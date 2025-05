Disney+ maakt account delen vanaf deze zomer moeilijker

Disney gaat het delen van Disney+-accounts vanaf deze zomer moeilijker maken. Wie zijn account dan nog wil delen met mensen buiten het eigen huishouden, moet daar extra voor betalen. Disney heeft daarvoor de algemene voorwaarden aangepast.

Accounts waarvan Disney+ vermoedt dat ze 'ongeoorloofd gedeeld' worden, krijgen vanaf deze zomer een optie te zien om zelf een abonnement af te sluiten. Dat vertelde cfo Hugh Johnston van Disney tijdens een gesprek over de financiële resultaten van het bedrijf, schrijft The Verge.

Het blijft echter wel mogelijk om accounts te delen met mensen buiten het eigen huishouden. Daar moet in de toekomst extra voor betaald worden. Hoeveel dat gaat kosten, heeft Disney niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk op welke manier Disney+ controleert of gebruikers ongeoorloofd een account delen. Bij concurrent Netflix gebeurt dat bijvoorbeeld op basis van het IP-adres.

Disney heeft zijn algemene voorwaarden aangepast aan de nieuwe regels. Die gaan zowel voor Disney+ als voor Hulu, dat ook onder Disney valt, maar in Nederland niet zonder omwegen te gebruiken is. In de voorwaarden, die in Nederland op 1 december vorig jaar zijn geüpdatet, staat nu dat inloggegevens niet met derden gedeeld mogen worden. Volgens The Verge gelden de nieuwe voorwaarden reeds voor nieuwe abonnees van de streamingdiensten. Voor bestaande gebruikers gelden de nieuwe regels vanaf 14 maart.

Eerder pasten ook andere streamingdiensten hun regels rondom het delen van accounts aan. Netflix-gebruikers betalen in Nederland en België momenteel een toeslag van vier euro om hun account buiten hun huishouden te delen.