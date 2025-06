Disney+ kreeg er 7 miljoen nieuwe abonnees bij, draait minste verlies sinds 2020

Disney meldt voor het eerst dit jaar een groei van het aantal Disney+-abonnees. In totaal kwamen er in het afgelopen kwartaal bijna zeven miljoen bij. Hoewel Disney nog steeds verlies boekt met zijn streamingdiensten, is dat verlies wel het laagst sinds 2020.

In totaal telde Disney+ aan het eind van het vierde kwartaal van 2023, dat voor Disney eindigde in oktober, 150,2 miljoen abonnees. Dat is inclusief Disney+ Hotstar, dat het bedrijf in onder meer India, Thailand, Maleisië en Indonesië aanbiedt. Hiermee heeft de streamingsdienst bijna zeven miljoen meer abonnees dan in het vorige kwartaal, laat Disney weten in zijn kwartaalrapport.

Het is voor het eerst dit jaar dat het aantal Disney+-abonnees is gestegen. Het hoogtepunt van 164,2 miljoen abonnees is echter nog niet overtroffen. Dat was in het derde kwartaal van 2022. De terugloop van abonnees het afgelopen jaar komt door de blijvende daling van Disney+ Hotstar-klanten. Disney+ telde in het afgelopen kwartaal namelijk wél een recordaantal 'kern'-abonnees: 112,6 miljoen.

In het afgelopen kwartaal hebben de streamingsdiensten van Disney gezamenlijk 420 miljoen dollar verlies geleden. Dat is een stuk minder dan een jaar geleden, toen in hetzelfde kwartaal een verlies van 1,47 miljard dollar gemeld werd. Het operationeel verlies in deze afdeling is het laagst sinds het derde kwartaal van 2020, toen er 352 miljoen dollar verlies werd geboekt.

Disney dankt deze daling onder meer aan de groei van abonnees bij het reguliere Disney+ en de Amerikaanse streamingsdienst Hulu, en de verhoging van de abonnementsprijzen. Ook heeft Disney naar eigen zeggen gemiddeld per Amerikaanse abonnee een hogere omzet gekregen, 7,50 dollar, door gestegen advertentie-inkomsten. In de VS heeft nu ongeveer de helft van de abonnees een abonnement met reclames. Deze maand is een dergelijke abonnementsvorm ook in enkele Europese landen beschikbaar gekomen, maar nog niet in de Benelux. Disney verwacht in het vierde kwartaal van 2024 voor het eerst winst te boeken met zijn streamingsdiensten.