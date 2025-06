NLZiet geeft uitleg over technische problemen tijdens Champions League-finale

NLZiet had zaterdag 1 juni last van technische problemen tijdens de finale van de UEFA Champions League. Kijkers misten daardoor de tweede helft van de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. De streamingdienst geeft nu uitleg over hoe dit kon gebeuren.

Volgens NLZiet ging er rond 22.00 uur, net voor aanvang van de tweede helft van de wedstrijd, iets mis met het omzetten van de uitgezonden beelden naar een stream. De streamingdienst zegt nog niet precies te weten wat er misging en onderzoekt de oorzaak momenteel met de leverancier van de beelden. Door de problemen liep de speler in de app vast. Doordat veel kijkers gelijktijdig de app opnieuw probeerden te starten, raakten de servers vervolgens overbelast. De problemen werden hierdoor volgens NLZiet verergerd.

Om herhaling te voorkomen gaat NLZiet in gesprek met de leverancier en wil de streamingdienst ervoor zorgen dat een stream niet meer weg kan vallen, onder meer door alternatieve back-upoplossingen te vinden. Tijdens piekmomenten, zoals het EK voetbal, gaat NLZiet er daarnaast voor zorgen dat er een 'overdreven hoeveelheid extra servers' actief zijn tijdens wedstrijden.