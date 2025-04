Disney+ gaat in Canada 'beperkingen' invoeren op accountdelen

Disney+ zegt tegen Canadese abonnees vanaf november 'beperkingen' in te voeren om het accountdelen tegen te gaan. Mogelijk wil de streamingdienst het delen van een account buiten het huishouden blokkeren.

In een mail aan Canadese abonnees kondigt Disney+ de aanstaande beperkingen aan en zegt de streamingdienst de gebruikersvoorwaarden te hebben aangepast, schrijft Mobile Syrup. In die gewijzigde gebruikersvoorwaarden geeft het bedrijf aan dat een account niet buiten het huishouden gedeeld mag worden, waarmee het bedoelt dat een account niet buiten een woonadres mag worden gebruikt.

Disney+ zegt met de gebruikersvoorwaarden accounts te mogen analyseren om te kijken of ze aan deze voorwaarde voldoen. Als ze dat niet doen, kan Disney+ ze beperken of opheffen. Het is niet duidelijk of Disney+ deze maatregelen vanaf november daadwerkelijk wil doorvoeren en hoe streng het bedrijf hierin gaat zijn. Het is bijvoorbeeld niet bekend hoe het platform wil omgaan met abonnees die op reis zijn.

In de gebruikersvoorwaarden spreekt Disney+ over verschillende Service Tiers; bij sommige Tiers zou het wel mogelijk zijn om een account buiten een huishouden te delen. Bij de huidige abonnementen zit er nog geen verschil in de mate waarin een account gedeeld mag worden. Bij Netflix is het wel mogelijk om met abonnementsaanvullingen accounts buiten een huishouden te delen. Mogelijk wil Disney+ dit in de toekomst ook doen.

Afgelopen augustus gaf Disney-ceo Bob Iger al aan te kijken naar mogelijkheden om accountdelen tegen te gaan. Deze maatregelen zouden in 2024 of later beginnen. Streamingdiensten stellen inkomsten mis te lopen door het accountdelen. Met deze beperkingen hopen de bedrijven meer accounts te krijgen en zo verder te kunnen groeien. Netflix introduceerde in mei een toeslag van 4 euro per maand om accountdelen mogelijk te maken.