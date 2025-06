Delta en Caiway testen tijdens EK voetbal NPO 1 UHD

Providers Delta en Caiway gaan tijdens het EK voetbal de tijdelijke zender NPO 1 UHD testen. Klanten met interactieve tv kunnen vanaf 14 juni een maand lang toegang krijgen tot de zender via kanaal 999.

Delta deelde het nieuws vandaag op zijn website. Gebruikers die toegang willen krijgen, hebben een televisie nodig die uhd ondersteunt. Ook hebben ze een van drie ontvangers van Delta of Caiway nodig: de Aria 7X, Kamai 7X of Aria 710. Klanten die problemen ervaren met de uhd-zender, wordt aangeraden om over te schakelen naar de standaardzender NPO 1 HD.

NPO 1 UHD is gedurende het hele EK beschikbaar. Op de zender zijn wedstrijden in een betere beeldkwaliteit te zien dan standaard hd. Er is echter geen sprake van 4k. De beeldresolutie bedraagt 1920x1080 pixels, met 50 beelden per seconde en high dynamic range. Het is de eerste keer dat Delta en Caiway proeven uitvoeren met uhd. Eerder deze maand maakte ook provider VodafoneZiggo bekend NPO 1 UHD te ondersteunen tijdens het EK voetbal. VodafoneZiggo deed dat in 2022 tijdens het WK voetbal ook al.