Netflix verhoogt abonnementsprijzen in Nederland en België

Netflix verhoogt de prijzen van zijn abonnementen in Nederland en België. Dat is te zien op de website van het bedrijf. De prijsverhogingen gelden voor alle abonnementen en verschillen tussen de een en drie euro per maand.

De nieuwe Netflix-tarieven zijn te zien op de website van de streamingdienst. Een Basic-abonnement gaat in Nederland 9 euro per maand kosten, een euro meer dan voorheen. De prijs van het standaardabonnement wordt verhoogd van 12 naar 14 euro per maand. Het Premium-abonnement wordt opgehoogd naar 19 euro, waar dat eerder nog 16 euro was.

In België gaan de prijzen ook omhoog, meldt VRT NWS. Een Basic-abonnement wordt daar eveneens een euro duurder, maar gaat daarmee 10 euro per maand kosten. De prijs van een Standard-abonnement wordt opgehoogd naar 15 euro per maand en het Premium-abonnement gaat in België 20 euro per maand kosten. Daarmee zijn alle Belgische abonnementsprijzen een euro per maand hoger dan in Nederland.

De prijsverhoging lijkt per direct te gelden voor mensen die een nieuw abonnement afsluiten. Bestaande klanten worden binnenkort over de prijsverhoging geïnformeerd, schrijft de NOS. Netflix schrijft op zijn website dat het prijsverhogingen kan doorvoeren omdat het investeert in nieuwe tv-series en films en nieuwe functies. De dienst verhoogde de prijzen in Nederland en België voor het laatst in 2021.

Netflix-abonnement (Nederland) Nieuwe prijs Oude prijs Basic (720p) 8,99 euro 7,99 euro Standard (1080p) 13,99 euro 11,99 euro Premium (4k) 18,99 euro 15,99 euro

Netflix-abonnement (België) Nieuwe prijs Oude prijs Basic (720p) 9,99 euro 8,99 euro Standard (1080p) 14,99 euro 13,49 euro Premium (4k) 19,99 euro 17,99 euro