netflix kreeg een recordaantal nieuwe abonnees in de VS in de afgelopen weken. In de dagen nadat het bedrijf besloot wachtwoorddelen te verbieden, kreeg het bedrijf er 100.000 dagelijkse nieuwe bezoekers bij, de grootste groei sinds 2019. Opzeggingen stegen ook, maar minder.

Dat berekende analistenbureau Antenna, dat sinds januari 2019 het aantal nieuwe abonnementen van Netflix analiseert. Het gaat om nieuwe abonnees in de Verenigde Staten en niet wereldwijd. Antenna bekeek de dagen nadat Netflix in dat land bekend maakte dat accounts delen met anderen niet meer werd toegestaan. Het bedrijf experimenteert daar al een jaar mee, maar lijkt nu een definitieve vorm te hebben gevonden om dat beleid uit te voeren. Ook in Nederland en België geldt inmiddels een toeslag.

Hoewel veel gebruikers aangaven dat zij hun account met dat beleid zouden opzeggen, lijken de eerste signalen dat niet te ondersteunen. Antenna zag dat er in de eerste week na de aankondiging in Amerika, op 23 mei, een toestroom was van gemiddeld 73.000 nieuwe abonnementen. Dat is 102 procent méér nieuwe abonnementen dan het gemiddelde van de twee maanden ervoor. Op het hoogtepunt, 26 en 27 mei, liep het aantal dagelijkse nieuwe abonnees op tot bijna 100.000.

Het aantal is het hoogste aantal nieuwe abonnees sinds maart en april 2020, toen in de VS de eerste lockdowns vanwege corona werden afgekondigd. Het aantal abonnementen dat werd opgezegd, steeg overigens ook. Volgens Antenna steeg dat aantal met gemiddeld 25,6 procent ten opzichte van twee maanden ervoor, maar concrete cijfers noemt het bureau niet.

De cijfers betekenen niet automatisch dat Netflix' beleid een succes is, of dat opzeggers in de minderheid zijn. Het is slechts een momentopname van een aantal dagen, die bovendien kort na de eerste aankondigingen plaatsvonden. Bovendien gaat het om cijfers in alleen de Verenigde Staten en niet voor de rest van de wereld. Het record is dat van sinds 2019, toen Antenna begon met metingen.

Netflix gebruikscijfers

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 09-06-2023 17:52 196

09-06-2023 • 17:52

196

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Reacties (193)

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CH4OS
9 juni 2023 17:55
Netflix kreeg een recordaantal nieuwe abonnees in de VS in de afgelopen weken. In de dagen nadat het bedrijf besloot wachtwoorddelen te verbieden, kreeg het bedrijf er 100.000 dagelijkse nieuwe bezoekers bij, de grootste groei sinds 2019. Opzeggingen stegen ook, maar minder.
Op zich is dit ook natuurlijk precies de strategie (geweest) van Netflix. Het eerst toestaan, om klanten te binden, daarna de touwtjes aan te trekken (zelfde geldt voor de prijzen van de abonnementen en het toevoegen van de verschillende abonnementsvormen).

Meeste klanten zullen dan blijven, omdat ze het niet (meer) willen missen. Dat er dus minder afmeldingen zijn en meer aanmeldingen, is dan op zich dus ook niet zo heel raar, mensen willen nu eenmaal niet zonder zitten en men is "afhankelijk" geworden van Netflix, dus dan maar voor een eigen account betalen. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:52]

Cuverclub @CH4OS10 juni 2023 10:35
Ik denk dit niet,
Delen was niet de bedoeling.
Omdat dit mogelijk was hoefde je zelf geen abbonee te worden.
We hebben tijdelijk mee mogen liften, daarna zelf gehad en na enige maanden zonder afkick verschijnselen gestopt.
De toename zal volgens mij komen uit mensen die eerst "samen" lid waren en nu dus verplicht eerlijk moesten worden.
CH4OS
@Cuverclub10 juni 2023 10:40
Delen was wel degelijk de bedoeling, zie deze Tweet bijvoorbeeld: https://twitter.com/netflix/status/840276073040371712
Maar voor die Tweet moedigde men het ook al aan, ik kan mij herinneren dat in 2014, toen ik Netflix afsloot, delen ook genoemd werd. Ik heb dat vanaf toen dus gedaan. En bijna tien jaar lang dus mensen laten meeliften, dat noem ik niet tijdelijk.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 14:52]

Cuverclub @CH4OS1 juli 2023 11:03
Ik denk niet dat het de bedoeling was dat er misbruik van zou worden gemaakt ;-)
Dat je een code kocht in een goedkoop land of je hele vrienden en kennissenkring mee liet kijken bedoelde ik. (als iemand anders ging kijken kon de ander niet meer kijken)
jantjec @Cuverclub12 juni 2023 12:50
Dat denk ik ook, hier hetzelfde. Deelde met mijn broer. Wij hadden dus Netflix voor 8 euro pm. Nu dat je voor delen moet betalen is dat 10 euro pm geworden (16 euro abbo + 4 euro extra huis gedeeld door 2 is 10 euro pp) . dit is nog altijd goedkoper dan een los abbo voor mij en mijn broer.
turbojet80s @CH4OS9 juni 2023 18:03
Misschien nog een opvolgende strategie: nu ze zoveel meer inkomsten hebben, maar er evenveel wordt geconsumeerd, kunnen ze prijzen omlaag gooien en zullen ze nog meer abonnees krijgen.
CH4OS
@turbojet80s9 juni 2023 18:07
Dat is wishful thinking. Netflix heeft al vele jaren een stijgende lijn in abonnees gehad, dan hadden ze dat dus al eerder kunnen doen, maar hebben ze niet gedaan. In tegenstelling: de verschillende abonnementsvormen kwamen en die hebben op hun beurt ook nog eens prijsstijgingen gehad. De kans dat Netflix dus zoiets zou gaan doen, lijkt mij nihil.
raro007 @CH4OS9 juni 2023 18:37
Maar in al die jaren gingen ze steeds meer investeren vooral toen disney weg ging en nu mee moesten concureren.
CH4OS
@raro0079 juni 2023 18:43
En hoe vaak is daarbij de prijs omlaag gegaan? ;)
turbojet80s @CH4OS9 juni 2023 19:01
Het verschil nu is, als jouw hypothese klopt, dat er evenveel wordt geconsumeerd. Bij voorgaande groei werd er ook meer geconsumeerd.
yzf1kr @turbojet80s9 juni 2023 18:43
Nee, Netflix zal juist de andere richting in gaan: Nog meer content creeren en zo nog meer abbonees proberen te trekken.

Ze strijden niet met andere platforms om de laagste prijs, maar om de beste content.

Je ziet nu dat andere platforms ook account sharing wilen tegengaan wegens het succes bij Netflix.
pennywise666 @yzf1kr10 juni 2023 16:07
Meer betekent niet dat het ook automatisch beter is.
ViPER_DMRT @pennywise66611 juni 2023 10:15
Preach !
pennywise666 @ViPER_DMRT13 juni 2023 04:00
Blijkbaar nodig hier.
Vayra @turbojet80s11 juni 2023 10:39
Grapjas. Ik zie ze er zo nog een euro bij op gooien volgend jaar.
TheDudez @CH4OS9 juni 2023 22:57
Het zou mij niet verbazen als die korting die je nu krijgt omdat je het account deelt over een paar jaar weg is.
CH4OS
@TheDudez9 juni 2023 23:01
Geen idee, ik heb het nu opgezegd, misschien dat ik in de toekomst weer Netflix afsluit, mits zij een kwalitatief goed aanbod hebben en een schappelijke prijs voor wat je terugkrijgt.
TheDudez @CH4OS9 juni 2023 23:03
Dat ben ik met je eens. UHD 1 scherm 8 euro en ik ben weer terug. Maar dan wel waarschijnlijk in de winter maanden.

[Reactie gewijzigd door TheDudez op 22 juli 2024 14:52]

iAR @CH4OS11 juni 2023 10:46
Precies dit. Het is volgens mij een natuurlijke cycle van een bedrijf (zie nu ook Reddit). Je bent klein en pakt alles aan om bekendheid te krijgen, alles mag en is prima. Het geld stroomt binnen, je floreert en groeit gestaag. Er komt een kantelpunt, de groei stopt, je produceert veel troep, om relevant te blijven. De groei stopt of daalt zelfs. Je gaat de touwtjes verder aantrekken om meer geld binnen te harken.

En het lukt blijkbaar. Netflix is synoniem voor streaming. Als ik bij vrienden of collega’s een serie van hbo of iets noem, is het antwoord altijd: heb ik niet.
Marzman @CH4OS12 juni 2023 08:19
Ja, maar levert het ook meer op? Ik zal wel mijn eigen account gebruiken (hoef ik me niet eens voor aan te melden), maar dat ook gemakkelijker opzeggen (en weer starten, eventueel rouleren). Of zou Netflix echt gelijk hebben en zeg ik dat alleen maar? Ik denk het niet, tenzij ze met kortingen komen als je per jaar betaald.
Suncatcher 9 juni 2023 18:13
Ik zal waarschijnlijk tot de minderheid behoren, ik vind de meerprijs een prima oplossing. Ik betaal graag een paar euro meer zodat iemand die ik ken en het geld er niet voor heeft ook Netflix kan kijken.
lezzmeister @Suncatcher9 juni 2023 19:01
Ik betaal dat ook, maar ging van UHD premium abbo (mama thuis wilde op 4K tv kijken) naar de €8 per maand. Ik kijk op mijn pc en heb genoeg aan goedkoopste abbo, dat betaal ik nu ergens anders aan. Mijn broer en schoonfamilie zelfde situatie.

Hoeveel mensen gingen van een duurder abbo want extra accounts naar goedkoopste abbo als je toch extra moet dokken voor je moeder/vader/zus etc die meekijkt?
t2012 @lezzmeister9 juni 2023 19:44
Zelfde hier. Deelde met zwager en had het uitgebreidste abbo. Nu naar de goedkoopste en als we van de zomer op de camping staan zetten we hem gewoon een maandje uit. 8-)
pjdijkema @t20129 juni 2023 21:41
Wat schiet je daar mee op? Kun je beter aan je zwager vragen of hij de helft wil betalen. Ben je 2 euro duurder uit dan nu maar heb je wel meer schermen en een betere beeldkwaliteit.
Kaasje123 @pjdijkema10 juni 2023 10:25
Je vraagt wat hij er mee opschiet en vervolgens geef je aan dat hij op jouw manier 2 euro duurder uit is. We kunnen niet in elkaars portemonnee kijken en dat moeten we vooral zo houden, maar ga dus ook niet voor een ander beslissen.
Koekhapperrr @Kaasje12310 juni 2023 19:04
Het verschil tussen 4K met HDR (duurste abonnement) en DVD-kwaliteit (goedkoopste abonnement) is enorm.
Jdewit @Koekhapperrr11 juni 2023 08:04
En zelfs netflix 4k inferieur ten opzichte van een goede 10gb 1080 mkv.
Koekhapperrr @Jdewit11 juni 2023 08:54
Zeker, maar dat is een hele andere discussie. Mijn punt was dat de verschillende abonnementsniveaus bij Netflix meer verschillen dan aantal schermen die tegelijk kunnen kijken.
P. vd Loo @t201210 juni 2023 23:01
Niks mis mee en exact wat Netflix voor ogen heeft.
Bas Boss @lezzmeister9 juni 2023 20:17
Dat ga ik ook doen zodra de beperking een probleem gaat worden. Maar volgens mij doet alles het nog.

Hoewel de beperking op aantal streams dan wel irritant is. Daarom vind ik het ook een waardeloze deal. Verkoop een x aantal streams of verkoop een aansluiting. Tijd voor wetgeving dat dit soort praktijken verbiedt.
i-chat @lezzmeister9 juni 2023 19:51
ik vind het huidige beleid gewoon dikke oplichterij,

ja: betalen per user lijkt me geen enkel probleem maar maak er dan een goed (en vooral eerlijk) systeem van. ik wil gewoon een abo met staffelkorting,
#users #kosten pp (in % van abo-prijzen).
1 user -- 100
2 users -- 95
3 users -- 90
4 users -- 85
5 users -- 80
(kortingen zijn indicatief, in de praktijk is 100 90 80 70 60 misschien ook wel realistisch)

het zou naar mijn idee daarbij ook niet uit moeten maken wie die 5 zijn...
dus zelfde kortingen voor iedereen:
2 4k users 2 1080p users en een 720 with ads user, heeft dan gewoon net zo goed 20% factuurkorting als een account met 5x 4k users

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 14:52]

Arokh @i-chat10 juni 2023 09:14
Dan heb je dus opeens allemaal handen en wederverkopers zodat iedereen de korting kan maximaliseren? Via Bel winkels oid.

Wat is daar allemaal het voordeel van voor Netflix eigenlijk?
Alxndr @i-chat10 juni 2023 10:59
Ik zit op mn mobiel dus ga het niet opzoeken, maar volgens mij liggen de huidige kortingen al hoger dan wat jij zegt als je 'gebruiker' in 'device' verandert, zitten we nog wel met de resolutie vraag.
P. vd Loo @i-chat10 juni 2023 23:00
Zoek even op wat oplichterij betekent. In ieder geval niet wat Netflix doet. Dat is transparant.
dr86 @i-chat10 juni 2023 04:47
Allemaal leuk en aardig, msar denk niet dat netflix wakker ligt van wat jij of ik zou willen.
Carlos0_0 @Suncatcher9 juni 2023 18:39
Ik ook ik betaal dan wel die paar euro meer, zodat bij mij thuis niet een eigen account hoeven te nemen mocht die mail komen.
Ch3vr0n @Carlos0_09 juni 2023 20:13
Ik heb die mail ook gehad. Perfect te omzeilen die "beperking". Moeder wilde netflix openen > "confirm tv part of household". Der doorheen gepraat via tel om "e-mail verificatie" te selecteren over sms. Ik kreeg e-mail op gsm > ik op de link geklikt > Ik kreeg de vraag "is TV x deel van je huishouden" > Ik gewoon "bevestig" geklikt > TV van moeder herstartte de Netflix app en die kon gewoon weer kijken.

Ondanks dat het 2 verschillende locaties zijn met 2 verschillende IP's. In nog geen 5 minuten omzeild.
icecreamfarmer @Ch3vr0n9 juni 2023 20:17
Is dat niet de vakantiemodus?
Want die heb ik nu aan staan. Zojuist wel een pi met tailscale exitnode geïnstalleerd bij mijn broertje.
Ch3vr0n @icecreamfarmer9 juni 2023 20:27
Nope, da's andere optie. Op tv was gewoon de vraag "bevestig huishouden". Daarop moest ze klikken en dan krijg je de vraag voor "e-mail of sms". Je krijgt dan link toegestuurd, en moet je gewoon op klikken om het probleem te omzeilen. Werkte perfect met m'n 3 andere personen waarmee het gedeeld is. 0 extra kosten, NF gedeeld over 3 adressen
jppilot @Ch3vr0n10 juni 2023 16:15
Vrijwel hetzelfde gedaan. In Outlook een regel ingesteld dat die verificatiemail automatisch wordt doorgestuurd naar alle deelnemers van mijn account. Werkt prima
WillyR83 @Ch3vr0n9 juni 2023 21:51
Hier hetzelfde, en na een week was het over. Dan krijg je die mailoptie niet meer. Mijn abbo dan maar omlaag gezet naar hd ipv 4k, dat is 4 euro minder en daarvan een extra abbo voor schoonmoeders. Dus onder de streep betaal ik hetzelfde
Ch3vr0n @WillyR8310 juni 2023 13:59
hier nog geen klachten van de 3 deelgebruikers. Dat is ondertussen 3+ weken geleden. We Iig zal ik wel zien.
WillyR83 @Ch3vr0n10 juni 2023 23:41
Ik begreep dat wanneer je niet kijkt via een smart tv of een box zoals een apple TV Netflix voor nu blijft werken.
Ch3vr0n @WillyR8311 juni 2023 18:32
En laat dat nu precies zijn wat mijn deelgebruikers WEL doen. Moeder is met Telenet TV box (die netflix app heeft), collega opt werk is met samsung smart TV. Gewoon email verificatie gedaan en TV(box) aan m'n huishouden toegevoegd. Niks problemen
Carlos0_0 @Ch3vr0n9 juni 2023 20:49
Oke grappig ken nog niemand die de mail heeft gehad in mijn omgeving, maar zal het eens onthouden.
bytemaster460 @Ch3vr0n10 juni 2023 11:29
Dat weet Netflix ook wel. Er zijn ook huishoudens met meer dan één extern IP-adres. Men zal ergens een redelijke middenweg moeten vinden. Als er te veel vals positieven zijn, zal dat irritatie wekken bij legale gebruikers. De soep wordt gewoon niet zo heet gegeten als dat die wordt opgediend.
Appeltjeeitje @Carlos0_09 juni 2023 20:57
Wilde ik ook. Deel 4 streams met dochter (zij 2 streams,wij idem). Alleen krijg je voor 4 euro extra alleen maar de mogelijkheid om 1 stream aan de deler te geven.......
Dus niet 2 om 2.

Nu stoppen we ermee en gaan zelfstandig in de wintermaanden, naar behoefte, een SD abbo nemen.
OruBLMsFrl @Appeltjeeitje9 juni 2023 23:55
Wel goed in gebruik dan, en jammer dat je niet 2 om 2 kan gaan. Als we hier wat kijken dan graag ook wel de 4k kwaliteit, tegelijk is er zo weinig gebruik van Netflix dat we nog niet eens mails over het delen hebben gehad. één stream zou voor ons gezin, en voor de ouders, schoonouders, per huishouden prima zijn. Zoveel anders te kijken ook, maar dat verschilt natuurlijk ook heel erg per huishouden, wat de interesse's zijn. Heeft iedereen kijksmaak Netflix, dan is het natuurlijk ook weer anders, dan als de een van sport houdt, de volgende bij Disney zweert en de derde volle bak anime... ik blijf zeggen dat Netflix gewoon € 5 per 4k stream per maand moet rekenen, stoppen met deze gekkigheid van overmatige complexe bijbetaal en deel structuren, die enkel ontstaan omdat ze niet kleinere bundels doen voor hogere kwaliteit.
TheDudez @Suncatcher9 juni 2023 22:56
Wij hebben het opgezegd. Ben weer gaan downloaden. Vond het gewoon teveel voor UHD en ik was toch all aan het downloaden voor series die niet te zien waren op Netflix hbo en prime. Er zijn gewoon weg teveel dienst en een hoop vind ik gewoon ook niet leuk om een Abo to nemen voor die enkele serie die ik wel leuk vind.
bytemaster460 @TheDudez10 juni 2023 11:33
Ik blijf het bijzonder vinden om een product dan maar gratis toe te eigenen omdat je de prijs te hoog vindt. Enkel omdat de technische drempel en de pakkans laag is.
TheDudez @bytemaster46010 juni 2023 11:47
Je bent geen eigenaar van het product bij een streamings dienst. En ze maken het zelf zo moeilijk. Gebruiksvriendelijkheid staat niet boven aan. Dan moet je zorgen dat je iets beters aanbied.
bytemaster460 @TheDudez10 juni 2023 11:49
Wat heeft dat er al.etmaal mee te maken? Er hangt een prijskaartje aan een product. Als je het product wil gebruiken moet je betalen. Wil je niet betalen moet je het product niet gebruiken.
centr1no @bytemaster46010 juni 2023 16:16
Je hebt theoretisch gelijk.
Maar er zijn wel wat grijze gebieden in die zwart/witte stelling en die zitten voornamelijk in wat het product hier nu precies is.
Het product is hier niet de specifieke film of serie, maar de dienst die het verstrekt.

Feitelijk betaal je als consument het prijskaartje iedere maand voor alle content die bijvoorbeeld Netflix besluit aan te bieden, net zoals je tv-abonnement voor de reguliere tv-zenders.
Netflix maakt qua prijs of content geen verschil tussen een abonnement dat 1 uur of 1000 uur per maand streamt.
Er zijn echter praktische beperkingen waardoor je niet alles wat aangeboden wordt kunt kijken. En gebaseerd op dat gegeven maken mensen keuzes. In het geval van reguliere tv-zenders zijn opnameapparaten al 40 jaar heel normaal.
In het digitale tijdperk proberen streamingdiensten en tv-providers uiteraard te voorkomen dat de digitale content ongecodeerd of gedecodeerd massaal beschikbaar is omdat het voor consumenten dan 'te makkelijk' wordt om het massaal binnen te harken.

Als bijvoorbeeld (persoonlijk praktijkvoorbeeld) een dienst opeens een serie van meerdere seizoenen niet meer aanbiedt als je net 3 afleveringen gekeken hebt, terwijl je feitelijk voor de hele serie hebt betaald en (als bekend was geweest dat de serie verwijderd zou worden) legaal de serie had kunnen kopiëren middels apparatuur of software die de kopieerbeveiliging niet aantast zie ik niet waarom het dan illegaal zou zijn een kopie van iemand anders te gebruiken.

Ja er zijn wetten die in het algemeen moeten vorkomen dat auteursrechtelijk beschermd werk gedeeld wordt zonder dat daarvoor de rechthebbende vergoed wordt. Maar het mag hopelijk ook duidelijk zijn dat die wetten niet echt met de tijd zijn meegegaan en de rechthebbenden (die ook niet bepaald met de tijd zijn meegegaan) een handvest verstrekken om hun lucratieve licentiehandel in stand te houden.
om een product dan maar gratis toe te eigenen omdat je de prijs te hoog vindt. Enkel omdat de technische drempel en de pakkans laag is.
Of je het nu bijzonder of ethisch verantwoord of moreel correct vindt of niet doet er niets aan af dat dat al jarenlang de stand van zaken is.
Wat verreweg de meeste rechthebbenden echter hebben gedaan is klagen en vechten in een poging alles bij het oude te houden.
Netflix is echter in dat gat gesprongen en heeft mensen (op het oog) precies geboden wat men zocht en is met dat 'rebelse' gedrag enorm groot geworden. Sinds Netflix echter zo'n beetje aan het plafond zit van het aantal mogelijke abonnees en concurrentie van de oude garde krijgt zijn ze langzaam maar zeker gaan knagen aan de service. En binnen nu en een paar jaar zijn ze niet meer die rebelse jongere maar doen ze vrolijk met die oude garde mee.

Het is al vaak genoeg aangetoond dat 'illegale downloaders' niet per definitie geld aan de content hadden uitgegeven als het downloaden niet zou bestaan. Het is ook bewezen dat het voor voornamelijk de meer ontwikkelde, rijkere landen meer een servicebehoefte dan een geldprobleem is en mensen best bereid zijn te betalen voor die service.
De muziekindustrie is een slecht voorbeeld omdat de makers amper iets verdienen aan diensten als Spotify, maar kijk naar de populariteit van Steam voor games. En de hoeveelheid abonnees van streamingdiensten.
Het enige wat ze hoeven te doen is het beschikbaar maken en mensen betalen er voor.

Deze ontwikkelingen zijn al sinds de jaren 90 aan de gang en ik kan werkelijk geen begrip opbrengen voor bedrijven die niet in de gaten hebben gehad dat de markt, zelfs de hele wereld aan het veranderen was, zich al die tijd verzet hebben tegen vooruitgang, niet willen beseffen dat de kunstmatige barrières waar ze zich aan vasthouden aan het vervagen zijn en steeds duidelijker maken dat ze feitelijk helemaal niets geven om het culturele aspect, nog de normen en waarden waar sommigen nogal hard mee gooien, maar het enkel draait om geld.
Natuurlijk gaat het bij een bedrijf om geld, maar de (Amerikaanse) media-industrie is een enorme kluwen van investeerders, beleggers, aandeelhouders, studiobazen, producers, regisseurs, acteurs die allemaal miljoenen 'moeten' verdienen, enorme percentages rendement 'moeten' kunnen vangen.
Als je het product wil gebruiken moet je betalen.
Lekker algemeen. Maar met alle producten geld dat er een balans moet zijn tussen kwaliteit, vraag, aanbod, en prijs.
De realiteit in deze is dat als die balans er niet is veel mensen vrij makkelijk naar een illegaal alternatief kunnen dat overduidelijk die balans compleet in het voordeel heeft.
bytemaster460 @centr1no10 juni 2023 16:23
Je verzint constant je eigen regels. Je betaalt voor de content, je betaalt voor de dienst. Er bestaat geen enkel recht op content en ook geen recht op de beschikbaarheid van alle content in jouw land.
Je betaalt om met een bepaalt aantal profielen per maand onbeperkt naar de aangeboden content te kijken. Dat je eventueel seizoenen gaat missen doordat ze verwijderd gaan worden speelt geen enkele rol.
centr1no @bytemaster46010 juni 2023 17:22
Je verzint constant je eigen regels.
Zoals welke?
Er bestaat geen enkel recht op content en ook geen recht op de beschikbaarheid van alle content in jouw land.
Zeg ik ook helemaal niet.
onbeperkt naar de aangeboden content te kijken
Niemand heeft het over kijken. Je betaald voor toegang tot de dienst en de content.
Dat je eventueel seizoenen gaat missen doordat ze verwijderd gaan worden speelt geen enkele rol.
Dat speelt wel degelijk een rol. Al was het alleen al om het simpele feit dat je dan ontevreden bent met de service.
Als, volgens jou, de toegang onbeperkt is, maar iemand niet in staat is bijv. alle afleveringen en seizoenen van een serie binnen een bepaalde tijd te kijken is het dan niet logisch dat je een kopie kunt maken om het op een later tijdstip te kijken?

Volgens mij ben ik vrij duidelijk met te stellen dat het dan wel niet legaal is, maar wel logisch dat men er naar grijpt en de industrie zelf de redenaties aan draagt die mensen gebruiken om het illegale gedrag te verantwoorden.
bytemaster460 @centr1no10 juni 2023 22:19
Hier maak je dus weer je eigen regels. Je vindt dat je een kopie mag maken als je niet alle afleveringen of seizoenen hebt kunnen kijken. Zo werkt het niet. Dat zijn niet de voorwaarden die je hebt afgesproken in je overeenkomst met bijv. Netflix. Je hebt afgesproken dat je binnen een bepaalde tijd onbeperkt mag kijken wat er aangeboden wordt. Jij verzint er allerlei rechten omheen.
MattiVM @bytemaster46011 juni 2023 00:12
Er is nog altijd een verschil tussen een kopie maken en deze kopie ook effectief delen met anderen.
bytemaster460 @MattiVM11 juni 2023 10:51
Nee, de thuiskopie is legaal. Een kopie maken omdat je abonnement is afgelopen en je een serie niet hebt kunnen afkijken is geen thuiskopie. Je maakt wederom je eigen regels.
centr1no @bytemaster46011 juni 2023 13:36
Je blijft in herhaling vallen met je enige argument, dat het illegaal is.
Het discussiepunt is dat de consument met licenties en rare wetten en gebruiksvoorwaarden al zolang als het bestaat beperkt wordt in het gebruik van media om het verdienmodel van de rechthebbenden in stand te houden.
Nee, de thuiskopie is legaal.
Precies. Dus zolang men een abonnement heeft zou men dus alle content legaal kunnen kopiëren. Het issue is dat de streamingdienst dat niet wil en er zoveel mogelijk aan doet dat te belemmeren.
omdat je abonnement is afgelopen
Dat was niet mijn stelling. De stelling was dat de dienst content verwijdert. Er is dus gewoon een abonnement, er is en wordt betaald voor toegang tot alle content.
De toeslag voor een thuiskopie is op al je apparaten betaald.

Je kunt op z'n minst inzien dat daarmee bij mensen een motivatie tot illegaal downloaden kan ontstaan.
bytemaster460 @centr1no11 juni 2023 19:04
Nee, wederom eigen regels. Lees nu eerst eens wat een thuiskopie precies is. Kopiën maken van content van een streamingsprovider is geen thuiskopie.
Als een provider content verwijdertt betekent dat dat de licentie is afgelopen en abonnees geen rechten meer hebben om de content te bekijken.
centr1no @bytemaster46012 juni 2023 14:37
Kopiën maken van content van een streamingsprovider is geen thuiskopie.
En op basis van welke zelfverzonnen regel is dat dan?

Hieronder in antwoord op MattiVM zeg je "
De licentie duurt zolang als de content je wordt aangeboden. Er zal meer jurisprudentie moeten komen of een kopie ervan nadat de licentie is ingetrokken nog steeds onder de Thuiskopie valt
En dat is ook niet van toepassing.
Je betaalt bij een streamingdienst niet voor een licentie en die krijg je als consument dan ook niet. Je betaalt voor de dienst die een licentie heeft voor de openbaarmaking. Die licentie wordt normaal afgenomen voor een vaste periode en zal dan vervallen.
Het is hetzelfde als bij een reguliere tv-zender waar je direct of indirect betaald voor toegang. En van de content op een reguliere tv-zender mag je ook gewoon een kopie maken.
Als een provider content verwijdert betekent dat dat de licentie is afgelopen en abonnees geen rechten meer hebben om de content te bekijken.
Als de licentie is afgelopen mag de provider die content niet meer aanbieden.
Nogmaals, je betaalt een 'provider' voor toegang tot de dienst. Je krijgt als consument geen enkele licentie of recht voor de content zelf.

Ik heb geen zin om hier de Auteurswet of Stichting Thuiskopie te citeren. De Belgen en nog een hoop andere landen hebben een soortgelijke regelgeving die in de basis allemaal op het hetzelfde neerkomen en tegenstrijdig zijn met de gebruiksovereenkomsten (en dus het verdienmodel) van uitgevers en aanbieders van auteursrechtelijk beschermd werk.
Je geeft MattiVM gewoon gelijk, gebaseerd op exact dezelfde (foute) veronderstellingen en wetten.
De wetgeving loop ter gewoon bij achter.
Nee, de wet is duidelijk. Je snapt gewoon niet wat er aan de hand is.
Het enige waar de auteurswet bij achter blijft is dat het teveel mogelijkheden geeft aan de rechthebbenden om voor monetair gewin de beschikbaarheid van content te beperken.
Wat overduidelijk achter loopt zijn de studios en uitgevers die krampachtig aan hun oude verdienmodel vast houden en het aanbieden van content beperken terwijl de hele wereld zo'n beetje vraagt om meer en er duidelijk voor wil betalen.
Een illegale dienst is geen concurrent.
En wat is je zelfverzonnen redenatie daarvoor?
Dat is nogal hypocriet aangezien we bij andere overtredingen met zijn allen hard schreeuwen dat het aangepakt moet worden.
Jij rijdt nooit harder dan de aangegeven maximale snelheid? Je steekt nooit de straat over als het licht op rood straat maar er verder helemaal niemand op de weg is?
Je kunt hier wel de moraalridder uit hangen maar, zoals ik al zei, je maakt op niemand indruk.
Iedereen met een beetje hersens snapt dat het illegaal is en dat met het massaal aanbieden van illegale content de rechthebbenden inkomsten mislopen (hoewel beduidend minder dan dat ze zelf willen doen geloven).
Het enige dat je kan doen is balen of kijken of je via de rechter iets af kan dwingen.
Via de rechter iets als dit voor elkaar krijgen is gewoon een belachelijk iets om te opperen en als je dit serieus meent dan heb je werkelijk niet in de gaten wat er speelt. Rechtsbijstandsverzekeringen doen zelfs niets bij auteursrechtschendingen.
En je hoeft niet te balen want er is gewoon een alternatief; niet betalen. Dat is een van de weinige dingen dat bij bedrijven duidelijk maakt dat je het niet eens bent met hun product of hun beleid.
geen nekel recht om de wet te overtreden
Klopt. Zegt ook niemand.
Je kunt er echter als vrijdenkend mens gewoon voor kiezen om iets illegaal te doen.
Het belerende vingertje op steken en blijven herhalen dat het niet mag doet er niets aan af dat het bestaat en dat specifiek de media producerende bedrijven vinden dat ze hier last van hebben.

Je kunt je eenzijdige en ignorante reacties nu gewoon achterwege laten.
bytemaster460 @centr1no12 juni 2023 21:29
En op basis van welke zelfverzonnen regel is dat dan?
Het gerechtshof heeft in een zaak over de thuiskopieheffing op media met gekopieerde streamingdata geoordeeld dat een kopie van auteursrechtelijke bescherming materiaal van een streamingdienst geen thuiskopie is. Ik verzin het niet.
De rest van je betoog is vooral een vergoelijking van het overtreden van wetten. Daar kan ik verder weinig mee.
centr1no @bytemaster46012 juni 2023 22:18
En wederom blijkt dat je niet weet waar je het over hebt.
https://tweakers.net/nieu...-en-spotify-mag-niet.html
Het gaat specifiek over offline kopieën die door een dienst zelf worden gemaakt, onder controle blijven van die dienst en zelfs door die dienst kunnen worden verwijderd.
Dat is dus niet hetzelfde als een door jezelf gemaakte kopie waarover je zelf de controle hebt en vandaar ook geen kopie voor privégebruik cq een thuiskopie.

Ik zei toch dat je je ignorante reacties achterwege moest laten?
bytemaster460 @centr1no14 juni 2023 19:43
Je hebt gelijk. Dat was uit de context.
Echter is te weinig jurisprudentie om te oordelen of een kopie van gestreamde media na afglopen van een abonnement of verwijdering van content een legale thuiskopie is.Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat wanneer de licentie vervalt (dus wanneer je abonnement ophoudt of de provider de content verwijdert) ook de licentie van de kopie vervalt en daarmee dus illegaal wordt.

Laat jij je zelfbedachte regels en dan nu ook achterwege?
MattiVM @bytemaster46011 juni 2023 20:44
Ik vind het wel wel grappig dat je denkt dat je tegen één en dezelfde persoon bezig bent. Het is dus duidelijk dat je niet meer 100% aan het opletten bent.
In mijn bericht heb ik namelijk ook niets gezegd over een abonnement (dat is afgelopen). Ook heb ik helemaal geen eigen regels gemaakt. Mijn bedoeling is dus ook helemaal niet om iemand te beschermen of tegen te werken.

Daarnaast wil ik je graag nog meegeven dat ik, MattiVM, een Belg ben.
Als ik nu dan toch de terms of use van Netflix bekijk...
4.6. Tenzij nadrukkelijk toegestaan door ons, stem je ermee in om het volgende niet te doen:
(i) content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de Netflix-dienst, te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken;
Dan zeg ik inderdaad "Helemaal correct. Er mag geen kopie genomen worden van de content die Netflix aanbiedt"... totdat je de Belgische wetgeving leest...
1.2 Privékopie
Wanneer het auteurswerk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen de (gedeeltelijke of integrale) reproductie van alle mogelijke werken, behalve bladmuziek, die bestemd is voor privégebruik, zolang er geen winst wordt nagestreefd en de normale exploitatie van het werk hier niet onder lijdt. Onder privégebruik valt het gebruik in de beperkte kring van de familie, namelijk de privésfeer, en niet beperkt tot personen waarmee men een biologische band heeft. De reproductie moet overigens ook bestemd zijn voor deze familiekring. Deze uitzondering geldt voor alle mogelijke reproducties, dus van papier naar papier en naar digitaal, van digitaal naar papier, en van digitaal naar digitaal.
Dat spreekt elkaar toch wel wat tegen... nee? Maar laat het a.u.b. duidelijk zijn dat ik hier niets mee wil zeggen, suggereren of insinueren.
Voor de duidelijkheid: Dit zijn geen zelfgemaakte regels of wetten!
bytemaster460 @MattiVM11 juni 2023 20:56
Je hebt gelijk. Het zwarte icoontje bracht me in verwarring. Excuus.
De wetgeving loop ter gewoon bij achter. Die gaat er nog vanuit dat je een medium hebt en in principe een oneindig durende licentie hebt om het materiaal te bekijken of te beluisteren. Bij streaming content is dat niet het geval. De licentie duurt zolang als de content je wordt aangeboden. Er zal meer jurisprudentie moeten komen of een kopie ervan nadat de licentie is ingetrokken nog steeds onder de Thuiskopie valt, of de Belgische variant daarvan.
centr1no @bytemaster46011 juni 2023 13:11
Zo werkt het niet.
Zo werkt het in de praktijk dus wel.
Jij verzint er allerlei rechten omheen.
Ik verzin helemaal geen rechten. Ik geef letterlijk aan dat het illegaal is.
Ik geef letterlijk aan dat er voor mensen redenen kunnen zijn dat ze ontevreden zijn met een streamingdienst en dan naar het beschikbare alternatief gaan.

Je kunt wel blijven roepen dat het fout is volgens de lettertjes van de wet en de gebruiksovereenkomst maar je maakt op niemand indruk.
Die streamingdiensten hebben de ergste concurrent die er is. Gratis en met de beste service.
Als ze niet iets bieden dat daarmee kan wedijveren dan gaan mensen naar de concurrent.
Dat is hoe de praktijk werkt.
bytemaster460 @centr1no11 juni 2023 19:03
Ontevredenheid geeft je nog steeds geen nekel recht om de wet te overtreden. Het enige dat je kan doen is balen of kijken of je via de rechter iets af kan dwingen.
Een illegale dienst is geen concurrent. En zoals al eerder gezegd: men doet het omdat de pakkans klei is en omdat het technisch eenvoudig is. Dat is nogal hypocriet aangezien we bij andere overtredingen met zijn allen hard schreeuwen dat het aangepakt moet worden.
Katsunami @bytemaster46010 juni 2023 16:33
Dat is niet de instelling van velen. Die is meer vergelijkbaar met "het is digitaal, dus ik wil het gratis hebben omdat het kan." Ik had vroeger collega's die mij "achterlijk" vonden omdat ik spellen koop bij GOG.com. In een uitverkoop kan ik soms spellen op de kop tikken voor minder dan €2 (!) per spel.

"Maar dat spel is 10 jaar oud! Daar betaal je toch geen geld voor? Dat kun je gewoon ergens downloaden!"

Voor een bedrag van €2-€5 euro is het me de moeite niet eens waard om een illegale download te gaan zoeken, die te checken op malware, de laatste patches bij elkaar te gaan graven + eventuele community fixes erbij te moeten zoeken. (edit: GOG.com levert dat allemaal mee, in een mooie installer, en het spel is vaak zelfs aangepast om te draaien op moderne systemen.) Als het bij elkaar zoeken van updates voor een illegale versie een uur duurt, of zelfs langer, dan heb ik dus een uur zitten werken/prutsen voor €2 of €5 euro. Dan betaal ik liever dat bedrag, download het spel, installeer het en ik kan gaan spelen.

Maar dat is niet zoals de meesten denken.

relevante link over hoe mensen over digitale producten denken

[Reactie gewijzigd door Katsunami op 22 juli 2024 14:52]

centr1no @Katsunami10 juni 2023 18:37
Maar dat is niet zoals de meesten denken.
Heb je het dan over 51% of over een overweldigende meerderheid? En de meesten van wat?
Die 'relevante' link zegt letterlijk bovenaan de pagina 'This is how I feel about buying apps'. I, als in ik, als in hijzelf. Eén persoon.
Er zijn miljoenen mensen op de wereld die er zo niet over denken. Het wel degelijk relevante bewijs daarvoor is de miljarden die door softwarebedrijven met apps worden verdiend.
Mensen kopen games massaal via de online services van de consoles en diensten als Steam, GOG, Epic.

Er zullen best nog een hoop mensen games niet kopen 'omdat het kan' of omdat ze er om wat voor reden dan ook het geld niet voor hebben of voor over hebben of wat voor reden dan ook.
Maar ik ken in mijn omgeving helemaal niemand die games nog illegaal download omdat ze allemaal prima tevreden zijn met de aanwezige services.
Katsunami @centr1no11 juni 2023 00:29
Het ligt eraan hoe oud je bent. Hoe ouder mensen worden, hoe minder moeite ze willen steken in het aan de praat krijgen en houden van illegale spullen. Vroeger (eind jaren 90, begin 2000) had ik er geen enkel probleem mee om een spel dat me "wel leuk leek, maar mogelijk niet waard om te kopen" ergens op te zoeken, te downloaden, patchen, enz..., en daar een complete dag in te steken om het voor elkaar te krijgen. Dat bespaarde me 40-50 euro als het lukte.

Tegenwoordig is het me die tijd niet meer waard, vaak zelfs niet voor €50.
centr1no @Katsunami11 juni 2023 14:41
Ik zie veel jeugd specifiek voor de legale aankoop kiezen door de toegevoegde waarde van de online functionaliteiten die enorm veel games tegenwoordig bieden.
En de zero-day patches en updates gaan uiteraard via de online verkopers veelal automatisch.
een spel dat me "wel leuk leek, maar mogelijk niet waard om te kopen"
Ik ben van voor het internettijdperk. Mijn eerste 'PC' had 1Kb geheugen en alle code moest met de hand ingetypt worden om het ding iets te kunnen laten doen. Ik kopieerde al spellen toen ze nog analoog op tape stonden.
Freeware en shareware was overal en als je op een beurs o.i.d. iets kocht had je werkelijk geen idee of het legaal of illegaal was. Maar dat was toen ook helemaal niet aan de orde want het was allemaal nog kakelvers.
Niet om nu de 'vroeger was alles beter' vlag uit te hangen, maar in die tijd ging je bij anderen gamen omdat die spelletjes hadden die je zelf niet had en voor co-op of PvP zat je letterlijk naast elkaar.
Als kind kreeg je misschien voor je verjaardag op Sinterklaas een spelcomputer (Sega, Nintendo, X-Box, Playstation) cadeau maar daar zat vaak maar 1 spel bij. Er is in die markt ook niets verandert. Nieuwe games kosten €79? En dan vinden de uitgevers het raar dat er illegale alternatieven bedacht worden.
Ondanks die illegale alternatieven zijn er al die jaren miljarden verdient met games.

Terug on topic; er waren demos. Gaming magazines leverden die zelfs op schijfjes mee.
Later kon je ook demos downloaden. Sommige demos waren eigenlijk het volledige spel met wat beperkingen die er redelijk simpel uit te slopen waren.
Maar je had in ieder geval de (beperkte) mogelijkheid om een spel uit te proberen.

Het blijkt dat veel mensen geen enkel probleem hebben een hoop geld uit te geven om bepaalde spellen maanden, zelfs jaren van te voren te reserveren of pre-orderen om ze op dag 1 te kunnen spelen terwijl men totaal geen idee heeft of het spel het ook waard is. Soms lijkt het er bijna op dat mensen het leuker vinden om te klagen over een slecht spel dan dat ze een goed spel spelen.
En het kwaliteitsniveau van games is de laatste tijd ook maar af te wachten. In sommige gevallen zijn games pas maanden na release een beetje wat je 'af' zou noemen.

Het niveau van een dienst als Steam is nu dusdanig dat ze daar op inspelen. En dat is het hele punt. Als de balans tussen service en prijs goed is zijn er miljoenen mensen die dat zullen prefereren boven het illegale alternatief. Het illegale alternatief zou er theoretisch voor moeten zorgen dat developers, uitgevers, services een voor de consument aantrekkelijker product gaan leveren.
Sommige bedrijven snappen dat. Anderen duidelijk niet.

Je ziet hetzelfde gestoorde gedrag terug bij de filmstudio's. Ze maken liever hun hele, betalende publiek uit voor rotte vis dan dat ze inzien of toegeven dat hun product ondermaats is.
Al die mediabedrijven moeten er blijkbaar op de harde manier achter komen dat het publiek op een bepaald moment gewoon niet meer wil betalen voor wat ze leveren. En tegelijkertijd moeten consumenten ophouden met als een verslaafde steeds maar de aangeboden rotzooi te consumeren.
bytemaster460 @Katsunami10 juni 2023 16:37
De redenering "omdat het kan" is volgens mij precies wat ik ook zeg: technisch laagdrempelig en de pakkans nihil.
YangWenli @Suncatcher9 juni 2023 20:54
Mijn moeder deelt een account met mijn broer maar ze heeft mij al gevraagd om een account aan te maken.

Klagers schreeuwen harder op het internet. De dood van Netflix is al vaker voorspeld. :O
Noresponse @Suncatcher9 juni 2023 23:57
Ik heb mijn abonnement opgezegd, want heb twee internet verbindingen in huis en de dochter zit op een locatie waar internet zit van Xs4all bij mijn kantoor en rest van het huis zit op het KPN netwerk en ze kreeg al meldingen en moest verplicht account aanmaken als ging ze inloggen met mijn gegevens.

Ze heeft soms wel een beetje bereik met haar mobiel via het KPN netwerk en dan kan ze soms streamen, maar dat werkt niet optimaal of helemaal niet. ik vindt 16 euro per maand genoeg en kijk zelf niet veel netflix en kids wel, maar weiger om meer te betalen en heb het gewoon opgezegd.

Zoon vond het oké en dochter had er meer moeite mee, maar we hebben prime, videoland, Sky, HBO , Disney en youtube ook al . Het is op een bepaald moment gewoon een principe kwestie en ga ook geen tijd investeren om ze te bellen hierover. Het is niet dat ik het kan betalen, maar ze zullen me ook zekers niet missen .

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 14:52]

bytemaster460 @Noresponse10 juni 2023 11:35
Zover ik weet kun je gewoon met Netflix contact opnemen en uitleggen dat je twee verbindingen hebt.
Noresponse @bytemaster46011 juni 2023 15:21
Dat had ik al eens gedaan toen alle accounts op elke apparaat vanuit hun kant er werden uitgegooid. Ik heb toen ook contact met ze gehad en advies was op via het zelfde adres netflix te kijken. Dit hebben ze toendertijd weer gedaan voor een tweede keer dat eerst via chromecast, Android TV en tablet en als laatste de mobiel die eenzijdig werd uitgelogd en dat je dan opnieuw moest inloggen.

Nu ik de dochter wederom weer eruit gegooid en krijgt een boodschap om een eigen account aan te maken. Ik heb daar geen zin meer in dus volgende week is het einde Netflix.
Autisme_tech @Noresponse11 juni 2023 09:33
Hbo gaat ook een stuk duurder worden in 2024 als de dienst wordt omgezet naar een nieuw platform (om van alle oude contracten en kortingen af te kunnen komen)
CaptainKansloos @Suncatcher10 juni 2023 16:48
Ik betaal graag een paar euro meer zodat iemand die ik ken en het geld er niet voor heeft ook Netflix kan kijken.
Ik snap je redenatie op zich wel, maar puur technisch (en zelfs prijstechnisch) maakt het nieuwe prijsmodel daar natuurlijk geen verschil:

1) Of je deelt een UHD account wat _jij_ betaald met iemand anders op een andere fysieke locatie (die het niet zelf kan betalen)
2) Of je betaald _extra_ voor een account dat je deelt met iemand anders op een andere fysieke locatie (die het niet zelf kan betalen).

Bij 2) genereert Netflix extra inkomen omdat jij filantropisch ingesteld bent, maar functioneel veranderd er niks. Bij 1) betaalde je ook al voor de ander; je kunt immers in alle gevallen maar een gelimiteerd aantal streams tegelijk bekijken.

En ja, je kunt eindeloos soebatten of die extra persoon Netflix 'nodig' heeft en wat dat dan in euro's waard is (voor jou, maar ook voor Netflix), maar het nieuwe model is _uitsluitend_ in het voordeel van Netflix; niet van jou.
laptopleon @Suncatcher10 juni 2023 20:42
Ik ben voorstander van het betalen naar gebruik. Dus een tweede, derde etc account erbij tegen betaling: Prima.

Maar dan wil ik uiteraard ook maar voor één 4K scherm betalen als ik altijd maar één 4K scherm gebruik, maar dat is geen optie bij Netflix. Daar wringt wat mij betreft de schoen.
ViPER_DMRT @Suncatcher11 juni 2023 10:14
Sure, maar voor wat ik (didn't looked in to it) ben je beperkt tot 2 *extra's* die heb ik nu verbruikt door hun mee te nemen in de rekening. (iets van 4 euri pp meen ik)
Choose wisely =]
Alxndr @Suncatcher10 juni 2023 11:02
Jij bepaald voor de extra persoon buiten je huishouden?

Dat is wel heel erg aardig, ik zou die persoon dan toch echt zelf laten betalen. Ben ik nou zo'n klojo?
Theodor @Alxndr10 juni 2023 11:57
Deel met mijn kleinkinderen heb ik die 4 euro graag voor over.....
Alxndr @Theodor10 juni 2023 12:01
Wat ik zeg, da's heel aardig van je. Ik mag/kan tot nu toe nog wel gewoon gratis meeliften op het account van m'n moeder, maar ik weet zeker dat zodra ze extra moet betalen ze (terecht) aan gaat kloppen. Misschien moet ik toch maar wel aan kinderen gaan beginnen :9~
Xander.M 9 juni 2023 18:28
Zelf ook mijn premium abbo gestopt. Deelde het met 2 andere, die nemen nu zelf een abbo dus ze schieten er wel mee op.

Vind de premium voor 4k hdr niet meer van deze tijd en 7,99 voor 720p is ook absurd, vooral met de concurrentie van vandaag.
Carlos0_0 @Xander.M9 juni 2023 18:40
Maar waarom dan niet als nog account houden, nu nemen ze elk ieder een eigen account.
Maar voor 3 of 4 euro meer kan je het delen, deel je het bedrag eventueel met hun en klaar.

Ben je zelf uiteindelijk ook goedkoper uit, aangezien je met andere deelt.
Xander.M @Carlos0_09 juni 2023 20:29
Ik kreeg die hele optie niet.
Potverdrie, dat was inderdaad beter geweest.
Boy @Carlos0_010 juni 2023 07:11
Ik deel met 3 anderen. Het kost 4 euro extra per account.
Dus dan wordt het 16 euro (premium account) + 12 euro voor extra members.

dus onder de streep is het een verhoging van 3 euro per persoon als we alles eerlijk delen.

Maar dan. heb je wel een beperking erbij dat m'n broer bijv niet kan streamen op z'n telefoon en z'n vrouw thuis kan kijken tegelijkertijd...

Tot nu toe nog niet veel problemen gehad (alleen een code eens door moeten geven), alles loopt nog prima door dus laat het even zo.
ExtremelyBroken @Boy10 juni 2023 11:07
Mobiele apparaten (ipad/telefoon) lijken nog niet onder de beperking te vallen. Ik keek op mijn pa’s account, de Shield wil niet meer, maar de mobiele apparaten spelen nog vrolijk door.
SuperDre
@Xander.M9 juni 2023 18:53
Juist, als alleenstaande zonder 4K behoefte vind ik 8 euro dan nog wel wat acceptabeler dan de 13 euro.
Cergorach
@Xander.M9 juni 2023 21:05
En dat laat zien dat stemmen met je portemonnee alleen effect heeft als je dat collectief doet, als in een grotere groep dan die dat niet doet...

Netflix wijzigt wat, een hoop geblaas volgt, maar veel meer mensen nemen een volledig abo... En zo werkt dat niet alleen bij Netflix, dat werkt zo bij bijna alles. Iets moet echt heel slecht wezen voordat er genoeg mensen mee ophouden en zo een bedrijf failliet gaat...
joker1977 9 juni 2023 17:57
Het is natuurlijk niet geheel onverwacht als een relatief succesvol commercieel bedrijf eerst onderzoekt wat de economische impact is van een operationele beslissing voordat ze die doorvoeren.

Nu "iedereen" gewend is aan het gemak van Netflix is het opportuun gebleken om account-sharing onmogelijk te maken zonder een extra toeslag, ofwel in prijs te verhogen. Dus dat doen ze dan ook.

Het verbaast mij niet.
MrMistral @joker19779 juni 2023 18:06
Precies. En dat is dan dankzij toch en niet ondanks? Misschien sijpelt hier de wens van de auteur in door ;) Maar de strategie van Netflix lijkt dus te werken. Ik zou dit het liefst ook anders zien, maar met deze cijfers kan je ze dus geen ongelijk geven.

Los hiervan ben ik het eens met de vaak gehoorde kritiek dat Netflix in eerste instantie accountsharing niet ontmoedigde, dus dit is lekker extra geld verdienen/ groei creëren. Noem het hoe je het wilt.

Ben benieuwd hoe dit er op de wat langere termijn gaat uitzien. Hoor om mij heen wel echt mensen die het 'even aankijken' en verwachten zelf weer illegaal te gaan downloaden/ streamen.
yzf1kr @MrMistral9 juni 2023 18:47
Hoor om mij heen wel echt mensen die het 'even aankijken' en verwachten zelf weer illegaal te gaan downloaden/ streamen.
98% wil dat gedoe helemaal niet meer. Zoeken, VPN's installeren, torrents downloaden (wachten), en dan halve content, of slechte kwaliteit krijgen.

Vroeger ook veel illegaal gedaan, maar dat gedoe hoef ik niet meer terug.
Nu is het klikken en kijken, thuis op TV en onderweg of op vakantie op de latptop of smartphone.
i-chat @yzf1kr9 juni 2023 20:06
98% wil dat gedoe helemaal niet meer. Zoeken, VPN's installeren, torrents downloaden (wachten), en dan halve content, of slechte kwaliteit krijgen.
tegenwordig is het,

trailers door je neus geboord krijgen, NOG meer trailers door je neus geboord krijgen, rare regeltjes rond account deling, steeds sneller stijgende abonnementskosten, en natuurlijk bovenop alles, deze content is er niet voor uw regio -meldingen.

Dus die vpn ga je in ieder geval nog nodig hebben...

en dan komen we nog bij dat andere punt.. hoeveel series staan er op netflix, HBO, prime of waar dan ook waar alleen seizoen 5, 6, 7 en 8 maar beschikbaar zijn* en 1 t/m 4 dus niet meer.

wil je nu toch eindelijk eens game of thrones kijken zul je net zien dat de eerste paar seizoenen inmiddels niet meer beschikbaar zijn en die dan maar op dvd / itunes / google video of waar dan ook moet kopen. daar zullen ze vanuit netflix vast goede (financiële redenen voor hebben, want graai cultuur en niet willen betalen voor de volgende 5jarige licentie-deal of vanuit de maker: weer de topprijs willen hebben voor een serie die inmiddels al 5 jaar lang beschikbaar is geweest op streamingdiensten.

hoe het ook zij, van die newsgroeps of torrentsites ben je ook nog niet helemaal af... ja netflix is leuker, makkelijker sneller whatever... maar dan moet het wel hebben wat je wilt kijken en voor films die nu nog in de bios zijn geloof ik dat wel, of voor materiaal dat op ander platform thuishoort maar voor vorrige delen in een serie is dat gewoon belachelijk.

edit:
GoT is her een fictief voorbeeld omdat ik momenteel geen zin heb om uit te zoeken voor welke series (op dit moment beschikbaar) deze ellende momenteel geldt, er zijn iig genoeg series waar dit momenteel bij speelt.
loki504
@yzf1kr9 juni 2023 21:33
Daarom nemen een hoop een van de vele illegale iptv. Goedkoop en extreem groot aanbod en 1 berichtje naar je contact persoon en de volgende dag staat er op. Thuis onderweg of zelfs aan de andere kant van de wereld.
pineapple23 @yzf1kr9 juni 2023 19:06
Zoals jij het vroeger deed kan het ook nog, maar het kan nu volledig geautomatiseerd.
marcovit @pineapple239 juni 2023 19:12
Radarr/sonarr via transmission die via een vpn connectie werkt en vervolgens via plex wordt geïndexeerd.

Niet voor de normale leek natuurlijk, daar is Netflix weer voor. :+

Overigens heb ik ook Netflix via een vriend. Ik gebruik het eigenlijk nooit.

[Reactie gewijzigd door marcovit op 22 juli 2024 14:52]

Orky Rulez @pineapple2310 juni 2023 00:08
Vergeet niet dat je ook nog hardware moet hebben. De tijd dat er in elk huishouden een pc stond is al even voorbij...

Voor €48/jaar kan je lekker blijven kijken op je geleechte account
mr_evil08 @yzf1kr9 juni 2023 22:29
Moah de torrent tijd ging anders best goed maar je moet er even moeite voor doen om het in te richten en daarna niet meer naar om hoeft te kijken, zaken als popcorn time etc ging anders ook goed, vrijwel direct starten in goede kwaliteit.
PrimusIP @yzf1kr9 juni 2023 23:30
Ik heb gewoon Netflix hoor.
Maar het is heel makkelijk illegaal. Redelijk goede torrent zo gevonden. Downloaden en als je Plex hebt is het vervolgens niet anders dan kijken via de Netflix tv app.
En ik ken mensen die in Koreaanse drama zijn maar moeten wachten tot de Nederlandse Netflix de nieuwste episode online zet. Maar die buitenlandse Netflix episodes kun je gewoon via een web adres bekijken.
Ik bedoel, het is nog steeds makkelijk. Althans makkelijker dan switchen van streamingdienst.
pennywise666 @yzf1kr11 juni 2023 05:32
Als je het downloaden gewoon goed, simpel en effectief doet doet dan klopt er helemaal niks van wat je daar over zegt. Het tegenovergestelde is namelijk waar.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @MrMistral9 juni 2023 18:27
Precies. En dat is dan dankzij toch en niet ondanks? Misschien sijpelt hier de wens van de auteur in door
Haha dat valt wel mee, ik deel Netflix zelf niet dus is niet van toepassing ;) De reden is sowieso te speculatief dus ik heb er 'na invoer van' van gemaakt, dan is het neutraler en minder aan elkaar gekoppeld.
MrMistral @TijsZonderH9 juni 2023 18:33
Haha, top, fair!
Aftansert 9 juni 2023 17:59
Vreemd dat Tweakers domme framing van een analistenbureau klakkeloos overneemt. Aan een grafiek van het aantal nieuwe abonnees kan je niet direct zien of andere mensen Netflix verlaten, en "concrete cijfers noemt het bureau niet" over opzeggingen.

Klinkt meer als "Netflix kreeg in VS recordaantal nieuwe abonnees dankzij accountdeelbeleid", omdat het eerst gedeelde account nu aparte subscriptions nodig heeft.

edit: Inmiddels is de titel van dit artikel stilletjes aangepast

[Reactie gewijzigd door Aftansert op 22 juli 2024 14:52]

Frame164 @Aftansert9 juni 2023 18:02
Maar ook blijkbaar dankzij het aanbod. Als je opeens extra moet gaan betalen kan dat ook een trigger zijn om eens elders te kijken.
raro007 @Frame1649 juni 2023 19:19
Waar elders?
Die hebben geen content die netflix heeft meestal.
OruBLMsFrl @raro00710 juni 2023 00:00
HBO en AppleTV hebben beiden heel wat verdomd goede series anders. Netflix heeft er van topkwaliteit misschien net aan evenveel, in mijn beleving hebben ze daarbij vooral heel veel middelmaat helaas. Ook in het filmaanbod zie je dat.
pennywise666 @OruBLMsFrl11 juni 2023 05:35
De Netflix docuseries/docufilms zijn vaak veel beter dan de series/films.
Mathijs B 9 juni 2023 18:19
Dit zegt nog niet of dit nou een goede keuze is geweest voor de winst. Misschien zeggen nu heel veel mensen hun dure abonnement op nemen daarvoor in de plaats de goedkopere omdat ze toch niet meer kunnen delen. Uiteindelijk kan alleen dat al tot verlies lijden.
SuperDre
@Mathijs B9 juni 2023 18:51
Tot dat je bedenkt dat je het dure account nodig hebt om '4K' te kunnen kijken.
lezzmeister @SuperDre9 juni 2023 19:09
Wat ik dus zojuist heb gedaan, geen delen heeft het toch geen nut. Surround kan toch niet zonder die vreselijke app, browser kan maar tot 720p, en ik kijk 99/100× op pc, zeer zelden op tv. Dan te bedenken dat de bitrate voor 4K niet echt je van het is.

Ik vraag me af hoeveel meer nettowinst het op heeft geleverd.

[Reactie gewijzigd door lezzmeister op 22 juli 2024 14:52]

YangWenli @lezzmeister9 juni 2023 21:02
Veel series die ik kijk gaan voor het verhaal niet de special effects en oudere series zijn überhaupt niet in 4k.
ArcticWolf @YangWenli9 juni 2023 21:55
Meeste series die ik keek op Netflix zijn toch gecanceld :') maat van mij deelde zijn account met mij en hij krijgt Prime van mij, maar nu heeft Netflix mij geblokkeerd... ik vind het wel prima, mis het niet.
Finger @SuperDre9 juni 2023 19:38
Die vind ik nog niet heel duur. Ik heb geen tv abonnement meer omdat ik dat toch niet kijk. Inplaats daarvan voor het zelfde geld Netflix waarbij ik zelf kan kijken wat ik wil, wanneer ik wil en zonder reclame.
Schaapje_BlaaT 9 juni 2023 21:30
Ik heb mijn 4K abonnement maar omgezet naar de 1080P versie omdat die extra streams nergens goed meer voor zijn. Als er geen meekijkers zijn is het ook gemakkelijker om van de ene naar de andere streaming dienst te hoppen. Het zal mij benieuwen hoe lang het duurt voor een maandelijks abonnement veel duurder wordt dan een jaarabonnement om dat ook te stoppen.
PrimusIP @Schaapje_BlaaT9 juni 2023 23:38
Dat is ook een idee. Mijn tv trekt 4K prima, maar ik gebruik de apps via een oude Apple TV die 1080 pakt. En eerlijk gezegd mis ik het niet. Ik zit nog te twijfelen om dan maar naar het goedkoopste abonnement te gaan, of om het te vervangen met Disney plus. Ik neig naar het laatste. Streaming dienst hoppen is wel veel makkelijker als je niet rekening hoeft te houden met anderen die je account delen.
lDDQD @PrimusIP10 juni 2023 10:55
Netflix gebruikt een lage bitrate voor hun 4K content, daar mis je weinig van als je naar 1080p gaat.
tcviper @Schaapje_BlaaT10 juni 2023 07:28
Dat heb ik dus ook gedaan. 1080p/HD is prima voor mij.
lepel 9 juni 2023 18:03
Is dit een bedrijf dat dit voor Netflix analyseert? Hoe komen ze anders aan deze gegevens? En hoe betrouwbaar zijn die?
Gitarist 9 juni 2023 18:03
Eigenlijk moet het woord "ondanks" in de kop van het artikel dus vervangen worden door "dankzij"
Olaf van der Spek 9 juni 2023 18:18
'Netflix kreeg in VS recordaantal nieuwe abonnees ondanks accountdeelbeleid'
Dankzij het accountdeelbeleid, dus, waarschijnlijk?

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